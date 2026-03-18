Sabia que o cabelo também envelhece? Estes cinco produtos prometem travar o processo

Quando pensamos em envelhecimento, pensamos na pele: rugas, manchas, perda de firmeza. Mas há algo que raramente entra nesta conversa – o cabelo. E, no entanto, também ele muda com o tempo. E não é apenas a cor. Pode tornar-se mais fino, mais frágil, perder densidade e brilho.

É por isso que os dermatologistas repetem cada vez mais a mesma ideia: um cabelo mais forte e jovem começa num couro cabeludo saudável.

Durante muitos anos, a maior parte dos cuidados capilares concentrou-se apenas na fibra do cabelo – nas pontas secas, no brilho ou no styling. Mas a ciência capilar está agora a mudar o foco.

É que o couro cabeludo também envelhece – assim como a pele. O stress oxidativo, a poluição, o calor dos secadores ou as alterações hormonais podem afetar o equilíbrio cutâneo e, com o tempo, tornar o cabelo mais fino, mais frágil e menos resistente. É por isso que a investigação dermatológica tem vindo a olhar para o cabelo de uma outra forma: começando onde ele realmente nasce, no couro cabeludo.

No centro desta nova abordagem está a tecnologia MetforHair®, desenvolvida pela Cantabria Labs para atuar em processos associados ao envelhecimento capilar, como o stress oxidativo e a inflamação celular – dois fatores que podem comprometer a vitalidade do cabelo ao longo do tempo.

A partir desta tecnologia exclusiva da Cantabria Labs, surge agora a gama Iraltone® Hair & Scalp Care, que combina ingredientes ativos, como resveratrol, Galega officinalis e espinheiro-marítimo, com o objetivo de reforçar a resistência e a vitalidade do cabelo desde a raiz. A lógica é simples: quando o couro cabeludo está equilibrado e protegido, cria-se o ambiente ideal para um cabelo mais denso, mais forte e com melhor aspeto, combatendo os primeiros sinais de envelhecimento com a ajuda de uma rotina diária prática. A gama propõe alguns passos simples, mas que fazem toda a diferença para garantir uma melhor resistência, vitalidade e espessura do cabelo.

1. Limpeza adaptada ao tipo de couro cabeludo

A lavagem é um dos gestos mais importantes para manter o equilíbrio do couro cabeludo.

Iraltone® Hair & Scalp Care Reset Champô



Iraltone® Hair & Scalp Care Reset Champô

Desenvolvido para couro cabeludo oleoso a normal, ajuda a remover resíduos acumulados e partículas que se depositam diariamente no cabelo, a eliminar a acumulação de metais pesados. Promove uma sensação de limpeza profunda e conforto.

Iraltone® Hair & Scalp Care Barrier Comfort Champô



Iraltone® Hair & Scalp Care Barrier Comfort Champô

Pensado para couro cabeludo sensível ou seco, a fórmula ajuda a acalmar a pele e a reforçar a barreira cutânea e a reduzir a comichão, enquanto melhora a vitalidade e a resistência, combatendo o seu envelhecimento.

2. Cuidado e proteção diária

Depois da limpeza, entram os cuidados essenciais que ajudam a proteger e a fortalecer a fibra capilar.

Iraltone® Hair & Scalp Care Restore Repair Condicionador

Iraltone® Hair & Scalp Care Restore Repair Condicionador

Restaura e protege a estrutura do cabelo, aumentando a resistência à quebra e retardando o seu envelhecimento. Formulado especialmente para cabelos mais danificados, normais a secos.

Iraltone® Hair & Scalp Care Perfect10 Leave-in







Iraltone® Hair & Scalp Care Perfect10 Leave-in

Condicionador capilar que reúne 10 benefícios num único gesto, incluindo proteção térmica até 230 °C – uma vantagem para quem usa frequentemente secador ou ferramentas de styling. Para todos os tipos de cabelo.

Iraltone® Hair & Scalp Care Sublime Hair Oil



Iraltone® Hair & Scalp Care Sublime Hair Oil

Óleo reparador intensivo que acrescenta nutrição e brilho, reforçando a estrutura enfraquecida da fibra capilar, deixando o cabelo mais macio e luminoso. Para cabelo normal a seco e cabelo danificado.

Onde tudo começa

No fundo, a conclusão dos dermatologistas é clara: quando o couro cabeludo está equilibrado, é sinal de um cabelo saudável. É nesse território muitas vezes esquecido — a raiz — que começa um cabelo mais forte, mais saudável e com um aspeto mais jovem. Porque cuidar do cabelo não é apenas cuidar dos fios que vemos, mas sobretudo o lugar onde tudo nasce. A gama Iraltone® Hair & Scalp Care já está disponível em farmácias e parafarmácias.