Do denim às silhuetas inesperadas: as peças-chave da Levi’s® que vai querer usar nesta estação

É neste ponto de encontro entre o passado que nos inspira e o futuro que nos desafia que a Levi’s® desenha a sua coleção: uma celebração do intemporal com um olhar fresco, leve e surpreendente.

Há peças que não pertencem a uma estação, pertencem a uma atitude. Nesta coleção, a marca revisita os seus arquivos e encontra neles o ponto de partida para uma estética colegial reinventada, na qual o clássico American Style se cruza com influências contemporâneas, detalhes western e uma energia quase lúdica.

O resultado? Um guarda-roupa em que o familiar se torna inesperado. Onde o denim — eterno protagonista — surge com novas proporções, texturas e acabamentos que parecem contar histórias, mas também escrever outras novas.

Entre o romance e a modernidade, nasce um novo feminino

No universo feminino, a coleção dança entre a nostalgia e a contemporaneidade com uma leveza quase poética. As silhuetas fluem, os tecidos contam histórias e os detalhes evocam um romantismo subtil.

Das Cinch Baggy Barrel à família 501®, cada peça adapta-se a diferentes formas de estar, e de vestir.

No topo, a delicadeza encontra estrutura: a Ottie Boho Blouse, a Monaco Sleeveless Blouse ou a Blair Boatneck Top convivem com peças mais marcantes como a Simone Blouson Parka ou o icónico 90’s Denim Slip Dress.