Nesta primavera, diga adeus às alergias e respire ar puro (dentro de casa!)

Ventoinhas, aquecedores, desumidificadores… Tantos equipamentos quando, na verdade, podem ser substituídos por... um. Seja qual for a estação do ano, o ar condicionado é a melhor solução para assegurar o máximo conforto e a qualidade do ar. Refresca no verão e aquece no inverno. É eficiente e rápido a cumprir o objetivo. Mas mais do que aquecer ou arrefecer, o ar condicionado tem outras funções úteis e extremamente benéficas para o ar da casa.

Num momento em que o meio ambiente e o custo da energia estão na ordem do dia, é importante encontrar um ar condicionado que vá ao encontro das necessidades dos consumidores.

Com design minimalista e elegante, o ar condicionado Mitsubishi Electric é o ar condicionado dos tempos modernos, que beneficia do sistema revolucionário e exclusivo MelCloud, integrado na unidade e que permite o controlo total, a partir de qualquer lugar, através de um smartphone, tablet ou PC. Por outras palavras, é o eletrodoméstico perfeito para ter em casa e que une inovação, conforto e estilo.

Ao melhor estilo

A tecnologia de pintura mais avançada proporciona um design mais atrativo a este ar condicionado, com uma cor intensa que transmite uma sensação de qualidade sem igual. Este equipamento é ainda acompanhado de um controlo remoto elegante e moderno.

Livre de vírus e bactérias

É a opção ideal para purificar o ar da casa. O Mitsubishi Electric preserva a qualidade do ar e contribui para um ambiente mais saudável, ideal para toda a família.

Tecnologia revolucionária

Os equipamentos integram sistemas de filtragem como filtros purificadores, os filtros desodorizantes ou o revolucionário Plasma Quad Plus, cuja eficácia na eliminação de vírus, bactérias, alérgenos, bolores, pó e partículas PM2,5 o torna único no mercado. Com o mais poderoso sistema de purificação do ar, o ar condicionado da Mitsubishi Electric neutraliza os seis principais poluentes do ar interior, o que significa mais conforto e maior segurança para utilizadores de qualquer tipo de edifício, sejam espaços de trabalho, de lazer, ou de habitação.

Elimina os seis principais poluentes existentes no interior:

• Vírus → 99%

• Bactérias → 99%

• Alérgenos → 98%

• Pó e ácaros → 99,7%

• Bolor → 99%

• Micropartículas PM2,5 → 99%

O aliado perfeito

Por um lado, é evidente o conforto que o ar condicionado oferece, com o poder de adaptar a temperatura no espaço no qual se encontra conforme pretende, seja qual for o momento do dia ou a estação do ano. Dificuldade em adormecer à noite com o calor? Frio ao sair do duche? Basta ajustar a temperatura à sua vontade.

Por outro lado, os equipamentos de ar condicionado modernos e de alta tecnologia fazem muito mais do que arrefecer ou aquecer: filtram e purificam o ar. Com o ar condicionado certo, é possível manter o ar limpo, sem bactérias ou agentes poluentes, preservando a qualidade do ambiente que o rodeia.

O que significa que o ar condicionado pode também ser um aliado de peso para todos aqueles que sofrem de alergias, sobretudo nesta altura do ano. Este eletrodoméstico combate o crescimento de fungos e demais ativos alérgenos, evitando e reduzindo sintomas como comichão, espirros, irritação no nariz, nos olhos e na garganta, entre outras manifestações alérgicas.

A tecnologia Plasma Quad, um implacável sistema de proteção do bem-estar, funciona como uma cortina elétrica, capaz de capturar e neutralizar até mesmo as micropartículas existentes no ar, garantindo melhor qualidade do ar interior.

Mas há mais! Ao preservar a humidade do ar constante, o ar condicionado colabora para evitar a desidratação corporal.

Poupe na energia e proteja o ambiente

Os sobressaltos ocorridos no setor energético, sobretudo durante o último ano, tornaram evidente a importância da utilização racional da energia em todas as atividades do dia a dia. Ora, para todos os que pretendem beneficiar de uma forma mais barata de aquecer ou de arrefecer a casa, a Mitsubishi Electric ocupa uma posição de destaque, com a elevada categoria energética dos seus equipamentos.

Todos os sistemas de ar condicionado das gamas doméstica e comercial da Mitsubishi Electric estão equipados com compressores DC Inverter, com maior capacidade e menor consumo, garantindo uma poupança energética ímpar, comprovada pelos níveis recorde de eficiência.

Mas, há mais. A Mitsubishi Electric desenvolveu e patenteou o i-See Sensor 3D, um sistema integrado em diversos modelos, capaz de adequar o funcionamento do ar condicionado conforme a ocupação do espaço, de modo a consumir apenas a energia necessária, num dado momento, para garantir o conforto na divisão onde está instalado.

Trata-se de um sensor móvel que analisa as necessidades de arrefecimento ou de aquecimento de uma área, detetando a temperatura corporal das pessoas e até de animais de estimação. Deste modo, o ar condicionado só trabalha o necessário para garantir o conforto… e sem nenhum desperdício.







Sabia que o ar condicionado consome entre três e quatro vezes menos energia do que um radiador ou um ventilador?

Esqueça tudo o que pensa que sabe sobre ar condicionado

“O ar condicionado é prejudicial para o ambiente.” Não podia estar mais errado. Este lugar-comum é desmentido pela realidade. A geração atual dos sistemas de ar condicionado é, comprovadamente, a forma mais económica de climatização e a que causa a menor pegada ambiental.

É verdade que ainda se podem encontrar instalados, e em funcionamento, equipamentos antiquados, que, ao contrário dos atuais, consomem demais, fazem muito barulho e utilizam fluidos frigorígenos, com cloro (HCFC) – nocivos para o ambiente e já descontinuados na indústria do ar condicionado, sendo até proibidos pelas normas da União Europeia.

Desde cedo que a Mitsubishi Electric assumiu o compromisso de contribuir para um futuro mais verde, tornando-se a marca de referência dos sistemas de climatização mais sustentáveis, quer em termos de eficiência energética, quer em termos de impacto ambiental.

Há anos consecutivos que a marca garante a presença na “Lista A” do CDP – Carbon Disclosure Project, posição que atesta que a Mitsubishi Electric ocupa um lugar no topo das empresas cujas estratégias e atividades mais contribuem para a redução de emissões de CO 2 .

Quer mais provas de que o ar condicionado Mitsubishi Electric é a opção certa para a sua casa ou escritório? Escolha conforto, qualidade do ar interior, poupança e proteção ambiental num único aparelho que vai mudar a sua vida.