Manchas na pele? A rotina diária que ajuda a corrigir e a prevenir o seu reaparecimento

As manchas desenvolvem-se de forma progressiva. Intensificam-se com a exposição solar e tornam-se mais evidentes quando a pele perde uniformidade. É por isso que o cuidado deve ser contínuo e não apenas reativo. É precisamente nesta lógica de antecipação e consistência que a La Roche-Posay propõe uma rotina combinada que cruza dois momentos essenciais: correção e prevenção.

De um lado, o Mela B3 Sérum Antimanchas. Do outro, o Anthelios UVMUNE 400 Fluido Antimanchas FPS 50+. Juntos, formam uma abordagem integrada pensada para cuidar da pele ao longo de todo o ano, com especial relevância na preparação para os meses de maior exposição solar.

O ponto de partida está na correção. O Mela B3 foi desenvolvido para atuar sobre diferentes tipos de hiperpigmentação, incluindo manchas persistentes, marcas de acne e irregularidades no tom da pele. No centro da fórmula está o Melasyl, um novo ativo multipatenteado desenvolvido para intervir na origem da hiperpigmentação, ajudando a limitar a formação de manchas e a uniformizar progressivamente a tez.

Ao mesmo tempo, trabalha a dimensão preventiva. Ao reduzir o risco de reaparecimento das manchas, responde a uma das principais preocupações de quem já lidou com hiperpigmentação: o ciclo repetitivo de aparecimento e reaparecimento.

A esta lógica junta-se a proteção diária. O Anthelios UVMUNE 400 Fluido Antimanchas FPS 50+ foi pensado para pele com tom não uniforme, tendência a hiperpigmentação ou manchas escuras. A sua fórmula integra Mexoryl 400, um dos filtros UV mais avançados, desenvolvido para proteger contra os raios UV mais penetrantes*, responsáveis por danos profundos na pele e pelo agravamento das manchas.

A aplicação diária e a reaplicação ao longo do dia, sobretudo após exposição solar, contacto com água ou transpiração, são fundamentais para garantir uma proteção contínua e eficaz. Isto porque tratar as manchas visíveis não chega. É necessário manter um cuidado consistente que ajude a evitar o seu reaparecimento e a proteger a pele da exposição diária.

Por isso, ao integrar esta dupla na rotina diária, cria-se um cuidado contínuo que acompanha a pele em diferentes momentos, antes, durante e depois do verão. O resultado é uma pele mais uniforme, mais protegida e visivelmente mais equilibrada ao longo do tempo.

* As propriedades de penetração dos raios UV aumentam à medida que aumenta o comprimento de onda. Os raios UV mais penetrantes correspondem ao fim do espetro UVA [380-400nm], aos quais chamamos UVA ultralongos.