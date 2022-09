A nova app para quem adora desporto!

Setembro chegou e com ele acabaram-se as desculpas para a "pausa" no exercício físico. O regresso às rotinas e os excessos do verão levam a uma renovada vontade de recomeçar os treinos, mas o bom tempo continua a não pedir um sítio fechado e cheio de pessoas. Os ginásios podem esperar!

Felizmente, a rentrée traz-nos boas notícias: a Oysho, de quem já adorávamos as roupas confortáveis para dormir e para desporto, lançou uma app de desporto gratuita para que possas chegar ao next level de forma totalmente autónoma! Ready, set… GO!

Treina como quiseres

Quer sejas mais de planos em casa, em frente à TV ou ao tablet, ou prefiras estar ao ar livre com o teu telemóvel ou smartwatch, a Oysho Training adapta-se a todos os dispositivos! Isto permite-te treinar online ou offline, sempre com acompanhamento da tua evolução e com reprodução dos melhores conteúdos. E sendo uma app para todos, claro que está disponível tanto para Android como para iOS.

Treina o que quiseres

Quer tenhas rotinas de treino já definidas ou queiras um fresh start, a Oysho Training tem muitos – mesmo muitos – planos de treino. Running, Fitness e Ioga são as três grandes opções, que depois se multiplicam em exercícios com base nos teus objetivos.

A app tem em conta o teu histórico e permite-te criar listas onde podes ver a evolução dos treinos, gerir as aulas de que mais gostas e criar os teus próprios planos de treino. Se optares pelo smartwatch e selecionares running, poderás ainda registar métricas como ritmo, distância percorrida, ppm e kcal.

Treina com os melhores

Treinar sem pessoas à volta não tem de ser sinónimo de treinar sozinha, e é isso que tanto gostamos na Oysho Training: com aulas de ioga, fitness ou preparação para running, sessões em direto, treinos diretos com instrutoras internacionais e special sessions para quem quer experimentar as modalidades, não faltará companhia em cada treino!

Além disso, tens desafios, vídeos explicativos de como fazer cada exercício, rotinas completas para alcançares os teus objetivos… a Oysho Training é o nosso novo personal trainer preferido!

Treina até outras línguas!

Melhor do que treinar o corpo é treinar o corpo e a mente em simultâneo! A app tem sessões disponíveis em espanhol, inglês, italiano e francês, e permite que consigas exercitar e comeces a dar uns toques nos idiomas! Portugal faz parte dos primeiros nove países onde se pode descarregar a app. Nós já a temos nos favoritos! E tu, de que estás à espera?