Pele madura? Temos uma mão-cheia de produtos que a vão enaltecer

Por Máxima, 08:24

A expressão "a beleza não tem idade" nunca foi mais acertada do que nos dias de hoje. As mulheres sabem agora o que querem, quando querem e como querem. Sabem lutar por si e pelos outros, ser tudo e fazer tudo. Conjugar trabalho, família, vida amorosa e vida social. E sabem, sobretudo, tirar o máximo partido de cada experiência e vivê-la de forma intensa e consciente.

Conceitos de mulher jovem, mulher adulta e mulher madura tornam-se mais híbridos. Com o passar do tempo não é só a experiência média de vida que aumenta, aumentam também a vivência e a confiança. Os 50 não são os novos 20. E não precisam de o ser. Hoje, a mulher com 50 anos sabe tirar o melhor partido da sua experiência de vida, ao mesmo tempo que prolonga a juventude com produtos de qualidade e de alta performance, que façam resplandecer por fora o brilho que emanam por dentro.

Valorizar a vida e a pele, sempre

Investir em si é, também, investir no cuidado da pele. E mais uma vez a experiência tem um papel preponderante. Os erros que cometeu, as falhas a desmaquilhar ou os cremes de baixa qualidade deixam de fazer parte do ritual diário. Passam a fazer parte do ritual produtos de qualidade, pensados especificamente para o tipo de pele, a idade e os cuidados especiais de que o rosto precisa.

Consciente da importância que um bom ritual de hidratação tem, Avène vai mais longe. Os laboratórios dermatológicos Eau Thermale Avène alegam a existência de um círculo vicioso entre envelhecimento celular e inflamação, potenciado por fatores externos – como a poluição, os raios UV, o stress e o estilo de vida – e internos – como as alterações hormonais e, inevitavelmente, a idade. Tal combinação, acelerada com a passagem do tempo, intensifica as marcas na pele, desde a perda de volume e de densidade ao desconforto cutâneo, que se traduz em linhas do rosto mais evidentes e uma pele mais enfraquecida. A descoberta é ponto de partida para a criação da gama DermAbsolu, na qual uma associação única de ingredientes conduz a resultados rápidos, mas, sobretudo, eficazes para a pele com sinais de envelhecimento. O trio principal de ingredientes centra-se no Glycoleol, um ativador essencial da síntese lipídica da pele, os polifenóis de baunilha, que funcionam como booster da síntese natural de ácido hialurónico. A tríade de sucesso completa-se com o ingrediente-tendência de 2019, o Sytenol, também conhecido como Bakuchiol – e que possui uma eficácia idêntica ao Retinol em termos de restruturação celular.

Cuidado completo para peles sensíveis

A combinação de ingredientes da DermAbsolu torna-a indicada para todos os tipos de pele, incluindo as mais sensíveis. Mas as vantagens não acabam por aqui. Avène desenvolveu uma gama com cinco produtos, para tornar possível o cuidado continuado da sua pele. De manhã e à noite, os produtos atuam na pele e os resultados são visíveis de forma rápida. Para 87% das mulheres, a pele redensifica ao fim de cinco dias. Está preparada para conhecer os produtos que vão cuidar de cada linha da sua pele?

Sérum Essencial DermAbsolu Creme de dia Essencial DermAbsolu Creme Redensificante com cor DermAbsolu Bálsamo de Noite Reconfortante DermAbsolu Contorno de olhos Rejuvenescedor DermAbsolu

Sérum essencial – O serum-in-oil altamente concentrado é enriquecido com micropérolas para um efeito luminoso na pele. A pele fica redensificada, tonificada, com aspeto radiante e os traços do rosto são visivelmente redesenhados. O produto tem um doseador que recarrega automaticamente, para a dose ideal, de manhã e à noite.

Creme de dia essencial – É o aliado perfeito para recuperar o equilíbrio do volume do rosto. Sedoso, levemente perfumado, redensifica a pele, tornando-a mais preenchida.

Creme redensificante com cor – Melhora o tom natural de todos os tipos de pele e adapta-se a todas as peles, incluindo as mais sensíveis. É levemente pigmentado e perfumado, ajudando a uniformizar a tez. Além disso, protege contra os raios UV, por ter fator SPF 30, e dá um aspeto radiante ao rosto.

Bálsamo de noite reconfortante – Nutrir a pele durante a noite é essencial para a vitalidade da pele. Este bálsamo cremoso nutre intensamente o rosto, deixando a pele regenerada. A pele ganha luminosidade, vitalidade, e está mais fresca pela manhã. Tudo enquanto dorme!

Contorno de olhos rejuvenescedor – O aplicador de massagem metálico transmite imediatamente um efeito refrescante no contorno dos olhos, reduzindo papos e olheiras. As linhas do contorno são suavizadas, e a zona ganha uma renovada luminosidade a cada aplicação.

São cinco produtos numa ação combinada para fazer cada pele resplandecer a cada momento. Agora já sabe o segredo… Viver, e deixar a sua pele brilhar com as suas vivências!