No dia 30 de abril, o Lumen Hotel, conhecido pela sua experiência imersiva de luz, através de um espetáculo de video mapping que apresenta Lisboa aos hóspedes, vestiu-se de vermelho e branco em homenagem à Lactourea, para assinalar o primeiro Skin Festival realizado em Portugal.

Num daqueles dias de sol lisboeta impossíveis de replicar noutro lugar, o jardim e a sala que acolheram mais de 80 convidados, entre criadores de conteúdo, representantes da marca e especialistas, respiravam leveza, estética e boa-disposição.

Lactourea Skin Festival x Máxima: o evento que pôs o cuidado da pele no centro da conversa



A iniciativa, promovida pela Lactourea em parceria com a revista Máxima, teve como objetivo proporcionar uma experiência imersiva que cruzou ativações práticas de skincare com uma conversa conduzida por Diana Chaves, embaixadora da marca em Portugal, ao lado de Rosário Mello e Castro, diretora da revista Máxima, e da dermatologista Joana Nobre.

“A Lactourea diferencia-se no mercado por ser especialista no cuidado e tratamento da pele. Desenvolve fórmulas focadas no equilíbrio cutâneo, na reparação da barreira da pele e na sua hidratação”, partilha Bruno Garcia, general manager AC Marca Portugal. Explica ainda que a marca possui uma patente – Urea ProLactic10 – que combina 10 aminoácidos capazes de estimular a histidina e o colagénio da pele, sendo a ureia, um ingrediente natural, essencial para equilibrar a hidratação.

Mais do que a componente técnica, o responsável sublinha também a filosofia por trás da marca.“Trazer um produto com qualidade farmacêutica para o mercado massificado, tornando o cuidado da pele mais acessível e confortável”, explica o responsável. Refere ainda que, nos dias de hoje, existe um foco excessivo no rosto – o “cartão de visita” –, enquanto a pele do corpo, que representa cerca de 90% do total, continua a ser frequentemente negligenciada. “A pele é um traje que nos acompanha ao longo da vida e deve ser cuidada diariamente, de forma simples e consistente”, acrescenta.

A marca defende uma abordagem simples e consistente, integrada no quotidiano. “Eu próprio tenho duas filhas, de 11 e 12 anos, uma delas com pele atópica, e utilizam Lactourea. São fãs precisamente pela capacidade de nutrição e pela rápida absorção, sem deixar a pele gordurosa. Isso dá-me confiança total no produto e reforça a recomendação”, expõe Bruno Garcia.

Quem também não abdica dos seus rituais diários é Diana Chaves. A atriz e apresentadora revela que cuidar da pele é, acima de tudo, um prazer. “Para mim tornou-se um hábito tão simples quanto escovar os dentes.” E reforça: “Todos os dias, depois do banho, ponho creme no corpo todo, religiosamente, de manhã e à noite.”

Sobre a marca, é clara: “O meu conselho é, experimentem e vão perceber. Sentimos os efeitos, no banho, com o gel, e também com o creme hidratante.”

Foi precisamente essa relação entre consistência, simplicidade e bem-estar que marcou a talk do evento. Ao longo da conversa, destacou-se uma abordagem mais consciente ao cuidado da pele – menos excessiva, mais regular –, em que o equilíbrio entre corpo, mente e rotina se torna essencial.

De acordo com Joana Nobre, mestre em Ciências Farmacêuticas, pós-graduada em Cosmética e professora e coordenadora da Pós-Graduação em Ciências Cosmetológicas da Nova Medical School, a chave está na consistência: uma rotina eficaz não precisa de ser complexa, mas deve ser contínua. Limpar, hidratar e proteger são os pilares fundamentais, sendo que o excesso de produtos pode, muitas vezes, ser contraproducente. Mais do que tendência, o skincare deve assumir-se como um cuidado diário e adaptado a cada pele.

[vídeo cobertura]

A conversa estendeu-se também às vozes de quem vive o skincare no dia a dia.

Para a criadora de conteúdo Joana Rita, cuidar da pele é simultaneamente disciplina e pausa: “Sinto que estou a cuidar de mim, estou a fazer uma pausa, mas, em simultâneo, é mesmo uma disciplina.”

Mariana Seara Cardoso, autora de Aos Pares – a Minha Grande Família de Gémeos… a Dobrar (abril 2018), defende uma abordagem mais descomplicada, na qual a autenticidade prevalece: “Cada vez mais tem de haver espaço para a imperfeição. Não temos de ser iguais. Cada pessoa deve gostar de si própria, cuidar de si, por si e não pelos outros.”

A atriz Filipa Pinto, também presente no Lactourea Skin Festival, considera o cuidado da pele um costume antigo que se mantém: “Comecei cedo a ganhar bons hábitos de cuidados de pele, hábitos que mantenho até hoje – lavar, tonificar, hidratar.”

Utilizadora da marca há vários anos, a atriz Joana Alvarenga destaca a hidratação e a acessibilidade do produto, salientando a sua importância no cuidado de diferentes gerações da família. “Tenho avós com noventa e dois anos que precisam de ter a pele sempre hidratada […] para terem sempre a pele fofinha, de bebé, porque elas também são bebés.”

Entre ciência, experiência e testemunhos pessoais, o Skin Festival reforçou a ideia de que o cuidado da pele está cada vez mais ligado ao bem-estar: um ritual diário que vai além da estética.

Lactourea Skin Festival x Máxima: o evento que pôs o cuidado da pele no centro da conversa



Skincare sem complicações: o que deve (mesmo) fazer

Por Joana Nobre, mestre em Ciências Farmacêuticas, pós-graduada em Cosmética, professora e coordenadora da Pós-Graduação em Ciências Cosmetológicas da Nova Medical School

Qual é o erro mais comum nas rotinas de skincare?

O grande erro é não sermos consistentes. Para vermos resultados, a consistência é essencial, independentemente da ação.

O excesso de produtos pode ser contraproducente?

Pode sim. Por vezes é mais benéfico termos uma rotina simples e consistente do que uma rotina com muitos produtos, muito elaborada, mas que não cumprimos.

O que é realmente essencial numa rotina de skincare?

É essencial limpar bem a pele – e limpar significa usar produtos que sejam eficazes, mas que respeitem a fisiologia da pele diariamente – e hidratar. Depois, as zonas que estão expostas ao sol também precisam de protetor solar, e isto é mesmo o básico.