Eczema: há um novo produto eficaz para aliviar os sintomas em três dias

Há números que não podemos esquecer: 165 milhões de crianças em todo o mundo sofrem de eczema, uma condição que afeta até 30% das crianças e 10% dos adultos. Inflamação, irritação, comichão e vermelhidão são os sintomas físicos. Mas há também sintomas psicológicos: noites sem dormir, dificuldades na escola, faltas ao trabalho, isolamento social, perda de autoestima. O eczema é uma condição que afeta muito mais do que apenas a pele!

"Considerando que o eczema é um fardo tão pesado para o doente como para toda a família, sabemos o importante que é assegurar um alívio rápido da irritação, da inflamação, da comichão e da vermelhidão. Lipikar Eczema MED possui uma eficácia comprovada na melhoria da qualidade de vida das pessoas, incluindo bebés, que sofrem de eczema, até mesmo nas pálpebras", afirma em comunicado Ann-Laure Demessant, PharmD, gestora de comunicação científica da La Roche-Posay.

Lipikar Eczema MED Cream

Alívio rápido dos sintomas do eczema*: comichão, vermelhidão, inflamação e irritação da pele

Tem como alvo especificamente as principais bactérias responsáveis pela inflamação

Mantém as outras bactérias essenciais à saúde da pele

Resultados 65% dos utilizadores apresentam resultados visíveis em três dias*

91% observam resultados no período de sete dias*

100% das crianças e 95% dos adultos melhoram a qualidade de vida após 14 dias

*Estudo clínico com 43 indivíduos (crianças e adultos, com idades entre os 6 meses e os 57 anos)

Modo de usar: aplique uma pequena quantidade em fina camada sobre a pele intacta e sem outros cremes e produtos de limpeza, duas a três vezes ao dia. Deixe secar durante pelo menos cinco minutos antes de aplicar outros produtos.

Poder da ciência do microbioma

Há anos que se fala na associação do microbioma intestinal e das doenças como diabetes, autismo, ansiedade, obesidade... Mas não é só e apenas o intestino que possui um microbioma. Provado e comprovado pela La Roche-Posay, também a pele tem um ecossistema próprio de microrganismos que vivem na superfície da pele. Este ecossistema é determinado pelos genes, pela idade, pela dieta, pelo estilo de vida, pela higiene pessoal e, inclusivamente, pelas pessoas que vivem à nossa volta.

Microbioma, o protetor da pele Equilibrado e tão diverso quanto possível, o microbioma da pele atua como um reparador e uma barreira defensora natural, mantendo a saúde da pele.

Pioneira na ciência do microbioma, a La Roche-Posay descobriu que os sintomas do eczema são agravados por um microbioma desequilibrado – 90% das lesões dos doentes são colonizadas por bactérias específicas. A forma de destruir estas bactérias é a base de toda a inovação na marca especialista. O novo Lipikar Eczema MED Cream contém um novo ingrediente – Endobioma – que foi especialmente desenvolvido para identificar e eliminar rapidamente as bactérias responsáveis pela inflamação do eczema, sem prejudicar o restante microbioma, essencial para a saúde da pele.

Com 46 anos de história, a La Roche-Posay continua a missão de criar uma dermatologia que mude a vida das pessoas com doenças de pele e descobriu uma solução mais potente, com resultados fantásticos para quem sofre de inflamação no eczema. O Lipikar Eczema MED é o primeiro dispositivo médico da marca de cuidados de pele mais recomendada em todo o mundo por dermatologistas e é a prova de que o microbioma está intimamente ligado às condições cutâneas sensíveis.

O novo Lipikar Eczema MED da La Roche-Posay é bem tolerado por adultos, crianças e bebés. Hipoalergénico e sem perfume, pode ser utilizado no rosto, nas mãos, no corpo e mesmo nas zonas mais sensíveis, como as pálpebras. Saiba mais em laroche-posay.pt .

