Estes fatos de banho adaptam-se na perfeição às curvas

Por Máxima, 10:59

Chegou o momento de mostrar os biquínis e os fatos de banho que vão fazer furor esta temporada. Encontrar o modelo que melhor realça a beleza natural do corpo feminino, sem descurar as preferências pelo desenho, não é tarefa fácil. Poucas peças são tão difíceis de encontrar como a roupa de banho adequada. Desta vez, o desafio promete ser bem menor. Há uma coleção que se adapta na perfeição às curvas e aos gostos de cada mulher.

Repleta de cor, formas e contrastes, a nova coleção da Ekena Bay evoca a estética exótica e tropical que se adapta na perfeição às jornadas calorosas nas piscinas e mares. É inspirada na arquitetura Art Deco, marcada pelas cores brilhantes, de tons pastel e rosa, laranja, amarelos, verdes e outras cores vibrantes que se veem refletidas em toda a coleção.

Uma coleção, quatro linhas distintas

A coleção deste verão, Miami Vibes, é composta por quatro linhas:



Sunny, uma linha jovem, irreverente, sensual e sonhadora;



Trendy, para a mulher determinada, confiante e atenta às tendências de moda;



Curvy, uma linha a pensar em mulheres com curvas reais;



Couture, destinada às mulheres que apreciam sofisticação e elegância.

Espreite a coleção no vídeo do making of da campanha e deixe-se encantar por algumas das peças deste verão.

Ekena Bay, a marca portuguesa de swimwear

A identidade da marca portuguesa está presente em todos os detalhes: na curadoria, no processo criativo e na qualidade de cada uma das peças. Design, criatividade, cor, conforto, moda e qualidade não faltam.

Como todas as coleções que apresenta, Miami Vibes resulta de um know-how adquirido nas viagens pelo mundo. A Ekena Bay volta a revolucionar e a fazer história no mundo da moda de praia com uma coleção que conjuga as necessidades e os gostos de cada mulher com a identidade que a distingue.