Estes são os nomeados da 36ª edição dos Prémios Máxima Beleza & Perfumes
Com mais de 500 candidaturas e vários meses de testes, os 14 membros do júri elegeram os nomeados. Os vencedores serão revelados a 19 de maio numa cerimónia em Oeiras.
I - ROSTO – PRODUTOS PARA O ROSTO
LIMPEZA
Air Foam de Limpeza Reequilibrante, CeraVe
Sensibio H2O Água Micelar Ed. Limitada, Bioderma
Ultra Facial Barrier-Hydrating Cleanser, Kiehl's
CUIDADOS DIÁRIOS
Uplifting and Firming Advanced Cream Soft, Vital Perfection, Shiseido
Moisture Surge Active Glow Serum, Clinique
Advanced RGN-6, SkinCeuticals
CUIDADOS ESPECÍFICOS
Abeille Royale Bee Lab Shot (e respetivo sérum para misturar), Guerlain
Rénergie C.R.x. Triple Serum Retinol, Lancôme
Keracnyl Sérum Regulador Anti-Imperfeições, Ducray
OLHOS
Isdinceutics Retinal Eyes, ISDIN
Advanced Night Repair Eye Lift + Sculpt, Estée Lauder
Hyaluron Activ Procedure Contorno Olhos e Lábios, Avène
II - CORPO – PRODUTOS PARA O CORPO
DIÁRIOS
pH5 Gel & Óleo de Banho, Eucerin
Collagen Fit Body Milk, Biotherm
Cica Repair 10 em 1, Mixa
TRATAMENTO
Sébium Kerato+ Body, Bioderma
Body Strategist Osmotic Cream Mud, Comfort Zone
Retinol Firming Serum, Lico Cosmetics
III - SOLARES
Anthelios UVAir, La Roche-Posay
Anti-Age Fluid SPF50, Avène
Sunleÿa Soin Solaire Anti-Âge, Sisley Paris
IV - PERFUMES
PERFUME FEMININO
Les Ô Ôver The Top, Eau de Toilette, Lancôme
Aqua Allegoria Florabloom, Eau de Toilette, Guerlain
Angel Stellar, Eau de Parfum, Mugler
PERFUME MASCULINO
Terre d'Hermès Eau de Parfum Intense, Hermès
L'Homme, Eau de Parfum, Elie Saab
Gentleman Society, Eau de Parfum Ambrée, Givenchy
PERFUME NICHO
Muse Le Vestiaire des Parfums, Eau de Parfum, YSL
Armani Privé Iris Bleu, Les Eaux, Armani
Bois Talisman, La Collection Privée, Dior Beauty
V - MAQUILHAGEM
PELE
Rosy Glow Stick, Dior
Rare Soft Pinch Liquid Contour, Rare Beauty
Blush em creme, Saigu Cosmetics
OLHOS & LÁBIOS
Máscara Pradascope, Prada Beauty
Batom Rouge Brillant Silky, Hermès
Plumping Gloss, YSL Beauty
VI - CABELOS - PRODUTOS PARA CABELOS
AirWash Dry Shampoo, K18
Heart of Glass Restoring Leave-In Mask, Davines
Óleo hidratante para cabelo Omega, Dyson
VII - GADGETS
Máscara facial Wavelength LED, StylPro
Rénergie Nano-Resurfacer 400 Booster, Lancôme
Chronos Max, ghd
Onde a beleza encontra o rigor. 36 anos a premiar o melhor da perfumaria e cosmética
Entre inovação, desempenho e desejo, é neste equilíbrio que se definem os produtos que fazem história.