Menopausa: quando o corpo muda de ritmo

São três da manhã e, de repente, o corpo desperta. Uma onda de calor sobe pelo peito, o sono desaparece e a cabeça dispara. Nalguns dias consegue voltar a dormir uma hora depois. Noutros, não há forma de voltar a adormecer. De manhã, o despertador toca à hora de sempre. É preciso trabalhar, tem reuniões, filhos para gerir, a vida de sempre. Para muitas mulheres, é assim que tudo começa: noites em branco, irritações inesperadas, um cansaço persistente. Mudanças subtis, mas suficientes para perceber que o corpo entrou numa nova fase.

A perimenopausa – o período de transição que antecede a menopausa – pode começar vários anos antes da última menstruação. Durante este tempo, os níveis de estrogénio e progesterona começam a oscilar de forma irregular. Flutuações hormonais que influenciam não só o ciclo menstrual, como o humor, o sono, a energia e a forma como o organismo reage ao stress.

Aliás, na maioria das vezes o primeiro impacto do aproximar da menopausa sente-se precisamente no descanso. O sono deixa de ser profundo, surgem despertares frequentes ou a sensação de acordar cansada. Depois chegam os famosos afrontamentos, ondas de calor súbitas que podem surgir a qualquer altura, mas que são particularmente incómodas quando aparecem a meio da noite. É que quando o sono falha, tudo se ressente. A concentração diminui, o humor oscila, a paciência fica por um fio. Pequenas contrariedades transformam-se em grandes problemas. E são muitas as mulheres que não se reconhecem a si próprias nesta altura, sentindo uma permanente sensação de irritação ou de impaciência que não existia antes.

E apesar de ser uma fase natural da vida, a menopausa continua muitas vezes escondida sob um véu de silêncio ou desinformação. Mas a verdade é que compreender o que está a acontecer ao corpo pode fazer uma diferença enorme na forma como esta transição é vivida. Há ajudas e pequenos ajustes que se podem fazer. E nem todas as soluções passam por reposição hormonal.

Cuidar da alimentação, manter atividade física regular e criar rotinas de sono consistentes são estratégias importantes para ajudar o organismo a adaptar-se às alterações hormonais. Pequenos gestos como praticar desporto, jantar mais cedo, reduzir o consumo de álcool ou garantir um ambiente fresco no quarto podem ajudar – e muito – a melhorar a qualidade do descanso.

Existem suplementos alimentares não hormonais para ajudar neste processo. Desenvolvidos especificamente para responder às necessidades desta fase, estas fórmulas ajudam a reduzir afrontamentos, melhorar o sono e combater a sensação de fadiga. Tudo de forma natural, para devolver o controlo e a qualidade de vida à mulher.

É precisamente neste contexto que surge o suplemento alimentar Estrofito da Cantabria Labs, marca número 1 na menopausa*, que vem responder a estas necessidades, apresentando soluções não hormonais à base de ingredientes naturais, para ajudar as mulheres a atravessarem esta fase com tranquilidade, celebrando a vida e reduzindo substancialmente os sintomas desconfortáveis da menopausa.

Estrofito Confort. Para mulheres que precisam de recuperar as suas noites de sono e descanso.

Para as mulheres com suores noturnos, alterações do sono e afrontamentos, Estrofito Confort é a solução. Este suplemento contribui para reduzir o tempo necessário para adormecer, auxilia na função psicológica normal e redução do cansaço e fadiga e promove o conforto e bem-estar na menopausa.

Estrofito Forte Bio. Para mulheres com afrontamentos intensos e frequentes

Com uma elevada concentração de S-Equol (metabolito ativo da soja) e Bifidobacterium animalis, Estrofito Forte Bio é a resposta para quem precisa de alívio rápido e eficaz dos calores súbitos: reduz significativamente a frequência dos afrontamentos e, com uma forte ação antioxidante, apoia o bem-estar geral.

Além disso, tanto o Estrofito Confort como o Estrofito Forte Bio contribuem para melhorar o humor, a saúde óssea e cardiovascular e a qualidade da pele.

Mais do que resolver a menopausa, a ideia é apoiar o organismo enquanto ele encontra um novo equilíbrio. Afinal, trata-se apenas de mais uma etapa da vida – diferente, sim, mas não pior. Conte com o apoio da Cantabria Labs na saúde da mulher. E escolha viver bem. Aconselhe-se com o seu ginecologista.

Cinco truques para atravessar esta fase com mais equilíbrio:

1. Dar prioridade ao sono. Criar horários regulares e evitar ecrãs antes de dormir pode ajudar a melhorar a qualidade do descanso.

2. Manter o corpo em movimento. Caminhadas, ioga ou exercício moderado ajudam a regular o humor e os níveis de energia.

3. Ajustar a alimentação. Vegetais, proteínas de qualidade e gorduras saudáveis contribuem para maior estabilidade energética.

4. Reduzir o stress. Momentos de pausa ao longo do dia ajudam o organismo a lidar melhor com as oscilações hormonais.

5. Procurar apoio específico. Suplementos não hormonais desenvolvidos para a menopausa podem ajudar a reduzir afrontamentos, melhorar o sono e recuperar o bem-estar.

*IQVIA Dez 2025, Valor em € (Suplementos alimentares com isoflavonas de soja no Mercado 12D4 - PRODUTOS PARA MENOPAUSA).