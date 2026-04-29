O regresso mais elegante (e mais temido) da moda: O Diabo Veste Prada 2

E desta vez não é apenas para recordar, é para voltar a ver no grande ecrã. Com estreia marcada para hoje, 29 de abril, e bilhetes já disponíveis, O Diabo Veste Prada 2 convida-nos a regressar a um universo em que o estilo dita regras e o poder se veste com precisão.

Vinte anos depois, O Diabo Veste Prada não regressa apenas como filme, regressa como fenómeno, como memória coletiva, como espelho (ainda mais afiado) de uma indústria que nunca deixou de nos fascinar.

O regresso que nunca foi apenas saudade

As portas da Runway Magazine voltam a abrir-se. E com elas, regressa Meryl Streep no papel de Miranda Priestly, tão impenetrável, tão magnética, tão perigosamente icónica como sempre. Ao seu lado, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci retomam personagens que deixaram de ser apenas ficção para se tornarem referências culturais.

Mas se a nostalgia é inevitável, o filme não vive dela. Vive da tensão entre aquilo que mudou e aquilo que, surpreendentemente, não mudou assim tanto. Num mundo onde a moda se tornou ainda mais imediata, mais digital, mais efémera, Miranda continua a exigir o impossível com a mesma frieza cirúrgica. E Andy? Talvez já não seja a mesma. Talvez nenhuma de nós seja.







Muito para além do ecrã

O novo trailer — acompanhado por “Runway”, o tema original interpretado por Lady Gaga e Doechii — dá o tom: mais ousado, mais contemporâneo, mas com a mesma sofisticação que fez do primeiro filme um clássico instantâneo. A música não é apenas banda sonora; é manifesto.

E como qualquer verdadeiro fenómeno de moda, este não se fica pelo ecrã. A Runway ganha vida fora da ficção, com uma edição promocional limitada — tangível, desejável, quase fetichista — disponível em quiosques pop-up e online. Um objeto que se folheia como quem revisita um universo no qual cada detalhe importa. Onde cada escolha — de casting, de figurino, de palavra — constrói poder.

O que muda e o que permanece

Sob a realização de David Frankel e com argumento de Aline Brosh McKenna, esta sequela não é apenas uma continuação: é uma atualização. Um olhar sobre a ambição, o sucesso e o preço de ambos, agora à luz de uma nova geração e de uma nova indústria. Ao elenco juntam-se nomes como Kenneth Branagh, Lucy Liu e Justin Theroux, ampliando este universo onde estilo e poder caminham lado a lado.

Porque, no fundo, O Diabo Veste Prada 2 nunca foi apenas sobre moda. É sobre linguagem, a forma como nos vestimos, falamos, escolhemos e, acima de tudo, como nos posicionamos no mundo. É sobre o peso invisível das expectativas e a sedução — muitas vezes silenciosa — do poder.

E talvez seja por isso que regressamos. Não apenas para ver o que mudou, mas para perceber o que permanece. Afinal, há coisas que nunca saem de moda.

A partir de hoje, 29 de abril, nos cinemas.