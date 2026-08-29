Histórias de Amor Moderno: “Eu era pouco mais do que uma ferramenta orgânica que ela usava para ter prazer”

Certa manhã, estava eu no duche, ouvi a porta de casa bater com estrondo. Um baque seco e forte. A Ana, que estava furiosa comigo, saíra. Não tinha apenas saído, tinha partido, deixando-me para trás. Bateu com a porta, e bateu com força. Desliguei a água e hesitei: deveria enrolar-me na toalha e correr atrás dela ou antes esperar um pouco e ver o que acontecia? Talvez ela voltasse. Deixei-me estar parado, debaixo do chuveiro desligado. Então, um pensamento lúcido assomou-me à ideia: em minha casa, quem bate com a porta sou eu, mais ninguém tem permissão para o fazer. Se quer sair, pois bem, que saia. Não volta a entrar.

Terminei calmamente o banho e preparei-me para ir trabalhar, como fazia todos os dias. O conjunto de chaves que a Ana usava estava em cima da minha almofada. Senti uma estranha tranquilidade, uma ligeireza de espírito que há muito não sentia, uma calma interior descomprometida e livre, serena e alegre. Por dentro, a minha única inquietação resultava da expectativa pela nova realidade.

Aos poucos, foi-se tornando claro que o desfecho abrupto para a nossa situação era apenas um dos vários finais possíveis. E talvez aquele fosse o melhor deles todos - sem discussões, sem gritaria, somente uma porta a bater com estrondo, seguindo-se uma ausência e depois um vazio. Tudo impecavelmente pacífico, apesar de tudo e tendo em conta a tensão que se ia acumulando entre mim e a Ana nos escassos meses de vida que partilhámos juntos.

A Ana tinha a sua graça. Era gira, sem dúvida, muito atlética e enérgica, uma mulher desempoeirada, cheia de genica. Só que isso era a superfície de Ana, uma camada fina que encobria nuances e comportamentos nocivos, além de um mau feitio de contornos catastróficos.

Não digo que a Ana era má pessoa, pelo contrário, tenho a certeza de que é, e continua a ser, boa pessoa. Tem um bom coração e educação fundada em bons princípios. Simplesmente, deixava-se dominar por uma teimosia de dimensões dantescas e por uma profunda incapacidade para compreender o outro, especialmente quando bebia ou fumava o que não devia.

Não quero que pensem que guardo à Ana qualquer espécie de rancor, ou que quero passar dela uma má imagem. Não é nada disso que pretendo. Posso até começar por dizer que, depois do nosso último episódio, eu decidi que não iria dizer-lhe mais nada, nunca mais. Ela, contudo, teve a bondade de me enviar uma mensagem dias mais tarde a perguntar apenas “Estás bem?” Evidentemente, respondi-lhe, quebrando a minha decisão. “Estou bem. E tu? Tens aqui algumas coisas que preferia devolver-te”, escrevi. “Não te preocupes, guarda tudo ou deita fora. Só queria saber se estavas bem.” Foi esta a nossa última interação. Desde então, nunca mais trocámos palavra. Mas sublinho que a primeira e aparentemente única preocupação da Ana foi saber se eu estava bem.

À medida que o tempo ia passando depois da cena de telenovela da porta a bater, eu ia compreendendo com mais clareza que a nossa relação não poderia nunca resultar e resistir à maturação dos sentimentos. Que é como quem diz, à passagem do fervor inicial - repleto de hormonas e atração física, desejo carnal e uma infinita predisposição para beijar até perder o fôlego - para a fase seguinte, em que os corações sossegam e passamos a dar as mãos com um sentimento distraído e sóbrio, que mistura amizade, confiança e segurança, companheirismo, prazer de estar e vontade de continuar.

Digo isto porque o nosso desencontro, apesar do óbvio desejo que tínhamos um do outro, começava logo na cama. Di-lo-ei com frontalidade e sem rodeios: a Ana tinha uma estranha maneira de fazer amor. Ok, talvez não seja estranha, o adjetivo é forte, mas era, no mínimo, peculiar. A Ana não me deixava simplesmente penetrá-la, as coisas não aconteciam fluindo naturalmente. Não com a Ana. Havia um procedimento que ela fazia questão de cumprir, garantindo que atingia o clímax do prazer a que, sem dúvida, tinha direito, mas fazendo com que tudo acontecesse como se cumpríssemos um contrato.

Eu não teria qualquer problema em dar-lhe prazer, claro. Como é óbvio, considero altamente excitante a possibilidade de fazer a mulher que desejo atingir os píncaros, até ao limite da inconsciência, graças a tudo o que eu puder usar para excitá-la e satisfazê-la. Acontece que, com a Ana, eu não tinha autorização para fazer as coisas, digamos, à minha maneira. Para ela, só existia uma forma de fazer as coisas, e essa forma consistia muito simplesmente no seguinte: eu entrava nela e ela encostava a pélvis à minha durante o tempo de que precisasse, agitando-se para a frente e para trás, esfregando-se até conseguir o que queria. Uma vez cumprido o seu objetivo, eu ficava por minha conta e podia, então, continuar, se assim desejasse, ou parar, se não me apetecesse mais.

A descrição pode parecer crua e até rude, mas era precisamente isso que era a nossa relação entre lençóis: crua e rude, ou até fria, calculista. Naturalmente, o desejo carnal que existia, a voracidade que nos fazia brilhar os olhos, desapareceu muito depressa, logo que percebi que aquilo que acontecia entre nós não era um envolvimento físico verdadeiro, com ritual de romance e potencial erótico, mas antes o cumprimento maquinal de uma função com finalidade clara e legítima, claro, mas desempenho previsível, redundante, enfadonho. Eu era, no fundo, pouco mais do que uma ferramenta orgânica que ela usava para ter prazer.

Não quero expor toda a nossa intimidade de um modo pornográfico. Se usei este exemplo, foi apenas para partilhar um contexto que acaba por definir, ainda que metaforicamente, a nossa relação. Nada do que tínhamos era genuíno, natural ou espontâneo. Fomos só uma combinação de conveniência, um encontro acidental entre pessoas desemparelhadas. Uma aleatoriedade do universo fez com que nos cruzássemos no momento errado, esbarrássemos um no outro e, encolhendo os ombros, disséssemos, “ok, porque não?” Mas nunca nos apaixonámos. O amor entre nós seria impossível.

Sobrou-me a memória de um par de meses desperdiçados num beco proto-romântico sem saída, repleto de discussões sem sentido, desacordos constantes sobre minudências do quotidiano, sexo com a emoção de dois operários distraídos numa linha de montagem e, no último dia, o som seco da porta a bater com força. Agora que penso nisso: não sei por que razão a Ana estava tão furiosa comigo nessa manhã. Se ainda falasse com ela, perguntar-lhe-ia o porquê. Antes de lhe agradecer pela decisão abrupta que tomou.