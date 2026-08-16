17 a 23 de agosto: Touro, Virgem e Capricórnio entram numa semana de cura e transformação

Carneiro

20 de março a 20 de abril

Alguma crise tenderá a drenar a energia dos arianos, principalmente até ao dia 21. As ações do ariano ou das pessoas à sua volta podem ser longe do ideal, levando a um sentimento de desilusão. De 17 a 19, apesar da turbulência, há ideias a serem formalizadas, dando uma sensação de conforto. A partir de 19, as relações pessoais e formais irão ser vistas sobre um ponto de vista de serem ou não espaços de confiança. Em alguns casos, este será um período de teste, em que o ariano terá de dar provas da capacidade de se colocar nos sapatos do outro. Os dias 21e 22, trarão uma aura de alegria e boa disposição. O dia 23, será marcado por uma energia conflituosa, sendo fulcral optar por uma atitude mais reflexiva.

Touro

20 de abril a 21 de maio

A harmonização de valores no contexto das relações mais próximas está em curso, gerando conversas, partilha de pontos de vista e promovendo crescimento de ambas as partes. A 18 e 19, alguns arrufos podem ter lugar por impaciência ou dificuldade em chegar a conclusões. A parti do dia 20, questões do passado voltam a emergir no coração do taurino, havendo quase um déjà-vu. Isto acontece para que haja objetividade sobre em que ponto é que o nativo de Touro está em relação à questão em mãos: É a mesma pessoa ou evoluiu? A partir do dia 21, haverá a nítida noção de que há um processo de cura a ter lugar e como tal todos os instrumentos devem ser usado: desde terapias a exercício físico.

Gémeos

21 de maio a 21 de junho

O foco geminiano está em dar novos passos em direção a uma nova liberdade. Nesse contexto, pequenas iniciativas são tomadas, cujos resultados serão visíveis apenas no futuro. As relações fluem com harmonia e há uma sensação de estar em paz com o ambiente geral. Ao longo destes dias, pessoas e circunstâncias especiais têm a potencialidade de mostrar novos caminhos e novos dons, principalmente a partir do dia 22. De 19 a 21, as comunicações serão marcadas por alguma tensão, porque haverá algo que os geminianos pretendem que terá de ser negociado e que gerará alguma frustração. No geral, este é um período marcado por prosperidade e criatividade.

Caranguejo

21 de junho a 22 de julho

Ações erráticas levarão a reações erráticas. De 17 a 21, será importante cultivar clareza e atrasar decisões, visto que a tendência será a agir sobre pressupostos confusos. Alguns Caranguejos terão a sensação de não serem bons o suficiente para as tarefas que têm em mãos. O dia 18 será particularmente dado a palavras que vêm das entranhas, deixando escapar comentários inusitados. A partir de 19, as relações afetivas e profissionais estarão sob teste, pondo à prova a capacidade de sustentabilidade. O dia 20 será de profunda sensibilidade, sendo possível ir ao cerne de diferentes questões que estão em curso. O dia 23 será difícil, devido a conversas intensas, sendo importante encontrar lugares de descanso.

Leão

22 de julho a 23 de agosto

Parabéns! Nestes últimos dias do Sol no signo de Leão, quem tem aniversário, viverá um período com muito foco na sua realização no mundo. Por agora, as relações afetivas passam por um período de agradável descoberta. Apesar de não ser arrebatador, os aspetos em causa mostram harmonia nas conversas e nas expressões afetivas. De 17 a 19, há passos importantes que se dão em direção à formalização de projetos que têm sido “magicados”. A partir do dia 20, questões antigas ressurgem. Estas podem ser ligadas à saúde, à relação afetiva ou até mesmo a questões de propósito. Os dias 21 e 22, serão auspiciosos e dados a energias positivas.

Virgem

23 de agosto a 23 de setembro

Parabéns, Virgem! O Sol entra em Virgem a 23 e em plena época de eclipses promete um ano com muitas transformações, que serão libertadoras de padrões emocionais que já não servem os Virgem. Os astros apontam para uma fase em que o passado bate à porta e será possível resolver coisas que estão atravessadas. Logo partir do dia 22, os virginianos vão operar uma profunda estratégia de cura e de emancipação. Para esse processo será importante contarem com tudo o que pode ajudar, abrindo a mente para todo o tipo de técnicas e fontes de conhecimento. Os astros apontam para a necessidade de se integrarem de uma realidade inteiramente nova, tentando ajustar-se às novas rotinas e procedimentos.

