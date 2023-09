À procura de uma máquina de lavar roupa silenciosa? Esta é a escolha certa

Não é a tarefa mais agradável da rotina de limpeza da casa (mas também não é das “piores”, assumimos). Desde separar a roupa por cores ou por tipos de tecido a analisar se a carga é suficiente para uma lavagem, ou se é melhor esperar mais uns dias… Há todo um processo de pensamento antes de qualquer lavagem. Sem falar na hora de, efetivamente, carregar nos botões. Que programa deve escolher? E este detergente é suficiente? Devo pôr mais? E depois, se a máquina não for uma Whirlpool Supreme Silence, ainda se pergunta a meio caminho se vai saltar e acabar com o chão todo molhado, tal é o barulho estrondoso que ecoa pela casa.

A máquina de lavar roupa é daquelas compras que fazemos once in a blue moon e que esperamos que fique connosco durante muitos e muitos anos. Quase como um casamento… até romper. É por isso que a compra deve ser a escolha mais sensata e planeada “do mundo”.

Nós queremos ajudar neste ponto e, por isso, vamos falar da tal Supreme Silence, a máquina de lavar a roupa Classe A, que já conquistou Portugal e que, em conjunto com a FreshCare+, deu à Whirlpool o título de marca de preferência dos consumidores portugueses pelo quarto ano consecutivo na categoria Máquinas de Lavar Roupa, eleita Escolha do Consumidor 2023 com um score de satisfação de 84,70%, quando comparada com as 10 principais marcas concorrentes do mercado.

E há muitas razões para isso. Fica aqui o ponto de vista de alguém que precisa (mesmo) de comprar uma máquina de lavar roupa nova (para substituir uma pré-histórica que já veio com a casa), que não é particularmente versada nas lides domésticas, e que tem uns certos requisitos – nomeadamente, poupar, não rachar paredes com o barulho e deixar que as pessoas vejam uma série em paz e sossego, tirar responsabilidade das mãos para a roupa sair sã e salva no fim do ciclo, mas bem lavada, bem cheirosa e bem fresca.

1. O 6º sentido…

Não estamos a falar do 6º sentido das “mulheres” que dizem que conseguem saber (antes de saber!) tudo o que se passou, o que não se passou e o que se vai passar… mas quase. Estamos a falar de máquinas de lavar roupa e esta em particular usa uma tecnologia que se chama 6º SENTIDO, que lhe permite saber exatamente o que fazer e como fazê-lo para poupar energia. Ora aí está um ponto extremamente importante (no topo da lista que lhe deixámos acima, para recordar). Graças a esta tecnologia, as Supreme Silence utilizam sensores, um medidor de fluxo e um interruptor de pressão para determinar o peso exato da carga e ajustar a energia de acordo com o mesmo. Desta forma, esta máquina oferece um desempenho e uma eficácia de limpeza extraordinários com grandes poupanças: até 45% de energia, em todas as lavagens.

Também permite poupar água em todos os ciclos, graças ao WaterSave e ao eficiente sistema de recirculação. As Supreme Silence retiram água da parte inferior da máquina e borrifam diretamente nas roupas a partir da entrada de água, como uma cascata, para um resultado final perfeito.

2. Quase absoluto silêncio

3. Menos decisão, menos erro

Quantas vezes já olhou para os medidores e para a roupa no tambor e pensou “isto não me parece suficiente…” e acabou a exagerar e a deitar mais do que seria necessário? Nada bom para a carteira, para o planeta, nem para os tecidos. Sabia que a utilização excessiva de detergente pode provocar desgaste das fibras? Digo-lhe já que não sabia, aprendi agora mesmo e consigo pensar em mil situações em que claramente achei que não ia dar certo… Estraguei roupa? Possivelmente. Gastei mais do que devia? Afirmativo. Confio em mim para tomar esta decisão? Absolutamente não. O AutoDose das Supreme Silence vai tirar-me esse peso dos ombros. O sistema de dosagem automática deixa duas tarefas simples do nosso lado: colocar o detergente líquido e o amaciador no depósito de alta capacidade e definir a concentração do detergente. Okay, parece justo. O sistema trata do resto. O algoritmo otimizado do AutoDose dispensa apenas a quantidade necessária de ambos na altura exata, baseado no tipo de carga, peso e nível de sujidade. Deste modo, permite uma maior eficiência e eficácia de limpeza.

Bónus: mais frescura, menos vincos, sem bactérias

Ora aí está tudo o que gostamos de ouvir. Há três funções desta máquina de lavar roupa que não poderíamos nunca ignorar.

Tem pavor a esquecer-se de retirar a roupa da máquina e não aguenta viver neste estado de pressão depois do pi-pi-pi só de pensar nos maus odores e vincos que vão “contaminar” a roupa? Com as Supreme Silence tem até seis horas após o fim do ciclo. Seis horas! Assim que o ciclo termina, uma corrente de vapor é libertada no interior do tambor, massajando suavemente a carga com diversas oscilações bidirecionais lentas. Estas ações combinadas da função FreshCare+ mantêm as roupas frescas, prevenindo as principais fontes de maus odores.

E sabe aquela roupa que nem chegámos a usar depois da última lavagem ou que usámos apenas um par de vezes e não é suposto a peça ser lavada desnecessariamente (lãs, caxemira, seda…), mas que precisavam mesmo assim de uma dose de frescura? SteamRefresh, a solução para os nossos problemas. São 20 minutos, menos de dois copos de água, e a roupa sai um mimo, graças a uma corrente de vapor que penetra nas fibras, removendo cheiros desagradáveis, relaxando as fibras e suavizando vincos.

Estamos a chegar à época dos espirros, da tosse, da humidade, que é a melhor amiga das bactérias… E é aqui que entra a nossa melhor amiga para nos defender: a função SteamHygiene, para uma limpeza pura e perfeita. É o adeus às bactérias. Quando esta função é ativada, a roupa é higienizada por uma corrente quente de vapor no final do ciclo, com ar a 70/80° que enche o tambor por 30 minutos e, assim, neutraliza até 99,9% das bactérias. Sem químicos, de forma poderosa e natural.

Gostamos de soluções inovadoras, desenhadas para um uso sem esforço e uma rápida manutenção, agradável de utilizar e olhar, que se adeque a qualquer ambiente da casa, e cujos resultados sejam excecionais. E isso está à vista de todos. Escolha fácil.