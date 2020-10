A tua pele é a melhor produtora de colagénio. Reforça-o!

As dúvidas quanto aos cuidados de pele multiplicam-se com o avançar do tempo. Quando é que se devem utilizar cremes de noite? Um bom hidratante é suficiente? Um creme de olhos é essencial ou dispensável? De todas as questões, a maior: com que idade se devem introduzir os cuidados para rugas?

A resposta mais certa é simples: não há uma idade certa, mas há uma idade indicada. Há uns anos, os cuidados antirrugas eram associados a mulheres maduras, na casa dos 50 e com o rosto já marcado pelo tempo.



A ciência veio contrariar esta tendência, provando que a forma mais eficaz de combater as rugas é prevenindo-as. E esta prevenção começa bem mais cedo do que possas imaginar.

Prevenir é melhor do que remediar

O provérbio serve na perfeição para os cuidados de rosto e dá-nos o primeiro indicador. A perda de colagénio, responsável pela firmeza da pele, começa a partir dos 25 anos, e acelera a partir dos 40. Para que os efeitos do tempo não se instalem no rosto, é preciso travar esta queda, estimulando a sua produção natural. A Caudalie, especialista em cuidados de rosto, desenvolveu uma fórmula preventiva que ajuda à produção de colagénio e de ácido hialurónico, criando a linha Resveratrol Lift. O statement da gama fala por si só:

"Contra as rugas não há milagres, há uma patente"

Ao resveratrol, uma das moléculas mais eficazes e naturais no combate às rugas, a Caudalie juntou dois novos ingredientes naturais, para criar uma fórmula patenteada de nova geração que previna a perda de firmeza e as rugas visíveis.

Em conjunto com a Harvard Medical School, a Caudalie tinha já desenvolvido a fórmula patenteada de resveratrol, uma das moléculas mais eficazes no combate às rugas, obtida em sarmentos de videira. O creme caxemira redensificador com resveratrol era já a escolha número um nos cuidados antirrugas. Agora, reinventa-se numa tríade de ingredientes naturais, juntando um potenciador de colagénio vegan, obtido de cascas de mogno, e ácido hialurónico natural, obtido a partir de glucose de milho.





A combinação patenteada destes três ingredientes promove a estimulação da atividade das proteínas de juventude, uma pele refirmada em todas as camadas e o preenchimento da pele. O resultado é claro: a nova patente aumenta cinco vezes a produção natural de colagénio e duas vezes a produção de ácido hialurónico, com uma pele 95% mais jovem.

Uma pele mais jovem em quatro passos

A eficácia de uma rotina de cuidado de rosto não tem de se traduzir numa rotina complicada. Com a gama Caudalie Resveratrol Lift é possível, em quatro passos, ajudar a pele a ajudar-te, prevenindo ou combatendo ativamente os sinais de envelhecimento.

1º: não descures o uso do sérum. É um erro comum acreditar que o sérum e o creme têm as mesmas funções e, por isso, optar por um dos dois. O sérum é um boost na pele, por ter ingredientes mais concentrados, e age de dentro para fora, estimulando todas as camadas da pele. O sérum efeito lifting firmeza ajudar-te-á a corrigir as rugas e a alisar o oval do rosto.

2º: procura o creme hidratante que melhor se adequa à tua pele. Hidratar a pele é um passo fundamental e que já está intrínseco na rotina diária, mas é preciso olhar para todos os aspetos antes de escolher o aliado número um para o rosto. Além dos ingredientes e dos resultados, é necessário escolher também a textura de um creme. No combate à perda de firmeza, todas as manhãs, pode optar pelo creme caxemira redensificador ou pelo fluido caxemira redensificador: os mesmos efeitos no combate às rugas, com garantia de firmeza e luminosidade instantânea, mas que se duplicam para se adaptarem a peles com necessidades e maior fluidez.



3º: as zonas mais sensíveis exigem cuidados específicos. Um creme de olhos é muitas vezes dispensado nos cuidados de rosto, por se assumir que o creme de dia também atuará na zona. A zona do contorno dos olhos é uma zona onde a pele é mais fina e onde as rugas mais rapidamente se instalam, com as chamadas linhas de expressão a aparecerem precocemente. O cuidado efeito lifting contorno dos olhos, em gel-creme, combate eficazmente as rugas, ajudando em simultâneo a reduzir os papos nos olhos. O resultado é um olhar fresco e rejuvenescido.

4º: mesmo a dormir, os cuidados continuam. Os cremes de noite são essenciais para a regeneração da pele enquanto descansas. Depois das agressões naturais do dia a dia, como a maquilhagem, a poluição, o sol e o ar condicionado, é preciso dar um cuidado extra para a produção de colagénio e ácido hialurónico, para acordares com uma pele hidratada e pronta para mais um dia. O creme tisana de noite garante esse efeito regenerador e alisador da pele.

Uma linha natural, do produto à embalagem

Cada vez mais, à procura de produtos eficazes junta-se a preocupação com gamas ambientalmente mais responsáveis. A gama Caudalie Resveratrol Lift é vegan, com 97% de ingredientes naturais - através do extrato da videira, do milho e das cascas de mogno. Mas não é tudo: as novas embalagens garantem zero desperdício e são 100% recicláveis, e as cartonagens sem película plástica e com papel FSC mais aligeirado permitem uma redução de 40% na pegada de carbono. Uma excelente forma de retribuíres à natureza o bem que ela te faz à pele, todos os dias.