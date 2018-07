Estes fatos de banho vão ser o melhor do seu verão!

Por Máxima, 11:12

Encontrar o fato de banho ideal tem muito que se lhe diga. Já não é só encontrar uma peça confortável e bonita. Não. Agora é preciso encontrar uma com padrões trendy, que fique bem com filtros no Instagram, que combine com o flamingo insuflável que reside na piscina, que faça todas as mulheres questionarem "de onde é o teu fato de banho?".

Também na swimwear a moda evolui e se revoluciona. Se, aqui há uns anos, os fatos de banho estavam apenas reservados a mulheres mais pesadas, sempre com os mesmos formatos e cores enfadonhas, agora são uma aposta fashion para mulheres de todos os tamanhos e personalidades, com uma grande variedade em tons e cortes modernos e arrojados.

Da mesma forma, às mulheres mais pesadas era quase vedado o uso de biquínis, que eram fabricados em tamanhos pequenos e formatos que não favoreciam formas mais voluptuosas.



Escolhas para todas as mulheres

A fazer jus à máxima "para se ter um corpo de praia só é preciso duas coisas: ter um corpo e ir à praia", a marca Ekena Bay lança a coleção Miami Vibes na qual a arquitetura Art Deco e os destinos turísticos se unem como inspiração para criar peças únicas, em que os contrastes são uma constante e os pormenores saltam à vista. A coleção está dividida em quatro linhas distintas, cada uma dedicada a diferentes personalidades.

A linha Couture surge num toque de irreverência, quer na combinação entre materiais como nos cortes em que aposta. Nos fatos de banho há peças com rendas na zona do decote, nos triquínis pormenores na barriga com nós e cortes. As cores sólidas são, aqui, mais constantes. A coleção oferece assim às mulheres mais maduras ofertas arrojadas, sem que nunca percam a elegância e a sofisticação.

Já para as camadas mais jovens, a linha Sunny destaca-se pelas cores vibrantes e pela aposta na sobreposição entre padrões tribais ou florais e padrões geométricos, numa clara simbiose entre a Art Deco e os destinos turísticos. Os interiores das peças são forrados, e o corte brazilian predomina nas partes inferiores. Nesta linha, há ainda casacos que fazem pandã com biquínis e que se tornam no acessório perfeito para uma saída de praia.

Na linha Trendy, multiplicam-se as peças-tendência, com fatos de banho de costas recortadas em decote, triquínis de atar ao pescoço, e biquínis em que as copas são removíveis e em cortinado, e as cuecas mais reduzidas. A cidade da moda não podia ficar de fora e o conjunto Paris traz a novidade, com um top com fecho e mangas cavas.

A linha Trendy é pensada para mulheres sempre atentas às tendências de moda, confiantes e determinadas. Nesta linha não faltam fatos de banho com interiores forrados, e nos quais os pormenores nas costas variam entre o profundo e o redondo.

O principal destaque vai para a linha Curvy, com tamanhos maiores, e feita a pensar em mulheres com curvas reais. Há uma grande preocupação com o conforto e a sustentabilidade, pelo que os biquínis trazem aros e/ou varetas laterais. Nas cuecas, aposta-se no corte moderate coverage, criando uma harmonia perfeita entre a cintura, as ancas e o rabo, sem haver a sensação de gordura a escapar. Alguns fatos de banho trazem também painel de contenção na barriga, para maior conforto. Isto tudo em peças únicas com padrões tribais ou floridos. A oferta diferenciada faz da Curvy uma das linhas mais procuradas da Ekena Bay.

A Ekena Bay procura assim aliar a qualidade de materiais, o conforto e, sobretudo, a beleza de fatos de banho únicos e que farão qualquer mulher sentir-se especial. Agora é só levar o flamingo até à piscina, juntar as amigas, e aproveitar o melhor do verão! E não se esqueça… click! O seu biquíni fará furor também nas redes! Conheça a coleção completa aqui.