A linha imperdível para celebrar a primavera – e usar todos os dias!

Ah, a primavera! O sol, a temperatura amena, as roupas mais leves e as árvores e canteiros repletos de flores. É a estação mais colorida do ano e, depois de meses em que a roupa, as fragrâncias e a casa pediam calor, chegou finalmente a procura pela frescura.

Alterar hábitos com a mudança da estação é normal: adaptamos as rotinas aos dias, que agora crescem, e o nosso estado de espírito também se deixa influenciar. É por isso normal que o nosso perfume, que no inverno procurávamos mais quente, com notas amadeiradas ou de baunilha, se torne também mais leve. E nada transmite mais leveza e primavera do que… flores e citrinos!

Numa autêntica homenagem à primavera, a Perfumaria Mercadona criou a linha Elixir Spring Bloom, numa edição limitada que vai conquistar todos os olfatos! Mas há mais! Para todas as mulheres para quem era um problema combinar o aroma do perfume, dos cremes e do desodorizante – e que por vezes se misturam de formas inesperadas –, esta linha acaba com o drama! É uma linha completa – sim, com tu-do o que precisas para a tua rotina. Desodorizante? Check! Gel de banho? Check! Perfume, esfoliante, hidratante? Check, check, check! Conhece a linha e corre para a Perfumaria Mercadona, para teres a companhia da primavera todos os dias!

Eau de parfum: Uma fragrância Oriental Floral Chypre, vibrante e luminosa, que respira a força intensa do despertar. Um apelo ao sol que começa a brilhar com mais intensidade e ao entusiasmo de voltar a sentir o calor na pele. Aplica na pele – as melhores zonas são as têmporas, a base do pescoço e a parte interna dos pulsos e do cotovelo. É preciso esperares 15 minutos para sentir o odor definitivo em cada pele.

Gel de banho: Gel de banho micelar perfumado que limpa suavemente a pele, respeitando o seu equilíbrio natural. Aplica durante o duche ou banho e enxagua com bastante água. Contém ativos para limpar a pele suavemente; além disso, a sua fórmula com extrato de calêndula proporciona suavidade e cuidado à pele.

Hidratante corporal: Hidratante corporal com uma textura creme e gel leve e refrescante, como a de um iogurte; convida à massagem e a sua viciante fragrância fará com que a pele fique suave, bonita e perfumada. Aplica logo a seguir ao duche, com a pele bem seca. Contém carité, que proporciona hidratação à pele.

Esfoliante: Esfolia, suaviza e perfuma a pele. Contém finas partículas naturais de açúcar e a sua combinação de óleos hidratantes, como o óleo de amêndoas doces e o óleo de rícino que renova a pele, torna-a mais nutrida, suave e perfumada. Aplica mediante massagem com movimentos circulares e enxaguar com água morna.