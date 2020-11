Pele madura: o segredo para um envelhecimento com elegância

São mulheres que trabalham, que fazem desporto, que se interessam por novas tecnologias e que aproveitam ao máximo todo o tempo livre, sem se sentirem verdadeiramente envelhecidas antes dos 70 anos. São as chamadas flat-agers e têm o estilo e a elegância no topo das preocupações de beleza. Acompanham a par e passo as mulheres mais jovens, à exceção dos desafios da maturidade.

Com o decréscimo hormonal – relacionado com a menopausa –, é normal as características da pele se alterarem a todos os níveis: a pele torna-se mais "madura", reservada à perda de vitalidade. Há dois fatores que marcam esta mudança:

Desnutrição e exaustão

• Pele seca

• Sensação de desconforto

• Sinais de fadiga evidentes



Solução: cosméticos com fórmulas que contêm nutrientes específicos para nutrir e revitalizar intensamente a pele – como ceramidas, lípidos, vitaminas... Sinais da idade

• Rugas profundamente vincadas

• Perda de volume e firmeza

• Manchas mais evidentes

Solução: técnicas de medicina estética reconhecidas, como os fillers, para preenchimento de rugas, radiofrequência para combater a flacidez cutânea, lipo-fillers para restaurar volumes, terapia a laser para eliminar localmente as manchas ou mesoterapia para recuperar imediatamente a luminosidade da pele.

Rejuvenescer a pele em casa

Ao atingir os 50 anos, as flat-agers manifestam objetivamente as preocupações de beleza: uma pele de aparência tão jovem quanto o estado de espírito. Poderiam recorrer às técnicas de medicina estética altamente eficazes de que falamos em cima, mas para uma geração de mulheres que gosta de viver a vida ao máximo, são soluções por vezes muito restritivas. Implicam deslocações frequentes, sessões de tratamento mais demoradas e, habitualmente, períodos de recuperação que podem ir de poucas horas a alguns dias.

Até agora, estas técnicas avançadas eram também pouco acessíveis. E dizemos "até agora" porque estão agora combinadas numa única fórmula cosmética, para que seja possível – em casa! – rejuvenescer a pele madura desnutrida e desvitalizada.

Laboratórios Filorga

Primeiro laboratório francês de medicina estética, os Laboratórios Filorga projetaram, desenvolveram e produziram a primeira gama de cuidados anti-idade revolucionária



Primeiro laboratório francês de medicina estética, os Laboratórios Filorga projetaram, desenvolveram e produziram a, inspirada e baseada em ingredientes ativos que são utilizados nas injeções de preenchimento (ácido hialurónico) e nas injeções de revitalização (vitaminas, aminoácidos, minerais, coenzimas, antioxidantes...).

Fórmula multirrevitalizante para uma pele jovem

Para as mulheres que procuram uma pele com aparência mais jovem, que reflita o estado de espírito também jovem, a Filorga desenvolveu uma gama cosmética de antienvelhecimento supremo. Esta gama, inspirada nas técnicas reconhecidas da medicina estética, trata todos os sinais da pele madura, desnutrida e desvitalizada, com sinais de envelhecimento mais acentuados.



Ao creme Global-Repair, o cuidado antienvelhecimento nº1 em farmácia*, e ao sérum multirrevitalizante Global-Repair Intensive, lançados em 2019, juntam-se agora dois novos produtos:



Global-Repair Essence: uma loção nutritiva e revitalizante que prepara e potencia a pele para os cuidados seguintes enquanto reforça a barreira cutânea.



Global-Repair Eyes & Lips: um cuidado rejuvenescedor intensivo para o contorno dos olhos e dos lábios.

Global-Repair Essence

Loção hidrarrefrescante com extrato de alga de castanha, que potencia a produção de lípidos na epiderme e estimula a expressão de genes na barreira cutânea, de forma a reconstruir e fortalecer o filme hidrolipídico.

• Recuperação imediata da elasticidade e conforto • Pele hidratada • Nutrição imediata • Pele mais firme • Efeito reparador

De manhã, aplique uma porção desta loção no rosto com leves toques. À noite, aplique em disco de algodão previamente humedecido com água e coloque-os no rosto como uma máscara para um efeito nutripreenchedor intensivo.



Global-Repair Eyes & Lips

Cuidado especializado com extrato de tuberosa – que ativa a microcirculação e proporciona um efeito rejuvenescedor intensivo ao contorno dos olhos – e com extrato de sementes de sésamo, que redefine o contorno dos lábios.

• Contorno de olhos mais uniforme • Pele mais firme • Nutrição imediata • Pele mais suave

De manhã e à noite, aplique uma camada fina no contorno dos olhos e dos lábios, sem esquecer os sulcos nasogenianos, para um efeito imediato de pele bonita.

Luminosidade, manchas, papos, rugas pés de galinha, rugas código de barras, sulcos nasogenianos... Para todas estas preocupações, o creme especializado Global-Repair Eyes & Lips é a solução perfeita e a única que precisa para combater estes sinais. Luminosidade, manchas, papos, rugas pés de galinha, rugas código de barras, sulcos nasogenianos... Para todas estas preocupações, oé a solução perfeita e a única que precisa para combater estes sinais.

Com a combinação dos melhores ingredientes ativos, inspirados nas técnicas da medicina estética mais reconhecidas na área do antienvelhecimento, a gama Global-Repair da Filorga é a resposta para as mulheres que se sentem jovens e querem fazer frente aos desafios da maturidade.

Conheça a gama completa em Filorga Portugal. Todos os produtos estão disponíveis nas farmácias e parafarmácias portuguesas.

*líder no segmento antienvelhecimento/antirrugas mulher, no canal combinado de Farmácia e Parafarmácia em Portugal – valor acumulado de janeiro a agosto 2020, PharmaScope, IQVIA Portugal