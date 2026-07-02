O espresso reinventou-se e este verão bebe-se frio

O café sempre foi bom assim: quente, intenso, sem cerimónias. A Nespresso decidiu que podia ser muito mais do que isso, e as Cold Creations são a prova mais refrescante dessa transformação.

A ideia não é simples de executar. Café com gelo pode parecer óbvio, mas o resultado costuma ser dececionante: diluído, sem corpo, com o sabor perdido algures entre os cubos. Foi exatamente para resolver isso que a Nespresso desenvolveu um modo de extração dedicado nas máquinas Vertuo, que produz um café mais concentrado e pensado para resistir ao frio sem perder nada do que o torna especial. As cápsulas acompanham e foram criadas para reagir bem ao gelo, realçando aromas que a temperatura esconderia.

Em Portugal, onde as temperaturas elevadas convidam a reinventar a forma de beber café durante os meses de verão, esta proposta ganha ainda mais relevância. "O verão é o momento perfeito para reinventar o hábito do café", explica Mafalda Sttau-Monteiro, Diretora de Marketing da Nespresso Portugal. "Vemos os portugueses a procurar formas mais frescas e versáteis de viver o café, sem nunca abdicar da qualidade. As Cold Creations nascem precisamente dessa procura".

Um dos lançamentos desta estação é o Yuzu & Baunilha, uma mistura de Arábica de torra clara com grãos do Brasil e da Colômbia, em que a acidez vibrante do yuzu japonês encontra a suavidade cremosa da baunilha. Luminoso, cheio de vida, e feito para ser preparado sobre gelo.

A receita Yuzu Vanilla Espresso Tonic vai um pouco mais longe: gelo, fatias de pepino, espuma criada com o NanoFoamer, água tónica e hortelã fresca. Tropical, refrescante e inesperadamente sofisticado. "Queremos inspirar uma nova geração a abrir-se a novos sabores com confiança, e a descobrir como um momento de café se pode tornar verdadeiramente especial", afirma Leonardo Aizpuru, diretor de Marketing da Nespresso.

Mas as Cold Creations não são apenas um produto. São uma proposta de lifestyle: cafés gelados pensados para acompanhar os diferentes ritmos do dia, da pausa solitária a meio da tarde aos encontros com amigos ao fim de semana.

Visualmente apelativas, suficientemente criativas para parar o scroll e prontas para serem vividas dentro e fora de casa. O universo visual que a Nespresso construiu à volta deste verão vai buscar a energia e a cor dos anos 80, com uma estética vibrante que mistura nostalgia e contemporaneidade.







É também o território natural de Dua Lipa, a nova Embaixadora Global da marca. "Sinto que cresci com a Nespresso. Sempre houve uma máquina Nespresso por perto, em casa com a minha família, no estúdio ou num quarto de hotel", disse a artista ao anunciar a parceria. Um ícone de uma geração que valoriza autenticidade e experiências que vão além do convencional, e que encarna exatamente o espírito que a marca quer transmitir.

Para explorar este universo em casa, a Vertuo UP é o ponto de entrada. A mais recente adição à linha Vertuo combina simplicidade com a possibilidade de preparar diferentes formatos de café, incluindo as Cold Creations, adaptando-se a cada momento e a cada humor.

O café não mudou. A forma como o vivemos é que evoluiu.