Balança

23 de setembro a 23 de outubro

Os valores de igualdade e respeito não serão levados a sério por pessoas à volta do Balança. De 17 a 21, será fulcral não tomar decisões e ter a capacidade de esperar antes de conversas muito sérias. A energia é de crise emocional e, por isso, tudo o que permitir a paz será prioritário. Em simultâneo, há igualmente uma energia amorosa na forma como os nativos deste signo estão nas suas relações, atenuando um pouco o sentimento de crise. A partir de 19, os Balança irão procurar estabelecer relações de confiança com figuras de autoridade, como chefias ou médicos, mas também, perceber se as relações afetivas nas quais estão são solo seguro ou instáveis. O dia 23, será impactante ao nível emocional.

Escorpião

23 de outubro a 22 de novembro

Os dias são de reflexão sobre a identidade e sobre aquilo que realmente importa para os escorpiões. O seu sentido de ser especial será desafiado por diferentes circunstâncias e há o desenhar de uma nova segurança interior perante a mudança de prioridades que ocorre. A atenção estará no trazer dos dons ao mundo, da forma mais humilde e disciplinada possível. A sensibilidade emocional estará amplamente pronunciada e a 18, a reatividade será muita e as relações poderão ser afetadas. A possibilidade de conversas sobre sentimentos é real assim como a possibilidade de uma profunda conexão. A partir do dia 20, questões do passado afloram e haverá uma sensação de dilema sobre como reagir.

Sagitário

22 de novembro a 21 de dezembro

Os astros apontam para dias em que se avançam com assinaturas e acordos, deixado um rasto de boa disposição. A vida profissional mostrará sinais de sucesso, numa fase em que os se sentem no pico da vitalidade e em que há novos conhecimentos a explorar. As viagens estão altamente prevalecidas, a acontecerem sob boa conjetura astral. A partir do dia 20, questões do passado regressam, aflorando questões de propósito. Esse dia será propício a uma energia mais nervosa. A vida amorosa também bebe das boas energias, principalmente nos dias 21 e 22, em que se destacarão a alegria e a partilha amorosa. A partir do dia 22, as estruturas materiais dos sagitarianos vão ver-se solidificadas.

Capricórnio

21 de dezembro a 20 de janeiro

Alguém não estará a ser completamente honesto com o capricorniano, seja no contexto familiar, amoroso ou familiar. Será importante agir com descrição até maior possibilidade de clareza existir. De 17 a 21, não entrar em discussões será uma forma de proteção da saúde física e mental. A partir de 19, os capricornianos vão querer saber se as relações que mantém vão passar o teste do tempo. Uma das premissas é quererem receber tanto quanto estão disposto as dar. A partir do dia 21, uma profunda vontade de entrar num processo de cura e autoconhecimento acontecerá. O dia 23, será dado a algum tipo de desilusão, sendo importante uma atitude de resguardo.

Aquário

20 de janeiro a 18 de fevereiro

Os astros apontam para a importância das relações por estes dias, havendo disponibilidade para estar com os outros e sociabilizar, mesmo que algumas dessas relações exijam demasiado ao nível emocional. Os astros apontam para grandes clarividências ao nível amoroso e de carreira e a possibilidade de parcerias apresenta-se como forte. Até o dia 20, uma crise sobre o alcance de algumas das metas predefinidas tem tudo para surgir. A ideia de experiência e de dar uma hipótese ao desconhecido aconselha-se. A partir do dia 20, questões antigas vão reclamar a atenção do aquariano, trazendo uma sensação de dilema sobre como resolver algo que ficou dormente durante muito tempo.

Peixes

18 de fevereiro a 20 de março

Até ao dia 23, o esforço de ajustamento nas relações será visível devido à necessidade de trabalho momento a momento, num equilíbrio entre formas de ver a vida e entre as necessidades individuais de cada um. Os diferentes valores podem colidir, assim como cada elemento da relação percebe o que é estar em relação, havendo, no entanto, genuína vontade de encontrar um equilíbrio. A 17, as emoções estarão à flor da pele e essa sensibilidade poderá servir de elixir da proximidade. A 20, alguma irritabilidade poderá estragar o dia. A partir do dia 23, uma maior capacidade de parceria e complementaridade será visível. Temas do passado e relações do passado irão surgir com grande intensidade para que sejam revisitados.