Recuperar o volume do rosto em cinco passos

Há um momento que muitas mulheres reconhecem. A maquilhagem é a mesma, as rugas parecem não ter aumentado. Mas, de repente, o reflexo no espelho transmite uma imagem diferente. O rosto perdeu definição, com as maçãs menos preenchidas e a expressão a revelar um ar mais cansado, mesmo depois de uma boa noite de sono.

Durante décadas, o envelhecimento da pele foi associado sobretudo ao aparecimento de rugas. Hoje, dermatologistas e investigadores chamam a atenção para outro fenómeno igualmente importante: a perda de volume facial.

Com o avançar da idade — e especialmente após a menopausa —, a pele torna-se mais fina, menos densa e menos eficiente nos seus processos naturais de regeneração. As estruturas de suporte enfraquecem progressivamente, os contornos perdem firmeza e o rosto pode parecer menos definido. O resultado vai muito além da flacidez: trata-se de uma transformação da arquitetura facial.

E apesar de o envelhecimento ser inevitável, existem alguns hábitos que podem ajudar a preservar a qualidade da pele e a manter um aspeto mais fresco durante mais tempo:

1. Usar proteção solar todos os dias

A exposição diária aos raios UV é uma das principais causas do envelhecimento precoce da pele. Além de favorecer o aparecimento de manchas e rugas, contribui para a degradação do colagénio, essencial para a firmeza e sustentação. A utilização diária de protetor solar continua a ser uma das estratégias mais eficazes para proteger a pele.

2. Garantir uma alimentação rica em proteína

As proteínas fornecem os aminoácidos necessários para a manutenção dos tecidos e para os mecanismos naturais de renovação celular. Uma alimentação equilibrada, com ingestão adequada de proteína, ajuda a apoiar a estrutura da pele ao longo dos anos.

3. Dormir, dormir, dormir

É durante o sono que o organismo realiza grande parte dos seus processos de reparação. Uma rotina de descanso consistente é essencial para a recuperação celular e para uma pele com melhor aparência.

4. Praticar exercício físico regularmente

A atividade física melhora a circulação sanguínea, favorece a oxigenação dos tecidos e ajuda a preservar a massa muscular. Estes fatores têm impacto não apenas na saúde geral, mas também na aparência e definição do rosto.

5. Apostar em cuidados desenvolvidos para a pele madura

A investigação científica permitiu o desenvolvimento de fórmulas cada vez mais direcionadas para as alterações associadas à maturidade cutânea. Estes cuidados procuram apoiar os mecanismos naturais da pele e responder a preocupações como a perda de densidade, firmeza e volume.

É precisamente nesta área que a investigação tem registado alguns dos avanços mais interessantes. Inspirada pela chamada ciência da longevidade, uma nova geração de cuidados procura compreender os mecanismos biológicos associados ao envelhecimento e encontrar formas de ajudar a pele a preservar as suas funções durante mais tempo.

É neste contexto que surge o Neovadiol Longevity Creme Volumizador, dos Laboratórios Vichy. Desenvolvido para responder à perda de volume associada à maturidade cutânea, integra a tecnologia exclusiva Longevisia, que combina Proxylane, niacinamida e Senevisium. O foco? Atuar sobre a origem do envelhecimento cutâneo, restaurando o poder de regeneração natural das células com o objetivo de regenerar volume na epiderme.

Ou seja, através da tecnologia Longevisia, o Neovadiol Longevity Creme Volumizador, da Vichy, ajuda a reforçar os mecanismos naturais de regeneração da pele. Desta forma, reduz-se a perda progressiva de volume, densidade e capacidade de regeneração, que se traduz em flacidez e num aspeto menos definido do rosto.

Mais do que prometer apagar os sinais da idade, esta nova abordagem propõe uma visão diferente do envelhecimento: ajudar a pele a manter durante mais tempo as características associadas à sua vitalidade e, ao mesmo tempo, recuperar até 42% do volume perdido em cinco zonas-chave: testa, contorno dos olhos, maçãs do rosto, comissura da boca e mandíbula.

Porque, afinal, nem sempre são as rugas que nos fazem parecer mais cansadas e mais velhas. Muitas vezes, é a perda de volume que altera subtilmente a forma como o rosto é percebido. Ao recuperá-lo, recupera-se a aparência fresca da juventude.

A cantora Mariza junta-se à família dos Laboratórios Vichy, para acompanhar este lançamento em Portugal . Uma das vozes mais reconhecidas do fado contemporâneo, nacional e internacionalmente, vencedora de vários Grammy, a artista passa agora a dar rosto ao Neovadiol Longevity Creme Volumizador, numa colaboração que celebra a autenticidade, a confiança e a beleza que evolui com o tempo. Com uma carreira marcada pela singularidade e pela capacidade de se reinventar sem perder a sua identidade, Marisa representa valores que se alinham com a visão da marca para a longevidade da pele. A fadista surge assim como a cara desta nova campanha, reforçando uma mensagem que valoriza o bem-estar, a vitalidade e uma abordagem positiva ao envelhecimento.