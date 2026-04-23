Do denim às silhuetas inesperadas: as peças-chave da Levi’s® que vai querer usar nesta estação
Há algo a mudar no denim da Levi’s® e não é subtil. As silhuetas estão mais soltas, os cortes, mais ousados e os detalhes contam novas histórias. Nesta primavera/verão, o clássico ganha uma nova atitude e transforma-se num verdadeiro statement de estilo, em que nada é previsível… e tudo parece fazer sentido.
É neste ponto de encontro entre o passado que nos inspira e o futuro que nos desafia que a Levi’s® desenha a sua coleção: uma celebração do intemporal com um olhar fresco, leve e surpreendente.
Há peças que não pertencem a uma estação, pertencem a uma atitude. Nesta coleção, a marca revisita os seus arquivos e encontra neles o ponto de partida para uma estética colegial reinventada, na qual o clássico American Style se cruza com influências contemporâneas, detalhes western e uma energia quase lúdica.
O resultado? Um guarda-roupa em que o familiar se torna inesperado. Onde o denim — eterno protagonista — surge com novas proporções, texturas e acabamentos que parecem contar histórias, mas também escrever outras novas.
Entre o romance e a modernidade, nasce um novo feminino
No universo feminino, a coleção dança entre a nostalgia e a contemporaneidade com uma leveza quase poética. As silhuetas fluem, os tecidos contam histórias e os detalhes evocam um romantismo subtil.
Das Cinch Baggy Barrel à família 501®, cada peça adapta-se a diferentes formas de estar, e de vestir.
No topo, a delicadeza encontra estrutura: a Ottie Boho Blouse, a Monaco Sleeveless Blouse ou a Blair Boatneck Top convivem com peças mais marcantes como a Simone Blouson Parka ou o icónico 90’s Denim Slip Dress.
É uma coleção que não impõe um estilo… convida à expressão. À mistura de referências. À liberdade de ser, em denim, exatamente quem se é.
Para a cantora portuguesa Nenny, a Levi’s® é uma das suas marcas de eleição para expressar a sua criatividade, tanto na vida como em palco. Veja aqui as peças desta coleção que a artista elege como favoritas.
Entre o legado e a reinvenção, nasce um novo masculino
Para eles, a coleção é um exercício de autenticidade com liberdade criativa. A icónica família 501® expande-se e reinventa-se: os novos 501® Loose marcam um momento histórico ao introduzirem, pela primeira vez em 150 anos, uma versão verdadeiramente larga deste modelo lendário. Já os Baggy Barrel trazem um corte distintivo que equilibra o ADN clássico com o conforto dos dias de hoje.
Nas partes de cima, a narrativa continua. Peças como a Lama Boxe Shirt, o Finn Boxy Polo ou o Frisko Jacket desafiam as proporções tradicionais e acrescentam textura e sofisticação a um guarda-roupa que já não vive de regras fixas. Aqui, o estilo masculino ganha espaço para respirar e reinventar-se.
Mais do que tendência: uma forma de viver o denim
Nesta primavera/verão, a Levi’s® não propõe apenas roupas, propõe uma atitude. Uma forma de olhar para o passado sem nostalgia excessiva, e para o futuro sem medo. Porque o verdadeiro estilo não se define pelo que passa, mas pelo que permanece.
E talvez seja isso que torna estas peças especiais: não são apenas atuais, são intemporais com intenção.
Já disponível em Levi.pt, na app Levi’s® 247 e em lojas selecionadas, esta coleção é um convite a redescobrir o denim à sua maneira.