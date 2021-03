A primavera vem vestida de sustentabilidade para um armário intemporal

A moda é cíclica. Por mais voltas que se deem, por mais tendências novas que surjam, há sempre peças-chave que, pela sua iconicidade, voltam às coleções, às passerelles e ao próprio street style.

Ao mesmo tempo que se repetem peças e padrões, há uma pulsante e cada vez mais importante tendência na moda, onde a marca H&M tem um grande foco: a de um guarda-roupa mais sustentável. Por um lado, procuram-se peças mais amigas do ambiente, quer em materiais, quer na sua produção. Por outro, aposta-se em armários mais minimalistas, os tão conhecidos armários-cápsula, com menos peças que se possam conjugar das mais variadas formas. Por último, há também um esforço redobrado em dar uma nova vida às peças que se acreditava que nunca mais sairiam do armário, sejam elas heranças de mães ou avós, ou aquele must have da primavera passada que, quando conjugado da maneira certa, continua a funcionar em looks atuais.

Depois do sucesso da coleção-cápsula Conscious Exclusive, a H&M TM BiofibreTM, uma fibra natural resultante de desperdícios alimentares!

Em simultâneo, procuram-se peças acessíveis em lojas com estilos diversificados, capazes de se tornarem as melhores aliadas em todas estas valências. Consciente do importante papel que tem como fashion adviser, a H&M aposta cada vez mais em roupas mais sustentáveis, assumindo o compromisso de utilizar 100% de materiais reciclados ou de origem sustentável até 2030. O objetivo é ambicioso, mas a coleção de primavera, criada a partir de materiais sustentáveis, mostra que não é utópico: é possível trazer a sustentabilidade para a moda do dia a dia, todos os dias!

Inspiração nos anos 90

A nova coleção de primavera da H&M traz para o dia a dia o conforto de peças que podem servir tanto para um dia de trabalho em casa como para uma reunião de última hora no escritório, um passeio ao ar livre ou um convívio com amigas.

Diretamente dos anos 90 vem a inspiração com calções com cintura elástica, tops sem mangas, camisolas com capuz e vestidos com decote reto, que podem ser utilizados em sobreposição com T-shirts, trench coats e blazers. O toque final? Uns óculos oversized com formato reto!

A nova coleção de primavera da H&M inclui outros materiais mais sustentáveis, como jersey de algodão orgânico, ganga, popelina e linho orgânico.

Intemporalidade icónica

No mundo da moda, o balanço faz-se entre as peças mais disruptivas, que normalmente deixam de se usar após uma ou duas estações, e as peças mais intemporais, que se prolongam no tempo e são conjugáveis com os mais variados estilos. Uma das principais vantagens dos armários-cápsula é a sua intemporalidade. Como são peças de roupa de corte mais clássico, com tecidos como o linho e com cores neutras - brancos, beges, cinzentos e pretos são a base - conseguem sobreviver ao teste do tempo e ao teste da fast fashion.

Na nova coleção da H&M, há o equilíbrio perfeito entre o icónico e o intemporal. Um blazer será sempre um blazer, um vestido de alças finas funcionará em todos os looks, os acessórios dourados vão sempre ser escolhas seguras, em maior ou menor quantidade. A predominância de tons neutros ajuda a que as peças não fiquem paradas no armário, mas antes que continuem a ser usadas, conjugadas e, quem sabe, um dia herdadas! Um investimento mais consciente no planeta de hoje, mas que garante também a sua utilidade no amanhã.