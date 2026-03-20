Crescimento capilar: o segredo está no couro cabeludo

Um cabelo longo, forte, denso, saudável, brilhante. Quem não quer longas madeixas a crescer a bom ritmo? Nem sempre, porém, é fácil atingir este objetivo. Vários fatores influenciam o crescimento do cabelo – da idade ao metabolismo, passando pela alimentação – e nem todos podem ser controlados. Não é, por isso, de estranhar que uma mulher ativa, a equilibrar vida profissional, familiar e social, se depare, de repente, com um cabelo sem vida, fragilizado, ou que parece simplesmente ter deixado de crescer.

Tal como a pele, o crescimento capilar segue ciclos naturais – crescimento, repouso e queda – e pode ser facilmente perturbado por fatores do quotidiano, como o stress, alterações hormonais ou cansaço acumulado. O cabelo torna-se, assim, mais frágil e cresce mais lentamente. Cuidar do couro cabeludo e reforçar a fibra capilar torna-se, então, essencial.

Mas qual é, afinal, o segredo para um cabelo de revista?

A investigação avançada dos Laboratórios René Furterer permitiu identificar a QUERATINA K85 como a única proteína presente em todas as camadas do cabelo, da raiz às pontas. É ela que confere força, resistência e acompanha o cabelo ao longo de todo o seu crescimento.

Para favorecer a sua produção, nasce a nova gama TRIPHASIC ACTIVE GROW, uma abordagem inovadora que alia ciência, ingredientes de origem natural e uma experiência sensorial sofisticada, para um cabelo verdadeiramente resistente, comprido e brilhante.

Conheça aqui a gama que lhe vai proporcionar esse verdadeiro cabelo de revista. E exibi-lo já neste verão.

1. Champô Ativador de Crescimento Triphasic Active Grow

O booster que ativa o modo crescimento. Eficaz e agradável de utilizar, estimula a microcirculação na raiz para favorecer o crescimento. Com própolis, biotina, arginina e óleo essencial de alecrim, a sua fórmula potente é isenta de sulfatos e de silicones, formando uma espuma suave quando é aplicado. Recomenda-se o uso frequente.

Champô Acelerador de Crescimento 200mL: PVPR 21,90€1.

Champô Acelerador de Crescimento 500mL: PVPR 39,50€1.





2. Máscara Fortificante Antiquebra Triphasic Active Grow

Em apenas 3 minutos a quebra e as pontas espigadas são amplamente reduzidas. Para aplicar desde o couro cabeludo até às pontas, com uma fórmula cremosa com pantenol, aumenta a produção de queratina nas raízes e preenche as falhas na fibra capilar ao longo do fio. Resultados? O cabelo fica protegido, crescendo mais rápido, mais forte e brilhante.

Aplique no couro cabeludo e no comprimento, deixe atuar 3 minutos e depois basta enxaguar.

Máscara Fortificante Antiquebra 200mL: PVPR 53,08€1.





3. Sérum Acelerador de Crescimento Triphasic Active Grow

Um sérum para cabelo mais forte, comprido e brilhante. Contém própolis e cafeína, uma combinação poderosa que aumenta a produção de queratina K85: o cabelo cresce duas vezes mais rápido e duas vezes mais forte. Com toque seco e efeito invisível, este é um sérum de uso diário, sem necessidade de enxaguar.

Aplique uma vez por dia diretamente no couro cabeludo, secção a secção, com a ajuda da cânula aplicadora, massaje durante alguns segundos e está pronto.

Sérum Acelerador de Crescimento 100mL: PVPR 64,19€1.





4. Triphasic Caps Comprimento

Para um cabelo mais comprido, mais denso e mais forte. Com vitamina E antioxidante, este suplemento alimentar preserva a beleza do cabelo, prolongando a ação dos outros produtos da gama. O resultado é um cabelo protegido contra agressões.

Com apenas uma cápsula por dia, consiga o cabelo saudável com que sempre sonhou. Cada frasco contém 90 cápsulas para um ciclo completo de utilização de três meses.

TRIPHASIC CAPS Comprimento 90unidades: PVPR 57,96€1.

TRIPHASIC CAPS Comprimento é um suplemento alimentar. Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado e de um modo de vida saudável.

1 O preço de venda ao público recomendado não corresponde, de modo algum, a um preço de venda fixo, máximo ou mínimo, tendo o adquirente total liberdade para, dentro dos limites da lei, fixar o preço de venda a praticar na comercialização.