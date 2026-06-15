Histórias de Amor Moderno
Histórias de Amor Moderno
Histórias de Amor Moderno: "'Preciso de sentir alguma coisa.’ O pensamento foi instintivo. Foi animal, foi mais forte, foi inexorável. Precisava de algum corpo no meu corpo.”
PodcastsHistórias de Amor Moderno: “Nunca antes eu traíra o meu marido. A atração que senti pelo Luís Afonso foi muito mais forte do que eu”
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PodcastsHistórias de Amor Moderno: “Foi então que se começou a despir, como uma stripper. Eu e Carina trocámos olhares de espanto”
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Histórias de Amor ModernoHistórias de Amor Moderno: “No fundo, só queria que o meu marido chegasse por trás de mim e me agarrasse com força e com fome.”
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