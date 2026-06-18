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O portátil que vai contigo a todo o lado sem deixar nada para trás

Quem trabalha com dois ecrãs sabe que há um momento em que fechar o portátil e sair é sinónimo de perder metade do espaço de trabalho. O ASUS Zenbook DUO de 2026 resolve isso com dois ecrãs OLED de 14 polegadas integrados num chassis de 1,65 quilogramas que cabe em qualquer mochila.

18 de junho de 2026 às 16:21 Máxima Adicione como fonte preferencial no Google

O foi concebido para sair de casa todos os dias sem preocupações. O chassis em Ceraluminum, material exclusivo da ASUS que combina a leveza do alumínio com a resistência da cerâmica, passa nos mesmos testes de resistência que os equipamentos militares. A dobradiça oculta foi testada em mais de 40.000 ciclos de abertura e fecho, e o equipamento aguenta o ritmo de quem nunca para, do escritório ao aeroporto, da reunião ao café.

Os dois ecrãs ASUS Lumina Pro OLED, com resolução 3K, 144Hz e 1000 nits de brilho, têm revestimento antirreflexo que funciona mesmo em esplanadas com sol a pino. São táteis e compatíveis com caneta digital. O teclado bluetooth destacável permite reconfigurar completamente a forma de trabalhar consoante o contexto, e o som, assegurado por seis altifalantes com certificação Dolby Atmos, completa uma experiência que rivaliza com qualquer monitor de secretária.

A gestão dos dois ecrãs faz-se por gestos simples, sem curva de aprendizagem. Quando os ecrãs ficam na posição horizontal, o modo de partilha ativa automaticamente e transforma o equipamento numa mesa de trabalho comum: cada pessoa vê o seu lado, sem que ninguém precise de se levantar ou de rodar o computador. É o tipo de detalhe que só se nota quando faz falta.

A potência está à altura da ambição visual. O processador Intel Core Ultra X9 Série 3 aguenta edição de vídeo 4K, fluxos de trabalho com inteligência artificial e várias aplicações abertas em simultâneo, sem abrandamentos. A bateria dupla de 99Wh garante mais de 18 horas de autonomia com os dois ecrãs ativos, e o carregamento rápido chega aos 60% em 49 minutos. Um dia inteiro de trabalho sem procurar uma tomada, com reconhecimento facial para entrar sem password, cancelamento de ruído com inteligência artificial nas chamadas e um assistente Copilot integrado para quem quer trabalhar de forma mais rápida.

O ASUS Zenbook DUO (2026) é o . O Moher Gray, inspirado nos penhascos da costa irlandesa, é o acabamento certo para um equipamento que o iF Design Award Gold 2026 já distinguiu como referência na categoria. Para quem exige mais, em todo o lado.