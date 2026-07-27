O verão tem um aroma inconfundível. A Dolce&Gabbana acaba de o tornar ainda mais intenso

Há um momento em que o verão deixa de ser apenas uma estação. Acontece quando o sol aquece a pele ao fim da tarde, quando a brisa traz consigo o cheiro do mar e o tempo parece abrandar, como se cada dia pudesse durar um pouco mais. É essa sensação de liberdade, luz e despreocupação que a Dolce&Gabbana volta a capturar com Light Blue, a coleção que, desde o seu lançamento, se tornou uma referência incontornável da perfumaria de verão.

Agora, a marca italiana escreve um novo capítulo desta história com Light Blue Eau de Parfum e Light Blue Pour Homme Eau de Parfum. Duas novas interpretações que mantêm o ADN inconfundível da coleção, mas revelam uma intensidade renovada, mais sofisticada e envolvente. O resultado são fragrâncias que preservam tudo aquilo que tornou Light Blue um clássico, acrescentando-lhe uma presença mais profunda e duradoura, como um fim de tarde mediterrânico que se prolonga muito para lá do pôr do sol.

Com apenas uma vaporização, regressam imagens familiares: o sal no ar, a pele dourada pelo sol, o calor da pedra depois de um dia inteiro de verão e aquela energia leve que transforma qualquer destino à beira-mar num lugar onde apetece ficar.

Light Blue Eau de Parfum: um verão luminoso, elegante e inesquecível

Criada pelo mestre perfumista Olivier Cresp, Light Blue Eau de Parfum traduz o Mediterrâneo através de uma composição floral amadeirada que combina frescura, calor e uma elegância naturalmente descontraída.

A primeira impressão pertence ao brilho vibrante de uma variedade especial de Limão da Sicília, cultivado e colhido junto ao mar há gerações, cuja frescura se funde com a vivacidade da Bergamota da Calábria e um delicado toque de Pimenta-Rosa. A abertura é luminosa e cintilante, como os primeiros raios de sol refletidos sobre o mar.

Pouco depois, a fragrância revela um coração no qual a suavidade cremosa do Frangipani se encontra com o calor subtil da Casca de Canela e a frescura solar da Calêndula, criando uma assinatura elegante e envolvente. A composição prolonga-se numa base sensual de Madeiras Âmbar e Benjoim balsâmico que lhe confere profundidade e persistência, evocando uma sofisticação espontânea e uma vitalidade banhada de sol.

Light Blue Pour Homme Eau de Parfum: a frescura do Mediterrâneo ganha uma nova profundidade

Também Light Blue Pour Homme Eau de Parfum, criado por Alberto Morillas, nasce da mesma paisagem mediterrânica, mas interpreta-a através de uma composição floral amadeirada marcada por uma frescura vibrante e contemporânea.

Tudo começa com a energia cítrica da Tangerina Amarela, uma verdadeira joia italiana colhida na costa da Calábria, acompanhada pelo brilho da Toranja e por um toque subtil de Cardamomo, que acrescenta uma faceta ligeiramente especiada à fragrância.

No coração, destaca-se um dos ingredientes mais inovadores desta criação: o Cipreste de Água Marinha, obtido através da hidratação de ramos de cipreste em água do mar. Este processo enriquece naturalmente as suas notas resinosas e balsâmicas com nuances minerais e salgadas, que se fundem com as Bagas de Zimbro para criar uma sensação simultaneamente fresca, aromática e energizante.

A base combina Madeira de Cedro, Patchouli e Ambrox, resultando numa fragrância luminosa, amadeirada e moderna, que permanece na pele com a mesma naturalidade com que permanece a memória de um verão bem vivido.

Quando o design também conta uma história

A inspiração mediterrânica não termina na fragrância. Os novos frascos em vidro apresentam linhas suaves e arredondadas, acabamentos em dourado metálico e elegantes tampas vidradas em azul-claro, inspiradas nos tradicionais azulejos de Capri. No topo, o icónico monograma DG em dourado reforça a ligação ao universo Dolce&Gabbana e à luminosidade que define esta coleção.

As fragrâncias são ainda apresentadas em sofisticadas embalagens de veludo a condizer, enriquecidas por detalhes dourados que completam esta homenagem ao lado mais quente, elegante e solar do Mediterrâneo.

Porque há perfumes que acompanham o verão. E há outros que fazem parte dele. Ambas as versões já estão disponíveis, em loja e online, na Perfumes & Companhia, onde pode encontrar a Light Blue Eau de Parfum e a Light Blue Pour Homme Eau de Parfum, e no El Corte Inglés, onde também estão disponíveis a Light Blue Eau de Parfum e a Light Blue Pour Homme Eau de Parfum. Descubra a mais recente interpretação de um dos maiores clássicos da Dolce&Gabbana.