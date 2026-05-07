De que é feita uma pele radiante? O segredo está nos detalhes

Já alguma vez teve a sensação de estar a fazer algo de errado na rotina de skincare? Ouve falar em resultados fantásticos com este ou aquele produto, mas quando a aplicação é feita na sua pele não vê resultados que justifiquem tantos elogios. O problema pode não estar nem na sua pele nem nos atributos do produto. Pode ser apenas a combinação de ambos que não funciona.

Vários fatores contribuem para uma pele bonita, luminosa e hidratada, mas sem dúvida de que as escolhas de skincare também entram na equação. A começar pelas mais básicas. O primeiro passo para resultados eficazes passa por identificar corretamente o seu tipo de pele e as necessidades em cada momento.

Pele seca pede hidratação e nutrição… com limites

Uma pele seca não produz óleos naturais suficientes para evitar sinais de desidratação. Ingredientes como o ácido hialurónico e a glicerina, que vão ajudar a pele a reter água e a ganhar elasticidade, são por isso valiosos na rotina de skincare de uma pele seca.

E combinam bem com ingredientes que ajudem a reforçar a barreira de proteção da pele, como as ceramidas, e com emolientes (como óleos naturais) que nutrem e também ajudam a melhorar a textura. Mas ainda assim há nuances, que só uma atenção permanente aos sinais ajuda a identificar antes de consequências maiores.

Até uma pele seca pode ressentir-se de produtos com uma densidade muito pesada, se as condições envolventes não exigirem tanto. Quando o tempo aquece e a pele tem tendência a produzir mais gordura, por exemplo, produtos muito concentrados podem obstruir os poros e criar novos problemas.

Controlar uma pele oleosa começa na limpeza da pele

Numa pele oleosa, também há um desequilíbrio na atividade das glândulas sebáceas, mas aí manifesta-se com a produção excessiva de óleos naturais, um ponto que deve ter sempre em atenção nas escolhas que faz para integrar na rotina.

Escolher produtos com ingredientes que ajudem a regular a produção de sebo e a eliminar o excesso de brilho da pele são boas opções, que podem começar a dar resultados logo no passo 1 da rotina: a limpeza da pele.

Prefira produtos de limpeza suaves, em gel ou espuma, com ativos como o ácido salicílico. Usar produtos fortes com a intenção de remover melhor a oleosidade não vai devolver os resultados esperados, porque ao primeiro sinal de desidratação, a pele vai produzir mais óleos para compensar.

A chave é tornar cada passo da rotina num contributo discreto para o resultado final, sem remover óleo a mais nem contribuir para acumular ainda mais óleo. Dito isto, já percebeu que a fórmula do hidratante, ou mesmo do protetor solar, também deve ser leve. Se incluir ativos com propriedades calmantes, como a niacinamida, melhor ainda. Ajuda a combater possíveis sinais de inflamação e a fortalecer a barreira de proteção.

Baça e sem brilho, não obrigada

Para controlar problemas mais específicos e que podem surgir em diferentes tipos de pele, como o aspeto baço e sem brilho, a chave também está nos detalhes. Nestes momentos vale a pena, primeiro que tudo, entender a origem do problema.

Tanto uma pele seca como uma pele oleosa podem ficar baças e sem brilho e é preciso “atacar” a raiz do problema. Mas esse também é um bom momento para reforçar a rotina com ingredientes que ajudem a dar aquele boost de luminosidade que a pele precisa, adicionando, por exemplo, fórmulas mais concentradas como séruns ou máscaras.

A vitamina C é uma estrela justa nesta missão, porque ajuda a dar uma textura mais suave, elástica e firme à pele, além de ser um poderoso antioxidante, que qualquer pele precisa para reforçar a proteção contra os efeitos dos radicais livres. Este é um ponto importante sempre, mas ainda mais no verão, ou não fosse a radiação UV uma das grandes ignições para a produção no organismo destas moléculas instáveis que danificam o ADN, o colagénio e as membranas das células.

Longevidade: suplementos podem ajudar?

Pode ler mais sobre os cuidados essenciais para cada tipo de pele na revista Auchan Saúde & Bem-estar de maio. Nesta edição dedicada à beleza, encontra ainda informações úteis para adaptar a rotina de skincare a uma pele com rosácea e dicas para escolher o autobronzeador, entre as muitas opções que existem hoje para este tipo de produto.

A revista Auchan Saúde & Bem-estar de maio inclui ainda um especial sobre Longevidade, que explica em detalhe como funcionam os suplementos para a longevidade. O que já sabe a ciência sobre os ingredientes-estrela destes suplementos e o que procuram as experiências mais inovadoras provar que é possível.