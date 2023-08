Acaba agora. Diga não ao assédio em locais públicos

De acordo com um estudo internacional promovido pela L’Oréal Paris em parceria com a Ipsos1, o assédio sexual em espaços públicos foi identificado como o principal problema que as mulheres de todo o mundo têm de enfrentar no dia a dia. Aliás, ser mulher significa para muitas de nós "aprender" a normalizar e a minimizar, desde a infância, este tipo de comportamento abusivo.



O assédio constitui uma barreira na vida quotidiana das mulheres, privando-as da sensação de segurança e com impacto direto na autoestima, o que vai contra os valores do empoderamento da mulher, que estão no coração do ADN da L’Oréal Paris.





Definição de assédio



. Geral:

1. Ataque cerrado ou incessante.

2. Importunação insistente e/ou agressiva, geralmente com vista à obtenção de algo.

3. Acossamento; perseguição.



. Assédio moral:

Pressão psicológica exercida sobre uma pessoa, de forma repetida e prolongada, geralmente por alguém em posição de poder ou superioridade.

. Assédio sexual:



1. Comportamento indesejado de carácter sexual, sob forma verbal, não verbal ou física, feito com o objetivo de perturbar ou constranger outrem.



2. Abuso de posição de autoridade ou poder para obtenção de favor sexual de alguém em posição de dependência ou inferioridade.





Diga não!

A L’Oréal Paris, no âmbito da campanha Stand Up, lançada em 2020, em colaboração com a organização Right To Be, faz mais do que chamar a atenção para o problema. A marca está a oferecer formação online gratuita para defesa contra assédio em locais públicos.

Esta formação, com duração de apenas cinco minutos, aplica-se a dois casos possíveis: o que fazer em caso de testemunhar uma situação destas; ou o que pode fazer no caso de ser vítima de assédio sexual. A metodologia dos 5D (Distrair, Delegar, Documentar, Dirigir-se ao assediador, Dialogar), promovida pela iniciativa, consiste em cinco ferramentas simples e eficazes para ajudar as pessoas a intervirem ou a defenderem-se de forma segura. Mais de um milhão e meio de pessoas, em 37 países, já realizaram a formação pioneira desenvolvida pela L’Oréal Paris.



→ 80% das mulheres já sofreram assédio em locais públicos.



→ 76% das pessoas já testemunharam assédio em locais públicos.



→ 86% das testemunhas de assédio em locais públicos dizem que há falta de formação sobre como intervir.





Já foi vítima de assédio? Elas também

O estudo internacional elaborado pela L’Oréal Paris revela que cerca de 80% das mulheres já viveram situações deste género. Ou seja, são alvo de um olhar fixo, de assobios, de perguntas intrusivas ou de comentários sobre o corpo. Quando vemos uma situação destas a acontecer e não intervimos, isso agrava o trauma para a vítima e mostra ao agressor que esse comportamento é aceitável.

Tem 5 minutos?



Stand Up é uma formação online, totalmente gratuita, que ensina o que fazer em situações de assédio em locais públicos.

O objetivo do programa Stand Up é manter as pessoas informadas para que se tornem também elas representantes oficiais do programa, os chamados "Upstanders". Desta forma, poderemos construir efetivamente uma cultura em que o assédio em locais públicos seja considerado um comportamento inaceitável.





Lembre-se de que não está só. É importante denunciar e ajudar. Unidas podemos fazer a diferença:

Conheça o testemunho de Inês Mocho

"O assédio em locais públicos é real e já aconteceu comigo mais do que uma vez. E contigo? E com as tuas amigas? Tenho a certeza de que sim. Sabias que 79% das vítimas disseram que a situação melhorou quando alguém interveio? A L’Oréal Paris em parceria com a ONG Right To Be, criou uma formação com cinco diretrizes de ação. Para que saibas como agir e combater o assédio nas ruas, caso seja sofrido ou testemunhado. Mulher informada é mulher empoderada! Faz um Stand Up pelos teus direitos."

Conheça o testemunho de Mel Jordão

"Eu como mulher e mãe de uma menina preocupo-me em promover o empoderamento das mulheres. Também já fui vítima de assédio em locais públicos várias vezes e em várias dessas vezes não me consegui defender – senti-me inibida. Infelizmente, o assédio em locais públicos ainda é uma realidade."

Conheça o testemunho de Clara Não

"Nós mulheres estamos fartas, cansadas, chateadas, enraivecidas. Basta termos medo de sair à rua (...), a pensar na roupa com que vamos sair, a ter medo de voltar para casa de transportes, com as chaves enfiadas na mão. ‘Já chegaste?’, ‘Chegaste bem?’. Ver se o homem que caminha atrás de nós está a seguir-nos. É por causa de tudo isto que a L’Oréal Paris se juntou à ONG Right To Be e criou uma formação online gratuita para toda a gente, para que assim possamos fazer face ao assédio em locais públicos."

Conheça o testemunho de Yolanda Tati

"Nós mulheres estamos em combate. 80% das mulheres já foram assediadas em público. Culpadas pelo que vestimos ou pela forma como dançamos. Umas mais vulneráveis que outras: somos nós todas. Que mais nenhum homem se ponha à nossa frente, basta. Queremos acabar com o assédio nas piscinas e nas praias, no ioga e nos ginásios, porque o teu corpo só a ti te pertence. O assédio em locais públicos atenta contra a dignidade, a segurança e a autoestima das mulheres. Stand Up com a L’Oréal Paris no combate ao assédio nas ruas!"

Conheça o testemunho da Catarina Rochinha

"Junto-me à L’Oréal Paris e à ONG Right To Be para mudarmos a sociedade. A mudança é sobre todos, pelo empoderamento e pela liberdade. O assédio existe, por isso Stand Up, levanta-te! Faz a formação 5D completamente gratuita e protege-te!"

Levanta-te: está na hora de Stand Up

Segundo dados da L’Oréal Paris e da Ipsos2, até ao momento o programa Stand Up capacitou significativamente os formandos, dando-lhes o poder de caminharem com confiança em locais públicos e de passarem à ação: 97% das testemunhas de assédio em locais públicos sentem-se capacitadas para intervir após terem realizado a formação Stand Up. Além disso, 90% dos participantes afirmam que podem agora tomar medidas para combater o assédio em locais públicos se o presenciarem.

Junte-se ao movimento Stand Up e faça a formação online. Porque todas merecemos viver sem medo e em segurança.







1. Estudo internacional sobre o assédio sexual em espaços públicos, conduzido pela L’Oréal Paris em parceria com a Ipsos, com dados recolhidos em 15 países, envolvendo mais de 15 500 participantes, março de 2021.

2. Inquérito de impacto social sobre a formação Stand Up contra o assédio em espaços públicos, conduzido pela L’Oréal Paris em parceria com a Ipsos, com dados recolhidos em quatro países, envolvendo mais de 4967 participantes, março de 2022.