Vestidos de festa: é hora de brilhar!

Por Máxima, 11:12

Estamos já em contagem decrescente para a noite mais aguardada do ano. A poucos dias do Natal, não desespere se ainda não comprou aquele vestido especial. Ainda vai a tempo! E só precisa de entrar numa loja. A época festiva vai ser, garantidamente, memorável com estes vestidos e acessórios.

Esta seleção reflete as últimas tendências da moda, capazes de provocar amor à primeira vista. A missão principal é brilhar. Alerta: é possível que, no final, queira as peças todas, para oferecer e para ter!

Para corresponder na perfeição à altura mais luxuosa do ano, a Guess apresenta os must-haves da estação, numa combinação de peças festivas com silhuetas modernas e intemporais. Numa variedade de padrões e em materiais como a renda, a malha, a pele e o pelo sintéticos, as duas coleções Guess, Guess Jeans e Marciano, acrescentam um toque de glamour à época festiva. Combine com acessórios que se destacam, de noite e de dia, sempre para um resultado coeso.

Inspire-se nesta seleção de sugestões natalícias, para as melhores escolhas de presentes e looks.