Hoje, este espaço já não é apenas funcional. É um refúgio de bem-estar dentro de casa, onde estética, conforto e praticidade se encontram.

É precisamente com essa ideia que a Máxima se juntou à Roca para um passatempo especial: oferecer a um leitor a oportunidade de dar um upgrade elegante ao seu espaço com a nova torneira KAY, uma coleção que combina linhas contemporâneas, inovação e sustentabilidade.

Para participar e habilitar-se a ganhar um conjunto de torneiras de lavatório e bidé KAY, em acabamento de ouro escovado, os leitores Máxima preencheram o formulário, escreveram uma frase criativa que incluiu as palavras “Máxima” e “Roca” e seguiram as páginas da Roca Portugal (@roca_portugal) e da Máxima (@maxima.pt) no Instagram.

O passatempo decorreu até 29 de março. A vencedora foi Catarina Cruz, com a frase mais criativa. Muitos parabéns!

Temos vencedor! O detalhe que vai transformar a sua casa de banho



Uma torneira pensada para valorizar o espaço

A coleção KAY, que chega ao mercado em abril, foi concebida pelo designer alemão Stefan Diez, uma referência internacional no design industrial contemporâneo.

Conhecido pela sua abordagem, que privilegia a durabilidade, a eficiência e a inteligência dos materiais, Stefan Diez defende que criar algo verdadeiramente relevante não significa acrescentar mais elementos, mas aperfeiçoar aquilo que realmente importa. O resultado é uma torneira visualmente marcante, de linhas elegantes e estética depurada, capaz de se integrar facilmente em diferentes ambientes.

Disponível em seis acabamentos – cromado, preto mate, branco mate, ouro escovado, grafite escovado e aço inox –, a coleção foi pensada para se integrar tanto em espaços minimalistas como em ambientes mais arrojados. As misturadoras para lavatório existem também em tamanho standard e XL, permitindo uma maior liberdade na composição do espaço.

Quando o design também pensa no futuro

Na Roca, a sustentabilidade não é um atributo adicional: faz parte da própria lógica de conceção dos produtos.

As torneiras da marca combinam tecnologia avançada, materiais de alta qualidade e soluções inteligentes que garantem conforto, durabilidade e eficiência no uso diário. Muitos modelos integram limitadores de caudal e arejadores que ajudam a reduzir o consumo de água sem comprometer a experiência de utilização.

Outro destaque é o sistema Cold Start, presente em diversos modelos da marca, que privilegia a abertura em água fria, evitando o acionamento desnecessário da caldeira e contribuindo para uma utilização mais eficiente de energia.

Os produtos Roca seguem ainda o sistema de rotulagem Unified Water Label, que ajuda os consumidores a compreender melhor o impacto da utilização de água e energia.

Uma escolha reconhecida pelos consumidores

O compromisso da Roca com a inovação, a qualidade e a durabilidade tem sido amplamente reconhecido pelos próprios utilizadores. As torneiras da marca foram recentemente distinguidas com o Prémio Escolha do Consumidor 2026, na categoria de torneiras.

Um reconhecimento que reflete a confiança de quem utiliza, escolhe e recomenda as soluções da marca, e que reforça o posicionamento da Roca como referência no setor.

Um upgrade elegante para a sua casa

Se anda a pensar renovar a casa de banho – ou simplesmente dar um toque novo ao espaço – , este pode ser o momento ideal.

A Máxima e a Roca ofereceram um conjunto de torneiras de lavatório e bidé da nova coleção KAY, em acabamento de ouro escovado, a um leitor da Máxima.

Porque, às vezes, um único detalhe é suficiente para transformar todo um espaço… e esse detalhe pode estar mesmo ao alcance de um clique.