Adora selfies mas não dispensa filtros de Instagram? Esta é a rotina de beleza que deve seguir!

Cada vez que abrimos o Instagram e fazemos scroll pelas últimas fotografias publicadas, sentimos um ligeiro calor subir. Uma selfie, duas selfies, três selfies. Nem uma ruga, nem uma imperfeição que seja, nem sequer um único poro dilatado. "De certeza que tem retoques do Photoshop. Ou então está carregada de filtros! É que tenho a certezinha absoluta. É impossível ter a pele assim tão perfeita na vida real"… Não se sinta mal. Por muito que gostássemos de dizer que não somos esse tipo de pessoa, em algum momento da vida esta frase já ecoou na nossa mente, em modo sonoro ou não. Se nunca lhe aconteceu, por favor, diga-nos onde podemos encontrar dessa confiança… Aqui, precisa-se!

Superpoderes A gama OXYGEN-GLOW trabalha simultaneamente todas as etapas fundamentais para alcançar uma pele genuinamente perfeita. Trata-se de uma dupla ação.

Extras para conseguir o efeito real filtro de Instagram

Use, logo após a limpeza;Experimente o truque do cubo de gelo para minimizar a inflamação e a retenção de líquidos no rosto;Less is more: aposte na maquilhagem apenas com corretor nas zonas problemáticas (olheiras, borbulhas e zonas de tom apagado ou rosado);Misture ocom o corretor e aplique na zona das olheiras e onde é necessário recuperar o volume natural (linhas do riso ou osso da sobrancelha);Misturar a base, em partes iguais, com opara um resultado mais natural e uma luminosidade duradoura, sem efeito "cakey";Beba um sumo de aipo ao pequeno-almoço. Surpreendido? Vá, podemos dizer que, isto sim, é viral e vive um momento de glória. As healthy girls que o digam (aka Aimee Song, Song of Style). Mas não custa tentar! Vitamina A e K, fibra, ferro, cálcio e potássio são alguns dos supernutrientes do aipo. Além de ser baixo em calorias;Reduza a ingestão excessiva de sal, de álcool, de café e de bebidas gaseificadas;Beba mais água entre horas, para um efeito depurativo maior, e sem excessos (máximo três litros!);Comece desde cedo os cuidados preventivos, adote uma dieta alimentar saudável e uma boa rotina de beleza diária. E sempre protetor solar!