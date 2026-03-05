Porque é que duas mulheres com a mesma idade podem ter peles tão diferentes?

Há algo que todas as mulheres partilham: a relação com o espelho transforma-se ao longo dos anos. Não é apenas uma questão de idade. É experiência, são prioridades, é consciência. A pele acompanha essa evolução. E, tal como nós, tem o seu próprio ritmo.

A pele não envelhece de um dia para o outro. O processo é gradual e resulta da combinação de fatores internos e externos. Hormonas, exposição solar, stress, poluição, qualidade do sono. Tudo influencia o seu comportamento. Mudam os ritmos, mudam as exigências do quotidiano, mudam também as necessidades cutâneas. Mais do que prevenir, importa compreender. Conhecer a pele, perceber o que realmente precisa e escolher os cuidados de forma informada.

E porque não há dois casos iguais, há um conceito que ajuda a explicar por que razão duas mulheres da mesma idade podem ter peles muito diferentes: a epigenética.

Porque envelhece a pele de forma diferente?

Nem todas as peles envelhecem ao mesmo ritmo. Parte da explicação está na epigenética, a área da ciência que estuda alterações na atividade dos genes sem modificar o ADN.

Fatores como a radiação UV, o stress, a poluição ou o estilo de vida influenciam o padrão epigenético da pele. Com o passar do tempo, alguns genes associados à regeneração, firmeza e estrutura cutânea tornam-se menos ativos. Este processo contribui para a perda de elasticidade, rugas mais marcadas e menor luminosidade.

É por isso que hoje se fala em idade biológica da pele, que pode não corresponder à idade cronológica. Compreender esta diferença permite tomar decisões mais alinhadas com as necessidades reais de cada fase da vida.

Há mais de 15 anos que os cientistas da Beiersdorf, empresa-mãe da NIVEA, investigam a epigenética aplicada ao envelhecimento cutâneo, procurando formas de apoiar a reativação de funções celulares associadas à juventude da pele.

Da investigação à rotina diária

Essa investigação está na base da linha NIVEA Cellular Epigenetics, formulada com o ingrediente patenteado Epicelline®, desenvolvido para atuar nas alterações epigenéticas associadas ao envelhecimento da pele.

O Sérum Rejuvenescedor Cellular Epigenetics combina Epicelline® com três tipos de ácido hialurónico, ajudando a hidratar em profundidade e a reforçar a estrutura cutânea.

Em estudos clínicos realizados pela marca, o sérum demonstrou melhorias em dez parâmetros associados ao envelhecimento da pele, incluindo volume das rugas, firmeza, elasticidade, luminosidade e hidratação.

A textura leve e de rápida absorção permite integrá-lo facilmente numa rotina simples, aplicada duas vezes por dia após a limpeza.

A importância de uma rotina consistente

Para complementar o cuidado, a NIVEA propõe uma rotina adaptada ao dia e à noite, com dois produtos da mesma linha.

Durante o dia, o Cellular Expert Filler Creme de Dia FP30 ajuda a proteger contra a radiação UV, um dos principais fatores externos que aceleram o envelhecimento cutâneo, enquanto contribui para firmeza e hidratação.

À noite, o Cellular Expert Filler Creme de Noite apoia o processo natural de regeneração da pele que ocorre durante o sono, ajudando a melhorar elasticidade e contornos.

É uma rotina simples, coerente com o que hoje se sabe sobre envelhecimento cutâneo, e que traduz uma abordagem integrada: conhecer a pele, escolher de forma informada e manter consistência.

A rotina de skincare de Fernanda Serrano

É precisamente esta ideia de consistência que Fernanda Serrano, embaixadora da NIVEA em Portugal, associa ao seu cuidado diário. Num momento da vida em que a experiência pesa mais do que a novidade, a atriz privilegia rotinas simples e eficazes.

O que mudou na tua rotina de skincare nos últimos tempos?

Tornei tudo mais simples e consistente. Prefiro poucos produtos, mas bons, que sei que funcionam para mim. A regularidade passou a ser mais importante do que testar mil coisas diferentes.

O que te conquistou neste sérum da NIVEA quando começaste a usá-lo?

A sensação imediata na pele. É confortável, não pesa, integra-se facilmente na rotina e sinto que funciona, mesmo nos dias mais corridos.

Como te faz sentir cuidar da tua pele todos os dias?

Faz-me sentir mais confiante e mais ligada a mim própria. É um pequeno ritual que me lembra de abrandar e cuidar de mim.

Se tivesses de definir o sérum Cellular Epigenetics da NIVEA numa frase, qual seria?

Um essencial diário que cuida da pele de forma eficaz e descomplicada.

No Dia da Mulher, escolher é um ato de autonomia

No Dia Mundial da Mulher, falar de beleza é também falar de autonomia. A epigenética acrescentou uma nova dimensão à compreensão do envelhecimento cutâneo. Essa informação permite que cada mulher decida como quer cuidar de si, em cada fase da vida, aceitando a passagem do tempo sem abdicar do bem-estar.

Porque cuidar da pele não é tentar parar o tempo. É escolher como queremos viver cada etapa, com conhecimento, consciência e liberdade.