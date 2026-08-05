O mesmo verão, dois perfumes, uma história que se completa

Certos verões ficam na memória. Alguns perfumes ficam mesmo na pele. Os novos Light Blue Eau de Parfum e Light Blue Pour Homme Eau de Parfum nascem para os dois, do mesmo universo mediterrânico, mas contam-no em dois registos distintos e complementares, como dois lados de uma história que só faz sentido completa.

A Dolce&Gabbana não reinventou o Light Blue. Aprofundou-o. As novas versões eau de parfum mantêm o ADN inconfundível que tornou esta coleção um dos ícones da perfumaria de verão, mas ganham agora uma intensidade renovada, mais envolvente e duradoura. Basta uma vaporização para regressarem imagens familiares: o sal no ar, a pele dourada pelo sol, o calor da pedra num fim de tarde de agosto, o tempo que parece abrandar e aquela energia leve e despreocupada típica do Mediterrâneo. É como se o mesmo verão de sempre tivesse ganho uma nova camada de luz.



Dolce&Gabbana Light Blue Eau De Parfum, à venda na Perfumes&Companhia e El Corte Inglés

Dolce&Gabbana Light Blue Pour Homme Eau De Parfum, à venda na Perfumes&Companhia e El Corte Inglés

Fragrância feminina: luz, frescura e uma elegância naturalmente descontraída

O mestre perfumista Olivier Cresp, uma das referências mundiais da perfumaria contemporânea, criou uma composição floral amadeirada que começa com o brilho cintilante do limão da Sicília, cultivado junto ao mar há gerações, enriquecido pela vivacidade da bergamota da Calábria e por um delicado toque de pimenta-rosa.

O coração revela a suavidade cremosa do frangipani entrelaçada com o calor subtil da casca de canela e a frescura solar da calêndula. A base assenta em madeiras âmbar e benjoim balsâmico, deixando na pele uma presença sensual que dura e evoca sofisticação e uma vitalidade banhada de sol.

Fragrância masculina: o Mediterrâneo em versão mineral e contemporânea

Alberto Morillas, responsável por algumas das criações mais icónicas da perfumaria moderna, partiu do mesmo Mediterrâneo, mas interpretou-o de outra forma, mais fresca e mineral. A abertura é cítrica e ligeiramente especiada, com a energia da tangerina amarela colhida na costa da Calábria, o brilho da toranja e um toque de cardamomo.

No coração, surge um ingrediente verdadeiramente inovador: o cipreste de água marinha, obtido através da hidratação de ramos de cipreste em água do mar, que se entrelaça com as bagas de zimbro numa sensação vibrante, enriquecendo as notas resinosas com nuances minerais e salgadas. A base de madeira de cedro, patchouli e ambrox fecha a composição com uma modernidade luminosa que permanece na pele com a mesma naturalidade com que ficam as memórias de um verão bem vivido.

O design que completa a história

Antes de o abrir, já se deseja. Os novos frascos do Light Blue Eau de Parfum e do Light Blue Pour Homme Eau de Parfum são, em si mesmos, objetos de desejo: vidro com linhas suaves e arredondadas, acabamentos em dourado metálico e tampas vidradas num azul-claro profundo, inspiradas nos tradicionais azulejos de Capri. No topo, o monograma DG em dourado funciona como uma assinatura que não precisa de se explicar.

As embalagens de veludo a condizer, com detalhes dourados, completam a experiência antes mesmo de a fragrância tocar a pele. É o Mediterrâneo mais elegante e solar traduzido em forma, textura e cor.

Há perfumes que acompanham o verão. Os novos Dolce&Gabbana Light Blue tornam-se parte dele. Ambas as versões estão disponíveis na Perfumes & Companhia (Light Blue Eau de Parfum e Light Blue Pour Homme Eau de Parfum) e no El Corte Inglés (Light Blue Eau de Parfum e Light Blue Pour Homme Eau de Parfum).