Patrícia Mamona revela o segredo da motivação

O sofá é tão confortável. Ainda tenho coisas para fazer. Amanhã é que é. Há sempre uma miríade de pretextos para não vestir as roupas de treino, mas no final a solução é só uma: começar.

Aproveite a chegada do verão, e com ele o desejo de retomar hábitos salutares, para passar da teoria à prática. Afinal, manter-se em forma, a par de uma alimentação saudável, é um compromisso diário com a saúde e o bem-estar físico e mental.

A voz da motivação

Atleta há 22 anos e uma das mais inspiradoras da atualidade, Patrícia Mamona é embaixadora do Pingo Doce e em específico da marca Go Active. Vice-campeã olímpica de triplo salto, conquistou o bronze desta modalidade nos Europeus de Pista Coberta de Istambul, em março, e prepara-se agora para os Jogos Olímpicos de 2024.

Numa conversa com a Sabe Bem, revelou as suas rotinas de treino e de alimentação, sublinhou a importância de manter uma vida ativa e saudável e desvendou o segredo da sua motivação. Siga estes conselhos e supere os seus limites.

• O descanso é essencial e faz parte do treino. Afinal, é durante o sono que o corpo se regenera.



• A alimentação e a nutrição equilibradas melhoram o desempenho desportivo. Para Patrícia Mamona, “mais importante do que as calorias é a forma como nutrimos o corpo”.



• Antes e depois do treino, não dispensa alimentos ricos em proteína (como iogurte proteico, kefir e leite), que ajudam a reconstruir os músculos, promovendo a sua rápida recuperação.



• A atleta evita o consumo de açúcar pois, “além de ser mau para o peso, é viciante”.



• Está a começar? A campeã tem uma sugestão para si: “Defina objetivos tangíveis, que não sejam muito fáceis, nem muito difíceis; com a conquista de cada um, a motivação aumenta.”



• Ser disciplinado também ajuda, mas se precisar de uma dose extra de motivação, faça como a Patrícia Mamona: conte com o apoio de um familiar, amigo ou de um profissional que treine consigo.





Patrícia Mamona desvendou ainda os seus produtos preferidos da gama Go Active do Pingo Doce: pudim de caramelo, manteiga de amendoim, iogurte líquido e queijo fresco batido.

Na edição 73 da revista Sabe Bem, encontra as receitas deliciosas e proteicas com estes produtos eleitos pela atleta, como a salada de couve com molho de queijo ou o pudim de chia. Garanta a sua revista Sabe Bem aqui.



A gama Go Active é indicada para a população em geral e é especialmente recomendada para pessoas com uma vida ativa e saudável, que procuram aumentar os seus níveis de energia, vitalidade e performance. Saiba mais sobre a Go Active, aqui .





Siga os conselhos da atleta Patrícia Mamona e comece a correr em direção a um estilo de vida ativo.