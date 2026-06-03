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Depois do pôr do sol, o verão ganha outra energia. E o look também

Entre sunsets à beira-mar, festivais e jantares que não têm hora para acabar, a Seaside criou uma curadoria pensada para os momentos de verão que acontecem depois de o Sol se pôr. A AFTER SUN chegou, e as noites de verão nunca mais serão as mesmas.

Moda de verão inspirada nos sunsets à beira-mar e festivais
03 de junho de 2026 às 13:20 Máxima

Aquele jantar que começa na esplanada e termina não se sabe onde. O festival em que se perdeu o grupo e se ganhou uma noite. A conversa à beira-mar que se prolonga muito depois de o Sol ter desaparecido. Há momentos de verão que acontecem precisamente quando ninguém os planeou, e é para eles que a criou a AFTER SUN, a nova curadoria da marca portuguesa para esta estação.

A ideia é simples: o verão não termina quando o Sol se põe. Muda de ritmo, a luz amolece, os encontros esticam-se. É esse intervalo de tempo, entre o calor da tarde e a promessa da noite, que a AFTER SUN tenta capturar numa seleção de calçado, malas e bijuteria pensada para acompanhar exatamente esses momentos.

Moda de verão inspirada nos sunsets à beira-mar e festivais

No calçado, a curadoria reúne sandálias rasas para quem quer conforto sem abdicar de detalhe, plataformas e cunhas para as noites que pedem um pouco mais de altura, mules fáceis de calçar à saída de qualquer lado e modelos jelly que resistem a tudo, da areia molhada ao piso do festival. São peças que não exigem compromisso de ocasião.










Nas malas e na bijuteria, a lógica é a mesma: peças leves, versáteis, que funcionam tanto com o vestido de praia como com o coordenado de noite, sem que seja preciso ir a casa trocar. Não é uma questão de combinar tudo na perfeição. É uma questão de ter as peças certas para que qualquer momento se sinta completo. Uma mala em que cabe o essencial sem pesar, uma bijuteria que capta a luz mesmo quando já não há Sol.

Moda de verão inspirada nos sunsets à beira-mar e festivais

São pormenores com impacto desproporcional, e é exatamente essa a filosofia por detrás da AFTER SUN: que a expressão pessoal não depende de uma ocasião especial, nem de um look pensado ao pormenor. Depende de peças que acompanham quem as usa, com a descontração natural de quem sabe o que quer.

Moda de verão inspirada nos sunsets à beira-mar e festivais

Mais do que uma curadoria de verão, a AFTER SUN é uma atitude. Um convite a viver estes meses sem pressa, a deixar que os planos se façam a si próprios e a ter sempre o look certo para o que aparecer.

A AFTER SUN está disponível nas lojas físicas da marca e em