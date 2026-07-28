O verão continua e as sandálias que vão marcar os dias quentes acabaram de chegar (e há muito mais para descobrir)

Há quem veja o verão como uma estação. A Seaside prefere encará-lo como uma coleção em constante evolução. À medida que os dias mais longos continuam a convidar a programas ao ar livre, a marca renova a sua oferta com novas propostas que chegam regularmente às lojas físicas e à loja online.

O objetivo é simples: garantir que há sempre uma novidade capaz de acompanhar os diferentes momentos da estação, seja uma escapadinha de fim de semana, um jantar especial, um passeio à beira-mar ou um dia passado entre compromissos na cidade.

Sandálias para todos os planos (e todos os estilos)

As novas propostas incluem modelos pensados para responder aos diferentes ritmos do verão. Das sandálias rasas, perfeitas para dias descontraídos, às versões de salto ideais para ocasiões especiais, a coleção aposta na versatilidade sem comprometer o estilo.













Os detalhes fazem toda a diferença. Materiais distintos, acabamentos cuidados, texturas variadas e uma paleta que passa pelos metalizados luminosos, pelas camurças suaves, pelas tiras minimalistas e por apontamentos mais marcantes dão vida a modelos capazes de transformar qualquer coordenado.













Os acessórios que completam o look

As novidades estendem-se também às malas e à bijuteria, com novas silhuetas, formatos e combinações que tornam mais fácil criar looks completos.

Entre shopper bags, modelos compactos, propostas minimalistas e peças com personalidade, a coleção adapta-se aos diferentes cenários do verão, da praia às férias, dos passeios ao final da tarde aos dias passados na cidade.







Mais do que acessórios, são os pormenores que ajudam a dar um toque pessoal a cada visual.

Porque o verão não termina quando a coleção chega às lojas

Na Seaside, o verão continua a reinventar-se. Em vez de apresentar uma coleção fechada no início da estação, a marca aposta na chegada contínua de novidades, convidando os clientes a descobrir novas peças sempre que visitam uma loja ou exploram a loja online.

Porque ainda há muitos dias de sol pela frente, muitos planos por fazer e, claro, novas formas de viver o verão com estilo.