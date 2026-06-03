O verão mudou: os solares também

Sol, mar, areia, calor. O verão está a chegar e os longos dias de praia e piscina com família e amigos estão ao virar da esquina. Mas todos os cuidados são poucos num mundo cada vez mais quente. Peles bronzeadas continuam a ser bonitas, mas já não são sinónimo de saúde. A alta proteção solar é hoje requisito indispensável para um dia passado à beira-mar, garantindo que não há lamentos à noite sobre a falta de cuidados do dia.

O fim da era do bronzeado a qualquer custo

É que há muito tempo que o verão deixou de ser sinónimo de torrar ao sol para conseguir um belo e escuro bronzeado. Hoje sabemos mais sobre os efeitos da exposição solar – manchas, perda de firmeza, envelhecimento precoce –, mas também vivemos uma outra realidade: proteger a pele não significa camadas pesadas de creme, fórmulas pegajosas ou aquele esbranquiçado de quando éramos crianças.

Os novos produtos solares querem tornar-se essenciais de beleza e saúde, sendo protagonistas de um ritual de autocuidado diário, abraçado com prazer por toda a família – e não encarado como uma obrigação desagradável. E é esse prazer que a Caudalie quer que todos sintam ao experimentar a sua renovada gama de solares: produtos pensados para acompanhar os dias de sol de verão, com prazer, leveza, saúde – e simplicidade.

E é preciso lembrar: o verão não se faz apenas de praia e piscina, mas também de caminhadas longas em cidades quentes, de almoços que se prolongam em esplanadas ao sol, de crianças a brincar no campo, de bebidas ao fim do dia em terraços ainda cheios de luz. Uma exposição contínua que exige uma proteção eficaz e duradoura. Porque o protetor solar deve ser usado sempre que há pele exposta e não apenas junto ao mar.

Proteger sem abdicar do prazer

A marca francesa reinventa assim a sua gama solar com uma nova geração de cuidados de alta performance, pensados para toda a família e concebidos para aliar eficácia, tolerância e prazer.

Com uma proteção de largo espectro contra os raios UVA e UVB, conseguida graças a uma combinação de filtros orgânicos, e formulados para responder às necessidades da pele mais sensível, incluindo a das crianças e dos bebés, estes cuidados solares são resistentes à água e pensados para o uso diário.

Com textura suave e invisível na pele, e um discreto perfume solar sem alergénios, com notas de flores brancas e água de coco, esta gama oferece produtos para toda a família – e que podem ser partilhados por todos, sem produtos específicos para cada um.

Mais do que filtros solares

E porque o envelhecimento precoce da pele é uma das consequências do excesso de sol, é precisamente para o evitar que a Caudalie integra nesta gama a sua patente a CollagenSkinProtectTM, um complexo antioxidante de origem natural, proveniente de um concentrado de óleo de grainha de uva, a assinatura da Caudalie, naturalmente rico em antioxidantes, que reforça a defesa da pele contra agressores externos.

A ideia passa por preservar a juventude da pele face aos efeitos do sol: a CollagenSkinProtectTM atua nos fatores responsáveis pela degradação do colagénio, como a luz azul e os infravermelhos, evitando que estes ataquem a pele e a envelheçam. Ou seja: o foco está em proteger a pele, evitando que seja necessário repará-la. Esta nova tecnologia patenteada pelos laboratórios franceses oferece, assim, uma tripla ação: proteção do colagénio da pele, proteção a 100% contra a luz azul e proteção a 98% contra os infravermelhos.

Uma gama para partilhar em família

Tudo isto está presente em todos os produtos da gama solar que a Caudalie acaba de renovar, do Spray Invisível 50 ao Stick de Alta Proteção 50+, passando pelo Creme de Alta Proteção 50+ Antirrugas e pelo Fluido de Alta Proteção 50+ e pela Água Solar 50+ e pelo Óleo Solar 50. Tudo isto sem esquecer o After Sun, um leite reparador para acalmar a pele e prolongar o bronzeado.

O novo verão: aproveitar o sol com inteligência

Se durante anos uma pele bronzeada era sinónimo de saúde, férias, felicidade à beira-mar e beleza, hoje já não é bem assim. Claro que queremos – e devemos – estar ao ar livre e usufruir do sol, mar e campo, mas isso não traz apenas benefícios – são também alguns os perigos. Perigos esses que devem ser salvaguardados para que memórias felizes não se transformem em arrependimentos tardios.

E é precisamente nisso que estes novos solares se focam: a ideia de que a proteção não tem de interromper o prazer do verão – pode simplesmente fazer parte dele.