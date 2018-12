Uma nova tradição, o açúcar de sempre

Por Máxima, 08:00

As tradições de consoada são poderosas heranças de família. O ritual das avós fechadas na cozinha, não querendo que ninguém se intrometa nos seus cozinhados. A traquinice dos mais novos, que roubam doces indiscretamente da mesa onde se vão acumulando travessas de doçarias, bolos e tortas. As mãos, sempre prestáveis, das filhas e noras que querem ajudar no que puderem.

O cheiro da canela que se espalha pela casa dias antes da consoada faz antever a agitação da cozinha, o esforço para se manterem as pisadas do ano anterior, para se preservarem os sabores e, com eles, a alma natalícia. De norte a sul do país, as rabanadas ocupam lugar de destaque na mesa dos doces. Com vinho ou leite, são presença assídua e levantam sempre questões sobre os ingredientes e o método para se tornarem tão deliciosas.

A tradição passa, de forma tão vagarosa como se passam os jantares. Primeiro por observação, depois ao dar uma ajuda na cozinha e, por fim, quando a matriarca da família, em letra cuidada, aponta cada passo e cada ingrediente. É a confirmação do que já se sabia pelo sabor intenso e pelas memórias doces… o segredo está no açúcar! Neste Natal, surpreenda a mãe ou a avó, dê um novo toque às rabanadas, com leite de coco e açúcar mascavado, e reinvente a tradição.

Receita

Rabanada de açúcar mascavado com leite de coco

Duração: 40 min

Ingredientes:

10 fatias de pão integral

200 g de açúcar mascavado Sidul

½ litro de leite de coco

3 ovos

30 g de canela em pó

600 ml de óleo de girassol

Preparação

Numa panela, junte o leite e o açúcar e deixe aquecer até dissolver por completo. Retire do lume e verta para um prato. Bata os ovos até ficarem homogéneos. Reserve.

Passe as fatias de pão no leite e depois nos ovos. Enquanto isso, aqueça o óleo e misture o açúcar mascavado e a canela num prato.

Quando o óleo estiver bem quente, comece a fritar as rabanadas. Frite uma de cada vez, dependendo do tamanho da frigideira. Escorra as rabanadas em papel vegetal e reserve.

Passe as rabanadas pela mistura de açúcar e canela e sirva.

