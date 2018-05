Há massagens e massagens. E depois há a massagem do Hotel The Oitavos. Passo à explicação: estendermo-nos numa marquesa durante os minutos que forem precisos, enquanto entregamos o corpo às mãos de quem sabe, é prazeroso que chegue. Mas fazê-lo num gabinete com vista para a natureza, onde a imensidão do verde acalma, por si só, corpo e mente, passa à categoria de tranquilizante natural. Se há característica que distingue o The Oitavos dos demais hotéis de luxo – que contam com os mesmos pares de mãos conhecedoras do corpo humano, a mesma música zen e os mesmos óleos de aromas calmantes – será precisamente a questão da natureza que o rodeia ou da luz que, mesmo num dia cinzento como o que se apresentava, não desiste de espreitar através das amplas janelas que ladeiam o Hotel.

Criado no âmbito do Dia da Mãe, celebrado no passado 6 de maio, e com extensão até ao dia 30 de junho, o programa Mocktail & Spa do The Oitavos pretende proporcionar a todas as mães um dia de puro deleite.

Tudo começa com uma massagem de corpo inteiro relaxante, de 50 minutos, num dos gabinetes com vista para a natureza. Segue-se o circuito de balneoterapia que inclui piscina de jatos interior com água do mar, sauna, banho turco, jacuzzi e uma fonte de gelo. A ordem não tem de ser necessariamente esta, já que há quem prefira deixar no corpo o óleo da massagem (foi o que fiz e soube tão bem…). Mas o programa não termina aqui. Já num profundo estado zen, passamos ao cocktail que é, importa reforçar, servido numa das numerosas mesas estendidas ao longo da desafogada sala abençoada pela luz natural. Sem álcool, naturalmente, são duas as bebidas servidas: a Limonada de Alecrim e Kafir e o Detox Chá verde e gengibre. A acompanhar um delicioso menu composto por tártaro de peixe branco, hortelã, gengibre e lima, água de tomate, molho de raïta e chips de mandioca.

Com uma deslumbrante vista sobre o Atlântico e sobre as dunas do Parque Nacional Sintra Cascais, só temos uma ressalva a fazer: apesar de criado a pensar no Dia da Mãe, este programa é quase obrigatório para todas as mulheres – mães, não mães, casadas, solteiras, trabalhadoras ou donas de casa - e perfeito para grupos de amigas que desejem passar uma tarde entregue ao dolce fare niente. Porque relaxar é fundamental e, mais que nunca, nós merecemos.

Onde? Rua de Oitavos, Cascais. Quando? O Programa está disponível até 30 de junho. Como reservar? +351 21 482 90 50 | thespa@theoitavos.com Preço? €80/Programa individual, €150/Programa duplo