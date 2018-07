Tão singular como a fragrância Coco Mademoiselle, a sua musa, Keira Knightley, é a encarnação perfeita da mulher do século XXI.

Começou o ano no Festival de Sundance com a apresentação do drama biópico Colette, filme sobre a vida da escritora que estreará no início de 2019. Nas filmagens, Keira Knightley usou um dos seus vestidos preferidos, desenhado por Karl Lagerfeld. "Sentia-me a maior!", confessou. Mais confortável em papéis históricos, a atriz ? que tem falado abertamente sobre o sexismo, em Hollywood ? é uma admiradora assumida de feministas contemporâneas, tais como Rebecca Solnit, Laura Bates e Stella Creasy. Nos últimos dez anos, Keira assumiu o papel de musa de uma das fragrâncias mais vendidas em todo o mundo, Coco Mademoiselle, mas a verdade é que as suas memórias olfativas associadas à marca vêm de trás. Keira Knightley confessa que tanto a mãe como a avó utilizavam o mítico Nº5, mas explica os motivos pelos quais se identifica com esta versão mais jovem da perfumaria Chanel.

Keira, este é o seu quarto filme publicitário para Coco Mademoiselle. Qual é o elo de ligação entre todos eles?

Penso nela [a fragrância Coco Mademoiselle] como uma personagem e há, definitivamente, elos de ligação entre os filmes. Por exemplo, nunca seria um anúncio Coco Mademoiselle se ela ficasse com o homem, no final. Esta história não é sobre o Príncipe Encantado… É acerca de existirem muitos "príncipes encantados" e poder desfrutar-se de bons momentos com eles. É sobre diversão, sedução, aproveitar uma noite, mas, na manhã seguinte, poder simplesmente dizer "Adeus!". Gosto muito dessa atitude.

Qual foi a parte mais divertida de filmar nesta nova campanha?

Gostei de destruir o apartamento… E que apartamento! Era incrivelmente bonito. Estava sempre preocupada com a pessoa que teria de limpá-lo a seguir…

Quando está a trabalhar, associa as suas personagens a perfumes específicos?

Sim, já fiz isso. Julgo que o faço porque sempre usei o Coco Mademoiselle original e sou uma mulher de um só perfume. Por isso, eu não me imagino a mudar o perfume para o adequar a uma situação ou disposição particulares. Por vezes, eu dou às minhas personagens um perfume específico, o que pode ser útil porque, se não cheiro a mim, não me sinto eu mesma. O olfato é um dos sentidos que pode instantaneamente enganar-nos. E conseguimos desligar-nos de nós próprias, através dele. Quando acabo as gravações de um filme durante as quais utilizei um perfume diferente, nunca mais quero voltar a cheirá-lo!

Qual é a sua relação com o universo da beleza?

Quando estou a trabalhar, tenho de usar muita maquilhagem e, por isso, quando posso não uso nada no rosto. E gosto destes dois extremos: quando estou em filmagens, crio uma personagem e utilizo a maquilhagem para brincar com os meus traços faciais para me transformar noutra pessoa, mas também gosto dos dias em que não tenho de usar nada.

Como cuida da sua pele?

Sou uma pessoa de baixa manutenção. Não faço tratamentos faciais ou massagens… Aplico um pouco de óleo de quadril de rosa e, ocasionalmente, misturo-o com um pouco de hidratante. Mas além disto… nada!

E para relaxar, o que faz?

Não sinto que esteja a fazer algo para relaxar, neste momento. Com uma criança pequena [a filha, Edie, nascida em 2015] nunca há tempo para relaxar… Exceto, talvez, com um copo de vinho, depois de a ter posto a dormir. Isso é uma delícia… E talvez um banho de imersão. Isto, se eu conseguir fazê-lo sem que ela salte para dentro da banheira para brincarmos com os dinossauros [risos]. Por acaso, há uns dias, eu tinha acabado de subir as escadas para tomar um banho e ela veio atrás de mim e reparou que eu não tinha brinquedos na banheira. Exclamou: "Mamã, não tens brinquedos!" E depositou uns quantos dinossauros na banheira. É raro, mas ocasionalmente tenho um momento de indulgência no banho e recordo-me de como sabe bem.

Uma versão intensa

Coco Mademoiselle Intense é o novo oriental fresco criado por Olivier Polge, o nez da Casa Chanel. Uma eau de parfum mais balsâmica do que as versões anteriores, enriquecida pelas notas de patchouli.