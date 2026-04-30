Estes são os nomeados da 36ª edição dos Prémios Máxima Beleza & Perfumes

Com mais de 500 candidaturas e vários meses de testes, os 14 membros do júri elegeram os nomeados. Os vencedores serão revelados a 19 de maio numa cerimónia em Oeiras.

30 de abril de 2026 às 16:27 Máxima

I - ROSTO – PRODUTOS PARA O ROSTO

LIMPEZA

Air Foam de Limpeza Reequilibrante, CeraVe

Sensibio H2O Água Micelar Ed. Limitada, Bioderma

Ultra Facial Barrier-Hydrating Cleanser, Kiehl's

CUIDADOS DIÁRIOS 

Uplifting and Firming Advanced Cream Soft, Vital Perfection, Shiseido

Moisture Surge Active Glow Serum, Clinique

Advanced RGN-6, SkinCeuticals

CUIDADOS ESPECÍFICOS

Abeille Royale Bee Lab Shot (e respetivo sérum para misturar), Guerlain

Rénergie C.R.x. Triple Serum Retinol, Lancôme

Keracnyl Sérum Regulador Anti-Imperfeições, Ducray

OLHOS

Isdinceutics Retinal Eyes, ISDIN

Advanced Night Repair Eye Lift + Sculpt, Estée Lauder

Hyaluron Activ Procedure Contorno Olhos e Lábios, Avène

II - CORPO – PRODUTOS PARA O CORPO 

DIÁRIOS

pH5 Gel & Óleo de Banho, Eucerin

Collagen Fit Body Milk, Biotherm

Cica Repair 10 em 1, Mixa

TRATAMENTO

Sébium Kerato+ Body, Bioderma

Body Strategist Osmotic Cream Mud, Comfort Zone

Retinol Firming Serum, Lico Cosmetics

III - SOLARES

Anthelios UVAir, La Roche-Posay

Anti-Age Fluid SPF50, Avène

Sunleÿa Soin Solaire Anti-Âge, Sisley Paris

IV - PERFUMES

PERFUME FEMININO

Les Ô Ôver The Top, Eau de Toilette, Lancôme

Aqua Allegoria Florabloom, Eau de Toilette, Guerlain

Angel Stellar, Eau de Parfum, Mugler

PERFUME MASCULINO

Terre d'Hermès Eau de Parfum Intense, Hermès

L'Homme, Eau de Parfum, Elie Saab

Gentleman Society, Eau de Parfum Ambrée, Givenchy

PERFUME NICHO

Muse Le Vestiaire des Parfums, Eau de Parfum, YSL

Armani Privé Iris Bleu, Les Eaux, Armani

Bois Talisman, La Collection Privée, Dior Beauty

V - MAQUILHAGEM

PELE

Rosy Glow Stick, Dior

Rare Soft Pinch Liquid Contour, Rare Beauty

Blush em creme, Saigu Cosmetics

OLHOS & LÁBIOS

Máscara Pradascope, Prada Beauty

Batom Rouge Brillant Silky, Hermès

Plumping Gloss, YSL Beauty

VI - CABELOS - PRODUTOS PARA CABELOS

AirWash Dry Shampoo, K18

Heart of Glass Restoring Leave-In Mask, Davines

Óleo hidratante para cabelo Omega, Dyson

VII - GADGETS

Máscara facial Wavelength LED, StylPro

Rénergie Nano-Resurfacer 400 Booster, Lancôme

Chronos Max, ghd

