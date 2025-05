A beleza real veio para ficar e tem “truques” simples

Os conceitos de beleza e de moda têm evoluído com a história e com as tendências que marcam cada época. Estar na moda não era o mesmo em 1987, em 2012 ou em 2025. Penteados, maquilhagem e outfits diferentes marcam cada uma das alturas. E em todas elas criaram-se estereótipos que idealizam a imagem e a afastam daquilo que está ao alcance, ou faz sentido, no dia a dia.

A boa notícia é que a evolução dos conceitos de moda e de beleza tem incorporado cada vez mais valores, princípios e preocupações sociais e aberto um espaço maior para associar moda e beleza a conceitos como o conforto e a autenticidade. A beleza com propósito não é uma novidade, mas hoje é de facto mais do que uma expressão. É verdadeiramente uma tendência, que acrescenta uns pontos ao "menos é mais" original, da década de 60 do século passado.

O conceito de clean girl, que pode conhecer melhor na edição de maio de A Minha Saúde & Bem-estar da Auchan, está muito associado a esta tendência e reflete isso mesmo: espaço para afirmar uma imagem real, em que maquilhagem, roupa e acessórios servem para ajudar a valorizar o melhor que há em si. E cultivar o melhor que há em si é dar prioridade ao autocuidado, tanto a nível estético como noutras escolhas e hábitos do dia a dia, tornando-as conscientes, preocupadas com a origem, com a qualidade dos produtos, ou com o impacto que vão ter na saúde.

O que é dermocosmética e para que serve?

É neste sentido que esta edição da revista fala também no poder da dermocosmética, em que se aliam as vantagens da cosmética à inovação e à ciência, para levar os cuidados com o corpo a um patamar mais profundo. A lógica é apostar nos cuidados essenciais, na prevenção e no tratamento, para ter uma pele bonita porque está saudável.

Nesta edição de maio de A Minha Saúde & Bem-estar dá-se ainda destaque a outros cuidados essenciais para ter um corpo saudável que irradia beleza natural. Está ciente do impacto que o bom (ou mau) funcionamento do intestino tem na sua saúde física e mental? Aproveite para saber mais sobre este tema e perceber porque não é exagero dizer que o intestino é o nosso segundo cérebro. Quer uma pista? O intestino tem o seu próprio sistema nervoso com 200 a 600 milhões de neurónios e milhões de células e uma ligação privilegiada com o cérebro.

Os incríveis "poderes" do magnésio

E como está a sua saúde cardiovascular? No mês do coração, é importante recordar que as doenças cardiovasculares são aquelas que mais matam em Portugal e que muito do que pode ser feito para as prevenir está ao nosso alcance. Na edição deste mês da revista encontra algumas dicas importantes (e simples) para reduzir os seus fatores de risco.

Descubra também a importância do magnésio para a sua saúde e boa forma, um mineral que intervém em mais de 300 reações metabólicas no nosso organismo, ou compreenda melhor as transformações da pele da mulher na menopausa e os ingredientes mais importantes para atenuar essas mudanças.

E por falar em pele, cuide bem da sua quando estiver ao sol. Conheça as diferenças entre protetores químicos e minerais, ou os cuidados essenciais se tem tatuagens. O verão está a chegar, é tempo de começar a fazer escolhas informadas e seguras, de preferência.