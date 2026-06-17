Diga não aos nós com o novo spray que desembaraça (e cheira a banana)

O novo Equave Kids Minions da Revlon Professional é um condicionador em spray que desembaraça instantaneamente, cheira a banana, tem os Minions na embalagem e promete transformar-se num poderoso aliado no duelo pente/cabelo embaraçado. Se há cenário que todos os pais conhecem de cor é o da criança acabada de sair do banho, com o cabelo húmido e embaraçado, a fugir a sete pés do temível pente.

Foi precisamente para tornar este momento num ritual agradável e perfumado que a Revlon Professional lançou o Equave Kids Condicionador Desembaraçante Instantâneo em versão Minions, em colaboração com a Illumination, o estúdio por trás de uma das franquias de animação mais populares do mundo. O resultado é um produto que chega às mãos das crianças com a embalagem certa para as conquistar e, às dos pais, com a fórmula que procuravam.

O condicionador em spray tem uma fórmula bifásica que desembaraça e condiciona sem enxaguamento, deixando o cabelo macio, brilhante e fácil de pentear. Com 94% de ingredientes de origem natural, é vegano, hipoalergénico e testado dermatologicamente e sob controlo pediátrico, sendo adequado para crianças a partir dos três anos e para todos os tipos de cabelo. A fragrância é de banana, com notas de marshmallow e aromas centrais a baunilha, gengibre e leite de coco. Suave, doce, e com aquele toque que faz as crianças quererem usá-lo sozinhas.

A fórmula também oferece proteção térmica até 220 °C, pensada para os dias em que é preciso secar o cabelo antes de sair para a escola, e promete desembaraçar duas vezes mais facilmente do que sem condicionador.

Os Minions precisam de poucas apresentações. Kevin, Bob, Stuart e Otto tornaram-se ícones da cultura pop precisamente porque falam uma língua que toda a gente entende, independentemente da idade. A franquia da Illumination, que inclui "Gru, Meu Vilão Favorito" e os filmes "Minions", ultrapassou 5,4 mil milhões de dólares nas bilheteiras mundiais, e continua a crescer. "Minions 3" chega aos cinemas a 1 de julho de 2026, o que torna este lançamento ainda mais oportuno para as famílias.

Disponível desde abril, o Equave Kids Minions da Revlon Professional é o tipo de produto que resolve um problema real com um sorriso. Porque o ritual da manhã deve ser simples, e às vezes um pouco amarelo-torrado.