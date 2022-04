5 tendências para usar e abusar nesta primavera

Com o bom tempo a ser, cada vez mais, uma constante, todas as it girls arrumaram já os sobretudos e espalham tendências, nas redes sociais e no street style, de peças icónicas que só pensamos em trazer para o armário. As coleções primavera-verão não param de surpreender e a nova campanha da Mango, Rustic Outdoors, é tudo o que precisamos para um armário renovado. Não falta nada: cor, padrão, textura, conforto e o fator uau de marcas verdadeiramente importantes: a preocupação com o planeta, com 95% das peças com características sustentáveis.

Conhece as cinco tendências que não podem faltar nos teus outfits primaveris e traz a fashion girl que há em ti para a rua!

#1 Coordenados

O que começou como regra corporativa, rapidamente saltou para a rua e tornou-se um must-have. Os coordenados deixaram de ser formais para passarem a ser versáteis e, sejamos honestas, uma forma muito mais fácil de escolher o look.

Há coordenados para todos os gostos: mais clássicos, em tons primaveris, com flores, em crochet… São práticos e, o melhor de tudo, funcionam em todas as situações: podes levá-los para o escritório, para um brunch ou para uma saída em grupo. Podes combiná-los com sandálias de salto ou sapatilhas. Podes usar só uma das peças. Vais estar sempre on point, seja qual for a escolha e a situação!

#2 Franjas

Uma tendência mais arrojada, mas que dá o up a qualquer look! A tendência das franjas tem já 100 anos, mas está tão in como no século passado! Desta feita, em peças mais casuais, fluidas, mas igualmente vibrantes. Em saias, mais curtas ou mais compridas, tornam-se a peça-chave de um estilo descontraído, mas sensual, divertido e com um twist. Vencem pela forma como tornam qualquer look mais feminino, sem comprometer o conforto.

#3 Tie-dye

Primeiro estranhou-se, agora entranhou-se. A moda tie-dye é arriscada e, por isso, é ideal para usar nas estações mais quentes. Calças, camisolas e vestidos – curtos ou compridos – deixam-se contagiar pela explosão de cor, com inspiração marítima. Uma coisa é certa: é um look que não passa despercebido e que, usado de forma certa, se pode tornar a peça do evento! O azul lidera na nova coleção da Mango.





#4 Crochet

O crochet está para as estações mais quentes como o malha para as mais frias: fica sempre bem e dá um conforto – até emocional – a qualquer look! Pode ser combinado com malhas, com tecidos, com peças mais formais – até mesmo nos sapatos –, dando sempre um ar cozy, mas cuidado. Os tons terra, como castanhos e beges, ganham um novo toque com peças trabalhadas e que, nalguns casos, chegam a combinar alguma transparência.

#5 Branco

Se conheces a célebre frase "com preto nunca me comprometo"… Na nova estação podes reformular o ditado! O branco nunca vai comprometer o teu look, mas vai sempre dar-lhe um glow especial. Não te sugerimos apenas peças em branco, mas peças com detalhes diferenciadores, com bustiers em camisas, vestidos justos ao corpo, pormenores em renda… Não vais estar só a vestir branco, vais estar a dar um toque de glamour ao teu dia a dia, com discrição e muito bom gosto!





