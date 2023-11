21 peças para os melhores looks de festa

Está quase, quase, a começar a temporada das festas, dos jantares e dos convívios na época mais festiva do ano. O que significa que está também na hora de planear todos os outfits que vamos querer usar para impressionar, para nos encher de confiança e para mostrar a nossa melhor versão em todas as saídas. E não há que entrar já em pânico. Com certeza, neste rol de sugestões que temos para si, vai encontrar muitas peças que lhe vão encher as medidas na totalidade. A MANGO, que nos brinda sempre com as melhores coleções de festa, não nos deixou na mão e preparou mais uma edição limitada de looks de festa, desta vez em colaboração com Jen Ceballos.

Nesta coleção-cápsula encontramos o estilo naturalmente sofisticado da modelo e criadora de conteúdos colombiana, em perfeito cruzamento com o espírito global da marca espanhola. Tons metalizados, vestidos com estilo de lingerie, peças repletas de subtis pormenores brilhantes e de transparências sensuais marcam a coleção.

Há espaço também para básicos que ganham outro encanto quando conjugados da forma certa – camisas de manga comprida, saias e calças de alfaiataria, calças de ganga, a (sempre oportuna) camisa branca. E para se proteger do frio (ou acrescentar aquele toque ainda mais especial ao look), a coleção conta ainda com os poderosos abrigos de pele e lã.

Nos acessórios, somos convidados a viajar até aos inícios dos anos 2000 com as botas de salto, sandálias peep-toe, gargantilhas e minicarteiras, que conjugam na perfeição com o resto da coleção. Destaque especial para o gancho de cabelo que Jen Ceballos leva sempre consigo (tome nota!).

Mango Girl x Jen Ceballos

Jen Ceballos, modelo e criadora de conteúdo colombiana, volta a colaborar com a Mango para lançar uma coleção composta por mais de 60 peças de vestuário e acessórios. A Mango Girl, residente em Miami, é reconhecida pelo seu estilo de sofisticação intemporal, sensualidade e minimalismo, atributos que também definem perfeitamente esta coleção.

Com o lançamento desta nova coleção-cápsula com Jen Ceballos, a MANGO reforça os laços que a unem à sua comunidade, dando continuidade às colaborações com outras marcas, artistas e talentos. Nomes como Chufy, Pernille Teisbaek, Leandra Medine ou, mais recentemente, as coleções da marca californiana Simon Miller e da influencer Camille Charrière fazem parte das colaborações de maior destaque.

Entre no mood festivo, deixe-se inspirar pelo vídeo de Jen Ceballos, filmado enquanto a modelo nos convida para a acompanhar numa saída à noite em Miami, e prepare-se para arrasar.