Este verão troque a praia pela montanha

Paisagens de encantar, natureza e tranquilidade são os trunfos do novo Vila Galé Serra da Estrela, situado em Manteigas, no Vale Glaciar do Zêzere. Ao ser uma unidade hoteleira de dimensão mais reduzida, torna-se um destino privilegiado para estas férias.

Este hotel temático de quatro estrelas, dedicado aos mitos, lendas, costumes e tradições da região serrana, conta com 91 quartos – dos quais nove são familiares –, o restaurante Inevitável, duas piscinas exteriores – uma para adultos e outra para crianças, com escorrega – e o spa Satsanga, que inclui uma piscina de hidromassagem exterior.

O que visitar

Apesar de o Vila Galé Serra da Estrela possuir todas as infraestruturas para que passe umas férias de sonho, há um conjunto de paisagens e de atividades que não pode deixar de visitar.

Ao estar rodeado de verde, tem a localização ideal para desfrutar do Parque Natural da Serra da Estrela e viver a natureza no seu estado mais puro. A melhor forma de o fazer é aventurar-se nos trechos de trekking ou hiking, ou simplesmente deambular pela serra para admirar a grandiosidade e a beleza de um dos locais mais paradisíacos do país.

Aqui ficam algumas sugestões: por estar localizado ao lado do viveiro das trutas em Manteigas, não há como fugir a esta visita. Se gosta de caminhadas, faça o Trilho Glaciar, o Poço do Inferno, o Trilho do Carvão ou o Covão d’Ametade, local onde o rio Zêzere começa a ganhar forma. Se gosta de praias fluviais, experimente uma visita a Valhelhas, são cerca de 20 minutos de carro, numa paisagem espetacular. O rio tem uma água cristalina e "muito fresca". Ideal para os dias de grande calor. Pode optar ainda por visitar o Museu do Pão, em Seia, ou os Museus do Queijo e dos Lanifícios na Covilhã. Há também um grande património arquitetónico como a Igreja de S. Pedro ou a Igreja de Santa Maria.

Classificados com o selo Clean & Safe

Este ano, há uma preocupação adicional nos portugueses. Quando se procura um local para passar as férias há várias. Num ano atípico por causa da pandemia covid-19, a segurança não foi esquecida. Todas as unidades hoteleiras do Vila Galé estão classificadas com o selo Clean & Safe. Uma garantia de tranquilidade e segurança necessária para os hóspedes, que assenta num rigoroso plano de higiene, que inclui o reforço de medidas de limpeza e desinfeção, o uso de equipamentos de proteção individual e o distanciamento social.

Para facilitar o contacto com os clientes foi desenvolvida a plataforma online My Vila Galé – em my.vilagale.com, que possibilita fazer o check-in e o checkout, marcar massagens no spa, agendar horários no ginásio ou reservar mesas nos restaurantes e bares.

Promoções de verão

Este ano, a cadeia hoteleira foi sensível a muitas das alterações que estão a ser sentidas na sociedade portuguesa. Para proporcionar uma oferta de qualidade a um conjunto maior de famílias, fazendo jus ao seu lema "Sempre perto de si", a Vila Galé preparou um conjunto de promoções para este verão.

As crianças até aos 14 anos (inclusive) não pagam nos hotéis Vila Galé sempre que fiquem alojadas no mesmo quarto e no mesmo regime que os pais. Uma medida que amplia a oferta do grupo e que se aplicava apenas a crianças até aos 12 anos.