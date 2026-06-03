Depois do pôr do sol, o verão ganha outra energia. E o look também

Aquele jantar que começa na esplanada e termina não se sabe onde. O festival em que se perdeu o grupo e se ganhou uma noite. A conversa à beira-mar que se prolonga muito depois de o Sol ter desaparecido. Há momentos de verão que acontecem precisamente quando ninguém os planeou, e é para eles que a Seaside criou a AFTER SUN, a nova curadoria da marca portuguesa para esta estação.

A ideia é simples: o verão não termina quando o Sol se põe. Muda de ritmo, a luz amolece, os encontros esticam-se. É esse intervalo de tempo, entre o calor da tarde e a promessa da noite, que a AFTER SUN tenta capturar numa seleção de calçado, malas e bijuteria pensada para acompanhar exatamente esses momentos.

No calçado, a curadoria reúne sandálias rasas para quem quer conforto sem abdicar de detalhe, plataformas e cunhas para as noites que pedem um pouco mais de altura, mules fáceis de calçar à saída de qualquer lado e modelos jelly que resistem a tudo, da areia molhada ao piso do festival. São peças que não exigem compromisso de ocasião.



















Nas malas e na bijuteria, a lógica é a mesma: peças leves, versáteis, que funcionam tanto com o vestido de praia como com o coordenado de noite, sem que seja preciso ir a casa trocar. Não é uma questão de combinar tudo na perfeição. É uma questão de ter as peças certas para que qualquer momento se sinta completo. Uma mala em que cabe o essencial sem pesar, uma bijuteria que capta a luz mesmo quando já não há Sol.

São pormenores com impacto desproporcional, e é exatamente essa a filosofia por detrás da AFTER SUN: que a expressão pessoal não depende de uma ocasião especial, nem de um look pensado ao pormenor. Depende de peças que acompanham quem as usa, com a descontração natural de quem sabe o que quer.

Mais do que uma curadoria de verão, a AFTER SUN é uma atitude. Um convite a viver estes meses sem pressa, a deixar que os planos se façam a si próprios e a ter sempre o look certo para o que aparecer.

A AFTER SUN está disponível nas lojas físicas da marca e em seaside.pt.