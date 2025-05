Estes são os cortes de cabelo das it girls para a primavera-verão 2025

As estações mais luminosas e quentes do ano convidam a visuais mais leves, práticos e cheios de movimento. Seja através de um novo corte, de uma franja bem enquadrada ou de um penteado mais solto e natural, há inúmeras formas de dar frescura ao look sem comprometer o estilo pessoal. De cortes curtos e ousados a camadas subtis que emolduram o rosto, estas são algumas das tendências que estão a marcar a primavera-verão de 2025.

"Bob"

O corte bob já é um clássico — aquele cabelo curto, geralmente cortado a direito, entre o queixo e os ombros. Mas este ano, está especialmente em destaque. É simples, elegante e tem um ar naturalmente arranjado. Não exige muito esforço para ficar bem, o que o torna prático para o dia a dia. Esta é uma ótima opção para quem quer um visual mais leve, especialmente com a chegada do calor.

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Caracóis volumosos

O cabelo com caracóis largos e bem soltos está a ganhar muito destaque. Estes penteados têm como objetivo dar movimento e volume, respeitando a textura natural do cabelo. É um estilo que valoriza a leveza e o ar espontâneo, e pode ser conseguido com escovas térmicas, modeladores de ar quente ou simplesmente deixando o cabelo secar ao natural, com algum produto para dar forma.

Foto: Getty Images

Apanhados com um toque romântico

Os apanhados voltam em força nesta estação, mas com uma nova abordagem: deixam-se cair algumas madeixas soltas à frente, o que suaviza o rosto e torna o penteado mais leve. Em vez dos coques muito esticados e cheios de gel, agora procura-se um visual mais natural, quase como se o cabelo tivesse sido apanhado num momento espontâneo. Este tipo de penteado é especialmente procurado em casamentos ou eventos formais, porque conjuga elegância com uma certa descontração.

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Franjas, franjas e mais franjas

As franjas continuam em destaque, mas não se limitam a um só estilo. Há várias formas de usá-las: abertas ao meio (curtain bangs), curtas e retas (ao estilo francês), ou fininhas e suaves (como no chamado corte "mouse"). O objetivo é emoldurar o rosto e dar-lhe expressão. Além disso, uma franja bem feita pode transformar totalmente um corte simples. Este ano, as franjas inspiradas nos anos 70 — com a risca ao meio e pontas voltadas para fora — estão entre as mais pedidas, e funcionam em quase todos os tipos de rosto e de cabelo.

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Corte "Borboleta: movimento com leveza

Este corte tem vindo a conquistar cada vez mais adeptas. É composto por várias camadas, com madeixas mais curtas à frente que vão crescendo em direção às costas. O resultado é um cabelo cheio de movimento, que parece mais volumoso sem parecer pesado. É uma excelente escolha para quem quer manter o cabelo comprido, mas dar-lhe uma nova vida. As camadas fazem com que o cabelo se mova com naturalidade e ajudam a destacar o rosto.

Foto: Getty Images

Bouncy Blowouts: o brushing cheio de vida

Este estilo, que lembra os penteados das supermodelos dos anos 90, aposta num brushing com volume e pontas viradas para fora. O cabelo fica cheio de movimento, com um acabamento brilhante e saudável. Para conseguir este look, é importante secar o cabelo com escova e, depois, usar rolos ou ganchos para manter o formato

Foto: Getty Images

O regresso do cabelo "90's It Girl"

A estética dos anos 90 continua a influenciar os cortes e estilos atuais. Cabelos volumosos, com ondas largas e textura natural, voltam a marcar presença. Este estilo dá a sensação de leveza e espontaneidade — como se tivesse acordado com o cabelo perfeito. É uma escolha popular para quem quer um visual mais casual, mas ainda assim arranjado. Os produtos certos, como sprays para dar volume ou espessura, podem ajudar a conseguir o efeito desejado.