O portátil que vai contigo a todo o lado sem deixar nada para trás

O novo ASUS Zenbook DUO foi concebido para sair de casa todos os dias sem preocupações. O chassis em Ceraluminum, material exclusivo da ASUS que combina a leveza do alumínio com a resistência da cerâmica, passa nos mesmos testes de resistência que os equipamentos militares. A dobradiça oculta foi testada em mais de 40.000 ciclos de abertura e fecho, e o equipamento aguenta o ritmo de quem nunca para, do escritório ao aeroporto, da reunião ao café.

Os dois ecrãs ASUS Lumina Pro OLED, com resolução 3K, 144Hz e 1000 nits de brilho, têm revestimento antirreflexo que funciona mesmo em esplanadas com sol a pino. São táteis e compatíveis com caneta digital. O teclado bluetooth destacável permite reconfigurar completamente a forma de trabalhar consoante o contexto, e o som, assegurado por seis altifalantes com certificação Dolby Atmos, completa uma experiência que rivaliza com qualquer monitor de secretária.

A gestão dos dois ecrãs faz-se por gestos simples, sem curva de aprendizagem. Quando os ecrãs ficam na posição horizontal, o modo de partilha ativa automaticamente e transforma o equipamento numa mesa de trabalho comum: cada pessoa vê o seu lado, sem que ninguém precise de se levantar ou de rodar o computador. É o tipo de detalhe que só se nota quando faz falta.

A potência está à altura da ambição visual. O processador Intel Core Ultra X9 Série 3 aguenta edição de vídeo 4K, fluxos de trabalho com inteligência artificial e várias aplicações abertas em simultâneo, sem abrandamentos. A bateria dupla de 99Wh garante mais de 18 horas de autonomia com os dois ecrãs ativos, e o carregamento rápido chega aos 60% em 49 minutos. Um dia inteiro de trabalho sem procurar uma tomada, com reconhecimento facial para entrar sem password, cancelamento de ruído com inteligência artificial nas chamadas e um assistente Copilot integrado para quem quer trabalhar de forma mais rápida.

O ASUS Zenbook DUO (2026) é o portátil para quem recusa escolher entre mobilidade e espaço de trabalho, entre potência e elegância. O Moher Gray, inspirado nos penhascos da costa irlandesa, é o acabamento certo para um equipamento que o iF Design Award Gold 2026 já distinguiu como referência na categoria. Para quem exige mais, em todo o lado.