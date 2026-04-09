O que faz (realmente) a diferença na forma de cuidar o cabelo?

Hoje há um mundo de produtos para cuidados capilares. Uma enorme variedade de champôs, máscaras, condicionadores, tratamentos reparadores, finalizadores… São tantas as opções que o difícil é escolher, porque seguramente o segredo para conseguir um cabelo bonito e saudável não está na quantidade de produtos, nem só ao alcance de quem pode comprar produtos topo de gama.

Os bons resultados passam, mais do que qualquer outra coisa, por saber “ouvir” o cabelo, perceber as necessidades em cada momento e usar os produtos adequados. E claro, por não esquecer que o estilo de vida e a alimentação também se refletem na saúde do cabelo.

Pode comprar um champô topo de gama, rico em óleos naturais que fazem maravilhas no cabelo da colega de trabalho, mas se o seu cabelo for oleoso ou mesmo normal, essa concentração de emolientes vai dar peso ao cabelo e evitar que fique leve e solto.

Um cabelo normal beneficia mais de champôs suaves de uso frequente, sem ingredientes agressivos ou pesados que possam desequilibrar os níveis equilibrados de oleosidade do seu couro cabeludo. Enquanto um cabelo oleoso vai obter melhores resultados com um champô purificante (fórmulas leves e pouco agressivas, de preferência), que limpa e ajuda a regular a oleosidade, graças a ingredientes como extratos de citrinos, Aloe vera, argilas, ácido salicílico, entre outros.

Os champôs ricos em emolientes são mais adequados para cabelos secos, de textura áspera, pouco brilho, pontas ressequidas e muito frizz. Detalhe: se os fios do seu cabelo têm estas características, mas a raiz no dia a seguir à lavagem já não tem um aspeto limpo, o seu cabelo é misto e pede duas abordagens complementares. Um champô purificante leve, para limpar o couro cabeludo, e uma máscara nutritiva para ajudar os fios a reterem mais água e a fechar a cutícula.

Champôs purificantes: quem deve usar

Alguns especialistas recomendam mesmo que qualquer tipo de cabelo beneficia da utilização pelo menos uma vez por semana, da lavagem com um champô purificante. Para quê? Para assegurar uma limpeza mais em profundidade das partículas de poluição e dos produtos que usamos entre lavagens que o couro cabeludo vai retendo.

Esta é uma das máximas da tricologista Abbey Yung, que tem feito sucesso na internet com o seu método de 11 passos para cuidar do cabelo: a escolha do champô é fundamental para bons resultados. O método sugere mesmo a combinação de dois champôs na mesma lavagem. A primeira lavagem com um produto purificante e a segunda com um champô mais suave e ingredientes adaptados ao tipo de cabelo.

O que este método também põe em destaque é que a lavagem e o condicionamento não são os únicos bons momentos para expor o cabelo a tratamentos mais intensivos, necessários sobretudo quando há muita utilização de secador e produtos químicos que provocam danos. Aliás, a tentação de apostar em produtos altamente concentrados nestes dois momentos pode não trazer necessariamente bons resultados.

A importância da reparação estrutural dos fios no método Abbey Yung

A reparação estrutural dos fios, como forma de ajudar o cabelo a crescer mais forte e a resistir melhor a agressões externas, é um dos pontos-chave da rotina e é encaixado em passos diferentes dos tratamentos de nutrição e hidratação que condicionadores, máscaras ou séruns podem dar, porque é entendido como complementar.

Aqui, os tratamentos de reparação dos fios são sugeridos antes da lavagem (a seco) para serem mais bem absorvidos e dar proteção na lavagem; logo a seguir ao champô, para quem usa muitos produtos entre lavagens e precisa de deixar o cabelo mais limpo antes de um tratamento; ou depois do condicionador ou máscara. Encaixar aqui tratamentos de reparação das fibras capilares pode fazer mais sentido para quem precisa de um tratamento já mais orientado para proteger o cabelo da exposição a fontes de calor (secador, prancha, etc.).

Os produtos a usar devem ser adaptados para cada momento e cabelo, uma máxima que também vale para a aplicação de óleos capilares a seco, outra recomendação do método como recurso complementar para hidratar/nutrir. Os óleos vão proteger os fios contra o efeito de ressequir do champô, se forem usados antes da lavagem, ou combater o frizz e dar maleabilidade, quando usados entre lavagens.

Este é um dos temas que pode explorar mais em pormenor na edição de abril da Minha Saúde & Bem-estar da Auchan, já disponível gratuitamente nos espaços comerciais da marca.

Esta edição integra ainda um Especial Bebé, com dicas para escolher a bomba de leite mais adequada para cada perfil de utilização, as primeiras papas do bebé ou para lidar com a dermatite atópica, uma doença crónica que pode ser vivida com mais conforto.