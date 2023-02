A joia mais bonita para oferecer neste Dia dos Namorados está aqui

Dalva vivia na Venezuela, para onde os pais tinham emigrado, Miguel em Portugal. Conheceram-se numa viagem da poveira à sua terra natal e apaixonaram-se. Durante dois anos, separados por um oceano, partilharam cartas de amor. E o amor foi mais forte do que a distância. Miguel ofereceu um anel ao amor da sua vida como anel de noivado, o mesmo que Dalva usou a vida toda. O símbolo deste amor passou de geração, com o filho Carlos a pedir a mulher Helena em casamento com a mesma joia em 1991. Carlos é o atual dirigente da marca centenária Tavares, juntamente com a irmã Ana Tavares. Para celebrar o Dia dos Namorados, uma data que a Tavares não podia deixar de assinalar, a marca centenária lançou uma reedição deste anel especial, para que também possa fazer parte desta história de amor.

Histórias de amor com o anel Dalva

Este não é apenas mais um anel de ouro e diamantes. É o anel que marcou a história da família de ourives ao longo de um século. Para marcar este dia tão especial, a centenária ourivesaria Tavares lança esta joia extraordinária numa reedição à venda também na loja online da marca.









1 de 14 Anel Dalva, € 900

Sugestões para o Dia dos Namorados

É certo que o amor deve ser celebrado todos os dias, mas o Dia dos Namorados é uma espécie de lembrete para o comemorar de forma ainda mais especial. Para marcar este dia, ofereça uma joia. Afinal, as joias são uma das formas mais antigas e bonitas de mostrar que amamos alguém. Marque a sua história de amor e deixe também um legado para as gerações seguintes! Estas são as sugestões da Tavares para encantar a sua cara-metade:





6 de 14 Brincos Birthstones Esmeralda (maio), €375



5 de 14 Anel Birthstones Ametista (fevereiro), €495





7 de 14 Anel Crupiê, €769



8 de 14 Brincos Crupiê, €1550





9 de 14 Colar Poveiro, €1400



10 de 14 Brincos Poveiro, €2600



11 de 14 Anel Poveiro, €2765





12 de 14 Anel Junqueira, €2450



13 de 14 Brincos Junqueira, €1300



14 de 14 Colar Junqueira, €1550

100 anos da Tavares

Em 2022, a ourivesaria Tavares celebrou o centenário. Mais do que uma data redonda, este marco celebra a história de família, de proximidade e de pessoas. Esta história nasceu e cresceu na emblemática Rua da Junqueira da Póvoa de Varzim, onde tudo começou, noutros tempos, com muitas mulheres de homens do mar a encontrar no ouro da Tavares o garante de sustento numa era marcada pela incerteza. Hoje, o ouro continua a fazer parte da história da Tavares, tanto nas coleções de alta-joalharia como nas coleções mais minimalistas.

Além de uma nova fachada de loja, uma homenagem ao ouro português e parte fundamental da história da Tavares, a marca centenária marcou os 100 anos ao reinventar-se com uma estratégia digital forte ao lançar uma nova imagem e um site totalmente novos nos quais já pode comprar as joias extraordinárias sem sair de casa.

