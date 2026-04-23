O nosso website armazena cookies no seu equipamento que são utilizados para assegurar funcionalidades que lhe permitem uma melhor experiência de navegação e utilização. Ao prosseguir com a navegação está a consentir a sua utilização. Para saber mais sobre cookies ou para os desativar consulte a Politica de Cookies Medialivre

Máxima

Saiba Mais

C•Studio é a marca que representa a área de Conteúdos Patrocinados do universo Medialivre.
Aqui as marcas podem contar as suas histórias e experiências.

C-Studio

Do denim às silhuetas inesperadas: as peças-chave da Levi’s® que vai querer usar nesta estação

Há algo a mudar no denim da Levi’s® e não é subtil. As silhuetas estão mais soltas, os cortes, mais ousados e os detalhes contam novas histórias. Nesta primavera/verão, o clássico ganha uma nova atitude e transforma-se num verdadeiro statement de estilo, em que nada é previsível… e tudo parece fazer sentido.

Moda primavera/verão: silhuetas soltas, cortes ousados e detalhes renovados no denim
23 de abril de 2026 às 17:13 Máxima

É neste ponto de encontro entre o passado que nos inspira e o futuro que nos desafia que a  desenha a sua coleção: uma celebração do intemporal com um olhar fresco, leve e surpreendente.  

Há peças que não pertencem a uma estação, pertencem a uma atitude. Nesta coleção, a marca revisita os seus arquivos e encontra neles o ponto de partida para uma estética colegial reinventada, na qual o clássico American Style se cruza com influências contemporâneas, detalhes western e uma energia quase lúdica.

O resultado? Um guarda-roupa em que o familiar se torna inesperado. Onde o denim — eterno protagonista — surge com novas proporções, texturas e acabamentos que parecem contar histórias, mas também escrever outras novas.


Pauline Pointelle Short Sleeve Cardigan


Godet Mini Skirt


Entre o romance e a modernidade, nasce um novo feminino

No universo feminino, a dança entre a nostalgia e a contemporaneidade com uma leveza quase poética. As silhuetas fluem, os tecidos contam histórias e os detalhes evocam um romantismo subtil.

Das à , cada peça adapta-se a diferentes formas de estar, e de vestir.


Cinch Barrel Jeans


501® Originals



No topo, a delicadeza encontra estrutura: a , a ou a convivem com peças mais marcantes como a ou o icónico .


Ottie Long Sleeve Boho Blouse


Ottie Long Sleeve Boho Blouse



É uma coleção que não impõe um estilo… convida à expressão. À mistura de referências. À liberdade de ser, em denim, exatamente quem se é.


Para a cantora portuguesa Nenny, a Levi’s® é uma das suas marcas de eleição para expressar a sua criatividade, tanto na vida como em palco. Veja as peças desta coleção que a artista elege como favoritas. 

   


Wedgie Slim Jeans


Sculpted Top



Entre o legado e a reinvenção, nasce um novo masculino

Para eles, a coleção é um exercício de autenticidade com liberdade criativa. A icónica família 501® expande-se e reinventa-se: os novos marcam um momento histórico ao introduzirem, pela primeira vez em 150 anos, uma versão verdadeiramente larga deste modelo lendário. Já os trazem um corte distintivo que equilibra o ADN clássico com o conforto dos dias de hoje.


Baggy Barrel Jeans


501® Loose


Nas partes de cima, a narrativa continua. Peças como a , o ou o desafiam as proporções tradicionais e acrescentam textura e sofisticação a um guarda-roupa que já não vive de regras fixas. Aqui, o estilo masculino ganha espaço para respirar e reinventar-se.


Frisko Jacket


Finn Boxy Polo


Mais do que tendência: uma forma de viver o denim

Nesta primavera/verão, a Levi’s® não propõe apenas roupas, propõe uma atitude. Uma forma de olhar para o passado sem nostalgia excessiva, e para o futuro sem medo. Porque o verdadeiro estilo não se define pelo que passa, mas pelo que permanece.

E talvez seja isso que torna estas peças especiais: não são apenas atuais, são intemporais com intenção.

Já disponível em , na app Levi’s® 247 e em lojas selecionadas, esta coleção é um convite a redescobrir o denim à sua maneira.