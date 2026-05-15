Proteção solar de amplo espectro: a nova geração de fotoprotetores que também cuida da vitamina D

É precisamente dessa dualidade que nasce a gama D+ Natural Suncare da Freshly Cosmetics: uma linha de fotoprotetores de amplo espectro desenvolvida para defender a pele contra os efeitos nocivos da exposição solar — incluindo radiações UVA, UVB, IV-A (infravermelhos) e HEVL (luz azul) — enquanto promove mecanismos biológicos associados à vitamina D e ao bem-estar cutâneo.

A luz solar continua a ser fundamental para a síntese de vitamina D, para a regulação dos ritmos circadianos, para o equilíbrio emocional e para o sistema imunitário. O verdadeiro desafio nunca foi evitar completamente o sol, mas sim encontrar uma forma inteligente de maximizar os seus benefícios enquanto se minimizam os danos associados à exposição.

Através de tecnologias inspiradas na resiliência das algas marinhas, a Freshly Cosmetics propõe uma nova geração de proteção solar: fórmulas minerais, de elevada tolerância e concebidas para cuidar simultaneamente da saúde, do conforto e da felicidade da pele.

Blue Alga®: a tecnologia que "conversa" com a sua pele

O elemento mais disruptivo desta gama é o complexo Blue Alga®. Enquanto os protetores comuns se limitam a criar uma barreira passiva, este ativo biológico interage diretamente com os VDR (recetores de vitamina D) da pele, aumentando a sua expressão em 14%. Isto significa que a sua pele se torna mais eficiente a processar a luz solar saudável.

Mas a inovação não fica por aqui. Esta interação biológica promove um aumento de 54% na serotonina cutânea, a chamada "hormona da felicidade", que na pele atua na regulação imunitária e na proteção contra o stress oxidativo. É uma abordagem que reforça três barreiras essenciais:

- Barreira física: proteção contra radiações.

- Barreira imunológica: melhoria da resiliência e defesa natural da pele.

- Barreira neurossensitiva: redução significativa da comichão e aumento do conforto.

A evolução do filtro mineral: leveza e invisibilidade

Muitas vezes, a escolha por protetores minerais (físicos) era acompanhada pelo sacrifício da textura. A Freshly Cosmetics quebrou este estigma ao substituir o dióxido de titânio pelo óxido de zinco de elevada tolerância.

Esta escolha permite fórmulas com texturas fluidas, de rápida absorção e sem o indesejado "efeito fantasma" (resíduo branco). Aliado aos filtros biológicos patenteados Helionori® — que utilizam moléculas que as algas marinhas usam para se protegerem — a gama oferece uma defesa de amplo espectro contra as quatro radiações: UVA, UVB, IV-A (infravermelhos) e HEVL (luz azul).

O cuidado de excelência para peles +35: Age Repair SPF 50

Para as mulheres que procuram reverter os sinais de envelhecimento enquanto se protegem, o D+ Natural Suncare Age Repair é o produto-estrela. Mais do que um protetor, é um tratamento regenerador que atua na origem do fotoenvelhecimento. A sua fórmula integra tecnologias clínicas potentes:

- Solastemis: repara o dano no ADN celular e estimula a síntese de colagénio em 191% e de elastina em 206%, reduzindo a idade fisiológica da pele em 12%.

- Collapeptyl: promove um aumento incrível de 538% na elasticidade da pele.

- Lingostem: atua na reparação do ADN e reduz a perda de colagénio, combatendo diretamente rugas e manchas.

Uma solução para cada necessidade da família

A gama D+ Natural Suncare é inclusiva e pensada para todas as fases da vida, sendo testada dermatologicamente em peles sensíveis e atópicas:

1. Pediatrics Mineral Lotion SPF 50+: uma fórmula 100% natural, enriquecida com aloé vera e antioxidantes, especificamente desenhada para a pele delicada dos bebés, podendo ser utilizada desde o primeiro dia de vida.

2. Tan & Protects SPF 30: ideal para quem deseja um tom dourado saudável. Inclui Tanositol™, que estimula os melanócitos para aumentar a produção de melanina em 21%, acelerando e prolongando um bronzeado natural e uniforme.

3. Mineral Fluid (rosto) e Mineral Lotion (corpo) SPF 50: proteção elevada para o dia a dia, com ácido hialurónico para garantir hidratação e conforto imediato.

Proteção solar de amplo espectro: a nova geração de fotoprotetores que também cuida da vitamina D



Compromisso ético: ocean friendly e saudável

Numa altura em que a consciência ambiental é fundamental, a Freshly Cosmetics garante que todas as suas fórmulas são biodegradáveis e respeitadoras dos ecossistemas marinhos. Ao evitar filtros químicos (como oxibenzona ou benzofenona), silicones e nanopartículas, a marca oferece uma opção segura para o utilizador e para o planeta, sendo inclusive adequada durante a gravidez e a amamentação.

Dicas de aplicação para uma proteção eficaz:

. Para garantir que tira o máximo partido destes produtos, lembre-se de agitar sempre a embalagem antes de usar. Aplique generosamente antes da exposição solar e não se esqueça de reaplicar a cada duas horas, especialmente após nadar ou transpirar.

. O seu protetor solar deve ser sempre o último passo da sua rotina de cuidado facial, criando a barreira final perfeita antes de sair de casa.

. Descubra a sua proteção ideal: explore toda a gama no site da Freshly Cosmetics e escolha o cuidado que melhor se adapta à sua pele e ao seu estilo de vida.