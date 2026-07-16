O snack que junta colagénio, vitamina C e apenas 35 calorias

Há muito que a beleza deixou de ser apenas uma questão de cosmética. Hoje, o bem-estar é visto sob uma perspetiva holística, combinando hábitos de vida saudáveis, uma alimentação equilibrada e pequenos gestos que ajudam a cuidar do organismo de dentro para fora.

Neste contexto, ingredientes como o colagénio e a vitamina C têm vindo a ganhar destaque. O colagénio é uma proteína naturalmente presente no organismo e a principal proteína estrutural da pele, desempenhando também um papel importante nos tecidos conjuntivos, como ligamentos, tendões, cartilagens e ossos. Já a vitamina C é conhecida pelo seu poder antioxidante e pela sua participação na normal formação de colagénio.

Foi precisamente a pensar nesta combinação que surgiu a Gelatina Láctea Colagénio Mimosa: uma saborosa gelatina láctea que combina colagénio e vitamina C, com alto teor proteico, sem adição de açúcar e apenas 35 calorias por copo.

Quando o colagénio encontra a vitamina C

O colagénio é uma proteína natural que integra os tecidos conjuntivos do organismo e fornece suporte, resistência e elasticidade a diferentes estruturas do corpo, sendo a principal proteína estrutural da pele.

Para que o organismo possa formar colagénio normalmente, a vitamina C desempenha um papel essencial. Esta vitamina contribui para a normal formação de colagénio, importante para o funcionamento normal da pele, das cartilagens, dos ossos, dos vasos sanguíneos, das gengivas e dos dentes.

Para além disso, a vitamina C contribui para a proteção das células contra as oxidações indesejáveis, graças à sua ação antioxidante.

Um snack pensado para o dia a dia

A Gelatina Láctea Colagénio Mimosa foi desenvolvida para quem procura um snack funcional, prático e saboroso, que possa integrar facilmente uma alimentação equilibrada e um estilo de vida saudável.

Cada copo fornece 6 g de proteína, provenientes de três fontes distintas — colagénio, leite e gelatina — e combina um elevado teor proteico com um baixo valor energético, oferecendo apenas 35 kcal por dose. O resultado é uma opção leve, saborosa e adequada para diferentes momentos do dia.

É um produto proteico?

A Gelatina Láctea Colagénio Mimosa apresenta alto teor proteico, graças ao contributo do colagénio, do leite e da gelatina. Cada copo fornece 6 g de proteína provenientes destas três fontes.

No entanto, o seu posicionamento distingue-se pela combinação de colagénio e vitamina C, oferecendo uma alternativa prática para quem procura um snack funcional para incluir na rotina diária, aliado a uma alimentação equilibrada.

Para quem procura soluções com elevado aporte proteico associado ao aumento da performance física ou do rendimento desportivo, Mimosa tem uma gama completa de iogurtes, bebidas lácteas e iogurtes – Mimosa Proteína, que fornecem 10 gramas de proteína por cada 100 gramas.

Existe uma hora ideal para consumir?

Não existe um momento ideal. A Gelatina Láctea Colagénio Mimosa adapta-se facilmente às diferentes rotinas do dia a dia e pode ser consumida entre refeições, como snack, ou como sobremesa leve.

Pela sua praticidade, baixo valor calórico e alto teor proteico, constitui uma opção simples para quem procura incluir colagénio e vitamina C na alimentação diária, sem abdicar do sabor. Sabores leves e frescos – Maracujá, Morango e Kiwi & Aloe Vera, alinhados com o posicionamento desta oferta, distinta e única.

Uma opção para diferentes fases da vida

A Gelatina Láctea Colagénio Mimosa pode ser consumida por adultos com diferentes estilos de vida, no âmbito de uma alimentação equilibrada e de um estilo de vida saudável.

Com alto teor proteico, sem adição de açúcar, apenas 35 calorias por copo e a combinação de colagénio e vitamina C, a Gelatina Láctea Colagénio Mimosa apresenta-se como uma opção prática e saborosa para quem pretende integrar estes ingredientes na sua rotina diária, de forma simples e equilibrada.